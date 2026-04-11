Cinema 11.04.2026

Memory of a Killer: Ο Patrick Dempsey επιστρέφει σε νέα σεζόν γεμάτη ανατροπές

Ανατροπές και σασπένς σε περιμένουν στο «Memory of Killer», τη νέα επιτυχία του Fox που ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν.
Πόπη Βασιλείου

Η επιτυχία συνεχίζεται για το θρίλερ του Fox, «Memory of a Killer», καθώς το δίκτυο ανακοίνωσε την ανανέωση της σειράς για δεύτερη σεζόν. Με πρωταγωνιστές τους Patrick Dempsey και Michael Imperioli, η σειρά κατάφερε να κερδίσει το κοινό τόσο στα τηλεοπτικά όσο και στα ψηφιακά μέσα, δημιουργώντας ένα φαινόμενο binge-watching στο Hulu. Το θρίλερ, εμπνευσμένο από το βιβλίο και την ομώνυμη βελγική ταινία του 2003, «De Zaak Alzheimer», συνδυάζει σασπένς, συναίσθημα και ανατροπές, κρατώντας σε αγωνία τους θεατές από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό.

https://variety.com/

Βγάλε το ημερολόγιο! Η Ακαδημία ανακοίνωσε την ημερομηνία των Όσκαρ για το 2027 και 2028

Η πρώτη σεζόν σημείωσε ρεκόρ για το Fox, με 16,2 εκατομμύρια θεατές συνολικά και έγινε η πιο streamαρισμένη πρεμιέρα δραματικής σειράς του δικτύου τα τελευταία έξι χρόνια. Το Hulu αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, με τη σειρά να βρίσκεται συχνά στην καθημερινή λίστα Top 10 της πλατφόρμας, εξασφαλίζοντας την ανανέωση και για την επόμενη σεζόν. Οι showrunners Aaron Zelman και Glenn Kessler επιστρέφουν για να συνεχίσουν την ιστορία του Angelo Flannery/Doyle, ενός άντρα που ζει διπλή ζωή και βλέπει τη μνήμη του να σβήνει, ενώ παράλληλα παλεύει με οικογενειακές απειλές.

Η δεύτερη σεζόν υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερο σασπένς, νέες αποκαλύψεις για το παρελθόν του Angelo και συναρπαστικές εξελίξεις για τη σχέση του με τον φίλο και εργοδότη του Dutch Forlanni, έναν Ιταλό σεφ που κρύβει σκοτεινά μυστικά. Με εντυπωσιακές ερμηνείες και δυναμική πλοκή, το «Memory of a Killer» αποτελεί μία από τις κορυφαίες σειρές μυστηρίου που παρακολουθείς αχόρταγα.

Backrooms: Η πιο ανατριχιαστική ιστορία του internet έρχεται στη μεγάλη οθόνη

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Memory of a Killer Michael Imperioli Patrick Dempsey
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το διαχρονικό μυστήριο του κολιέ της Meryl Streep στα Όσκαρ του 1989

Επόμενο
Ο Harrison Ford επιστρέφει για την 4η σεζόν του «Shrinking»

Δες επίσης

Ο Harrison Ford επιστρέφει για την 4η σεζόν του «Shrinking»
Cinema

Ο κόσμος της Taylor Swift ζωντανεύει στην ταινία «Mother Mary» με την Anne Hathaway
Cinema

4 μίνι σειρές που θα σε καθηλώσουν στις διακοπές του Πάσχα
Cinema

Πάνος Βλάχος, Αποστόλης Τότσικας και Αλέξης Γεωργούλης σε νέα αμερικανική ταινία στην Κέρκυρα
Cinema

«Αριστούργημα»: Ο Holland για το «The Odyssey»
Cinema

Η ταινία για τον Michael Jackson αλλάζει δραματικά – Τι πλήρωσε το Estate για να ελέγξει την ιστορία
Cinema

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc: «Λο» στα ηπειρώτικα σημαίνει «σώπα»
Cinema

Το κόκκινο χαλί του «Euphoria» στο Hollywood – Το καστ επιστρέφει πιο εντυπωσιακό από ποτέ για την πολυαναμενόμενη 3η σεζόν!
Cinema

Από το κόκκινο χαλί στο noir 1930s – Ο Pedro Pascal σοκάρει με την πιο σκοτεινή του εμφάνιση
Cinema

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής

