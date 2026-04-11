Memory of a Killer: Ο Patrick Dempsey επιστρέφει σε νέα σεζόν γεμάτη ανατροπές

Η επιτυχία συνεχίζεται για το θρίλερ του Fox, «Memory of a Killer», καθώς το δίκτυο ανακοίνωσε την ανανέωση της σειράς για δεύτερη σεζόν. Με πρωταγωνιστές τους Patrick Dempsey και Michael Imperioli, η σειρά κατάφερε να κερδίσει το κοινό τόσο στα τηλεοπτικά όσο και στα ψηφιακά μέσα, δημιουργώντας ένα φαινόμενο binge-watching στο Hulu. Το θρίλερ, εμπνευσμένο από το βιβλίο και την ομώνυμη βελγική ταινία του 2003, «De Zaak Alzheimer», συνδυάζει σασπένς, συναίσθημα και ανατροπές, κρατώντας σε αγωνία τους θεατές από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό.

Η πρώτη σεζόν σημείωσε ρεκόρ για το Fox, με 16,2 εκατομμύρια θεατές συνολικά και έγινε η πιο streamαρισμένη πρεμιέρα δραματικής σειράς του δικτύου τα τελευταία έξι χρόνια. Το Hulu αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα επιτυχίας, με τη σειρά να βρίσκεται συχνά στην καθημερινή λίστα Top 10 της πλατφόρμας, εξασφαλίζοντας την ανανέωση και για την επόμενη σεζόν. Οι showrunners Aaron Zelman και Glenn Kessler επιστρέφουν για να συνεχίσουν την ιστορία του Angelo Flannery/Doyle, ενός άντρα που ζει διπλή ζωή και βλέπει τη μνήμη του να σβήνει, ενώ παράλληλα παλεύει με οικογενειακές απειλές.

Η δεύτερη σεζόν υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερο σασπένς, νέες αποκαλύψεις για το παρελθόν του Angelo και συναρπαστικές εξελίξεις για τη σχέση του με τον φίλο και εργοδότη του Dutch Forlanni, έναν Ιταλό σεφ που κρύβει σκοτεινά μυστικά. Με εντυπωσιακές ερμηνείες και δυναμική πλοκή, το «Memory of a Killer» αποτελεί μία από τις κορυφαίες σειρές μυστηρίου που παρακολουθείς αχόρταγα.

