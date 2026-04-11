Cinema 11.04.2026

Ο Harrison Ford επιστρέφει για την 4η σεζόν του «Shrinking»

Επιβεβαιώθηκε: Ο Harrison Ford θα συνεχίσει ως Dr. Paul Rhoades στο «Shrinking», και η τέταρτη σεζόν υπόσχεται απρόβλεπτες εξελίξεις
Ειρήνη Στόφυλα

Η αγαπημένη σειρά του Apple TV+, «Shrinking», ετοιμάζεται για την τέταρτη σεζόν της, με τους θαυμαστές να υποδέχονται με ενθουσιασμό την είδηση της επιστροφής του Harrison Ford. Ο σπουδαίος ηθοποιός, ο οποίος ενσαρκώνει τον Dr. Paul Rhoades, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του, διαλύοντας τις αρχικές ανησυχίες που προέκυψαν μετά το φινάλε της 3ης σεζόν.

 

Το 3ο κεφάλαιο της σειράς ολοκληρώθηκε την Τετάρτη με ένα επεισόδιο που ο δημιουργός της, Bill Lawrence, είχε χαρακτηρίσει ως «ένα είδος φινάλε», δημιουργώντας σύγχυση στους τηλεθεατές. Θυμίζουμε ότι το trailer της 3ης σεζόν είχε αποκαλύψει τον ρόλο του Michael J. Fox και είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, η παραγωγή επιβεβαίωσε ότι η βασική ιστορία του πένθους ολοκληρώνεται με ένα «απίστευτα αισιόδοξο και χαρούμενο» φινάλε, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εξελίξεις.

Η επιστροφή του cast και οι νέες κατευθύνσεις

Ο Harrison Ford εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του στη σειρά κατά τη διάρκεια ενός πάνελ στο PaleyFest LA την Τρίτη, δηλώνοντας ότι η δουλειά του στο «Shrinking» υπήρξε «μία από τις πιο ευχάριστες εμπειρίες της ζωής μου». Μαζί του, επιστρέφουν και τα υπόλοιπα βασικά μέλη του cast, συμπεριλαμβανομένων των Jason Segel ως Jimmy Laird, Jessica Williams ως Gaby, Lukita Maxwell ως Alice, Luke Tennie ως Sean, Christa Miller ως Liz, Michael Urie ως Brian και Ted McGinley ως Derek.

Μια νέα αρχή για τους χαρακτήρες

Ο δημιουργός της σειράς, Bill Lawrence, τόνισε ότι παρόλο που οι ίδιοι ηθοποιοί θα υποδύονται τους ίδιους χαρακτήρες, η 4η σεζόν θα αισθάνεται ως «εντελώς διαφορετική ιστορία». Όπως εξήγησε, η απόφαση για τη συνέχιση της σειράς βασίστηκε στην πεποίθηση ότι οι χαρακτήρες έχουν αρκετά πράγματα να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους, καθιστώντας ενδιαφέρον το να εξερευνήσουν «νέα ταξίδια». Οι συγγραφείς είχαν ήδη ενσωματώσει μικρές ενδείξεις για τις επερχόμενες εξελίξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της τρίτης σεζόν, διασφαλίζοντας ότι η αλλαγή θα είναι δικαιολογημένη και οργανική για την πλοκή.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Harisson Ford Shrinking
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

