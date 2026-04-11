Ποιοι επώνυμοι έκαναν viral moments με πασχαλινές καμπάνιες και ρόλους που όλοι θυμόμαστε

Το Πάσχα για πολλούς Έλληνες δεν είναι μόνο παράδοση και οικογένεια – μερικές στιγμές από αυτή τη γιορτή έχουν μείνει στην pop κουλτούρα μέσα από τραγούδια ή τηλεοπτικές διαφημίσεις που έγιναν viral. Πολλοί γνωστοί Έλληνες σταρ έχουν πρωταγωνιστήσει σε τέτοια projects, δείχνοντας πως η γιορτή μπορεί να συνδυαστεί με χιούμορ, μουσική και έντονη παρουσία στα social media και την τηλεόραση. Από θρυλικά πασχαλινά spots των Jumbo μέχρι μουσικές επιτυχίες που παίζουν κάθε χρόνο, οι διάσημοι μάς έχουν δώσει στιγμές που θυμόμαστε και σχολιάζουμε.

Κατερίνα Στανίση – Πασχαλινή διαφήμιση Jumbo, 2013

Το 2013 η Κατερίνα Στανίση πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πασχαλινές διαφημίσεις των Jumbo. Στο σποτ εμφανίζεται να περπατά με μεγάλες σακούλες από την αλυσίδα παιχνιδιών στις πασχαλινές αγορές, με τη φωνή της να ντύνει τη μουσική και να κάνει το spot να ξεχωρίζει την εποχή εκείνη.

Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος – Jumbo «κοκορέτσι», 2026

Τον Μάρτιο του 2026, η αλυσίδα Jumbo κυκλοφόρησε μια πασχαλινή διαφήμιση με πρωταγωνιστές την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο που προκάλεσε αίσθηση και συζητήθηκε έντονα στα social media. Το σποτ παίζει με την ατμόσφαιρα της ταινίας «Αόρατος εραστής» και δείχνει τους δύο παρουσιαστές να ετοιμάζουν ένα παραδοσιακό κοκορέτσι, προκαλώντας σχόλια από θετικά μέχρι αυστηρά κριτικά.

Mel Gibson -Δημιουργός της ταινίας The Passion of the Christ

Όταν μιλάμε για Πάσχα και pop culture, δεν περιοριζόμαστε μόνο στην Ελλάδα. Στον διεθνή χώρο, ο Mel Gibson έγινε αναπόσπαστα συνδεδεμένος με την περίοδο των Παθών μέσα από τη δημιουργία της ταινίας The Passion of the Christ, η οποία αναπαριστά με δραματικό τρόπο τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας. Παράλληλα, ο Jim Caviezel, που υποδύθηκε τον Ιησού στην ίδια ταινία, έχει ταυτιστεί με τη γιορτή του Πάσχα καθώς η ερμηνεία του φέρνει στην οθόνη την Ανάσταση και τα πάθη με έναν τρόπο που συγκλονίζει το κοινό κάθε χρόνο, κάνοντας την ταινία κλασική επιλογή για την πασχαλινή περίοδο.

Άντζελα Δημητρίου – Διαφήμιση Jumbo, 2016

Το 2016, η πασχαλινή καμπάνια των Jumbo με την Άντζελα Δημητρίου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Το σποτ χρησιμοποίησε το σύνθημα «χτύπα σαν άντρας», το οποίο κατηγορρήθηκε ως σεξιστικό από φορείς και το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας οδήγησε στην απόσυρσή του.

Πέτρος Γαϊτάνος – Διαφήμιση Jumbo με κοινωνικό μήνυμα, 2020

Κατά την περίοδο της πανδημίας, η καμπάνια του Jumbo για το Πάσχα του 2020 εμφανίζει τον Πέτρο Γαϊτάνο σε σκηνές που ενσωματώνουν το κοινωνικό μήνυμα «μένουμε σπίτι», ενισχύοντας την παράδοση και την αίσθηση ευθύνης μέσα από μια αναγνωρίσιμη φωνή.

Robert Powell – Παγκοσμίως γνωστός από τη σειρά Jesus of Nazareth

Στον παγκόσμιο χάρτη των διασημοτήτων που έχουν ταυτιστεί με το Πάσχα, ο Robert Powell κατέχει ξεχωριστή θέση. Ο Βρετανός ηθοποιός έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον εμβληματικό του ρόλο ως Ιησούς στη θρυλική τηλεοπτική σειρά Jesus of Nazareth, η οποία προβάλλεται ξανά και ξανά κάθε Μεγάλη Εβδομάδα σε πολλές χώρες. Η βαθιά, γαλήνια ματιά του και η καθηλωτική ερμηνεία του έχουν χαραχτεί στη μνήμη εκατομμυρίων τηλεθεατών, με αποτέλεσμα το πρόσωπό του να είναι για πολλούς άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ανάσταση, τα Θεία Πάθη και τη συγκίνηση των ημερών του Πάσχα.

Αυτές οι στιγμές δείχνουν πως το Πάσχα στα μάτια του ελληνικού κοινού έχει και pop culture πτυχή. Οι διαφημίσεις των Jumbo έχουν γίνει πλέον σχεδόν παράδοση πριν το Πάσχα, με ονόματα που είτε αγαπήθηκαν είτε προκάλεσαν διάλογο, ενώ η μουσική και οι ψαλμοί συνοδεύουν τα homescreen και τις εκπομπές την περίοδο των γιορτών. Κάθε τέτοια συνεργασία γίνεται μέρος των αναμνήσεών σου και του τρόπου που συνδέεις αυτό που αγαπάς με τη μεγάλη γιορτή της Ανάστασης.

