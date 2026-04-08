Life 08.04.2026

Η τολμηρή επιλογή της Meryl Streep στο Τόκιο αποδεικνύει ότι η Miranda Priestly ζει ακόμα

Δες την Meryl Streep να συνδυάζει μόδα και κινηματογράφο στην πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada 2» στο Tokyo.
Πόπη Βασιλείου

Η Meryl Streep κατάφερε για ακόμη μια φορά να κλέψει τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada 2» στο Tokyo, αποδεικνύοντας ότι η μόδα και ο κινηματογραφικός χαρακτήρας μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Αν παρακολουθείς τα fashion trends και αγαπάς τις εμφανίσεις που συνδυάζουν high fashion με προσωπικότητα, αυτή η εμφάνιση είναι must-see. Streep επέλεξε ένα vermilion jacket και μια midi skirt από τη νέα συλλογή Chanel Métiers d’Art Pre Fall 2026, διακοσμημένα με γραφικά λευκά μοτίβα που θύμιζαν pop art ρωγμές πάνω στο ύφασμα. Τα μακριά μαύρα fringe στα μανίκια και στα τελειώματα πρόσθεσαν μια διακριτική western διάθεση, ενώ οι blue πινελιές στο εσωτερικό των μανικιών ενίσχυσαν τον γραφιστικό χαρακτήρα του look, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην κομψότητα και την παιχνιδιάρικη αισθητική.

Meryl Streep: Η αλήθεια πίσω από τη Miranda Priestly που αλλάζει όσα πίστευες για τον θρυλικό ρόλο

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με λευκά slingbacks με μαύρες μύτες, ένα quilted oval clutch από σκούρο δέρμα και μεγάλα square sunglasses, ενώ τα κοσμήματα από Fred Leighton και A Diamond is Forever έδωσαν την απαραίτητη διακριτική λάμψη. Καθώς προωθεί την ταινία, Streep έχει ενσωματώσει μικρές αναφορές στον χαρακτήρα της Miranda Priestly, όπως το κόκκινο total look στο Mexico ή το γαλάζιο sweater με leopard print coat, αλλά στο Tokyo επέλεξε να αφήσει τις αναφορές στην ταινία πίσω και να επικεντρωθεί στη μόδα καθαυτή, δείχνοντας ότι μπορεί να εκφραστεί μέσα από εκλεπτυσμένα high fashion σύνολα.

Με αυτή την εμφάνιση, Meryl Streep αποδεικνύει ότι η μόδα δεν είναι μόνο θέμα ρούχων, αλλά και προσωπικότητας και αυτοπεποίθησης. Συνδυάζοντας pop art αισθητική με τη διαχρονική κομψότητα της Chanel, δημιούργησε ένα look που ξεχωρίζει σε κάθε red carpet και θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για κάθε fashion lover. Αν θέλεις να δεις πώς ένα tailored suit μπορεί να γίνει statement, Streep στο Tokyo σου δίνει το ιδανικό παράδειγμα, αποδεικνύοντας ότι η δυναμική, η λεπτομέρεια και τα σωστά accessories μπορούν να απογειώσουν οποιοδήποτε σύνολο. Η περιοδεία για το «The Devil Wears Prada 2» συνεχίζεται, αλλά η εμφάνιση στο Tokyo θα μείνει αξέχαστη τόσο για τους fans της ταινίας όσο και για τους λάτρεις της high fashion, δείχνοντας ότι Meryl Streep παραμένει fashion icon και παράλληλα τολμηρή στην επιλογή των συνόλων της.

Η Anne Hathaway έθεσε όρους στο The Devil Wears Prada 2 για τα υπερβολικά αδύνατα μοντέλα

