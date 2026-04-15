Η πρόβλεψη του Robbie Williams για το μέλλον της μουσικής και ο ρόλος του AI

Οι δηλώσεις του στο CNBC, όπου περιγράφει τη στιγμή που άκουσε ένα hit φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από ΑΙ με τη φωνή του
Αν νόμιζες πως η μουσική βιομηχανία είχε φτάσει στο απόγειο των αλλαγών της με την κυριαρχία του streaming, ο Robbie Williams έρχεται να σου ταράξει τα νερά και να σε κάνει να αναρωτηθείς για το τι ακούγεται πραγματικά από τα ακουστικά σου. Ο άνθρωπος που έχει ζήσει τις χρυσές εποχές των πωλήσεων αλλά και την ψηφιακή μετάβαση, δηλώνει τώρα ευθέως πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά μια δύναμη που πρόκειται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη από την αρχή. Σε μια εκρηκτική συζήτηση με την Tania Bryer στο CNBC, ο Robbie δεν μάσησε τα λόγια του, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που θυμίζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι ήδη εδώ. Η αίσθηση πως ένας καλλιτέχνης μπορεί να «κλωνοποιηθεί» ψηφιακά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δεν είναι πλέον θεωρία, και ο Williams είναι από τους πρώτους που το είδαν να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους, νιώθοντας πως το παιχνίδι αλλάζει οριστικά και ίσως αμετάκλητα για όλους.

Η εμπειρία που περιέγραψε ο καλλιτέχνης κόβει την ανάσα, καθώς παραδέχτηκε πως του παρουσίασαν ένα πρόγραμμα ικανό να δημιουργήσει ένα ολόκληρο τραγούδι χρησιμοποιώντας τη φωνή του. «Βγήκε μια επιτυχία με τη φωνή μου… τελειώσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σοκαρισμένος από την ακρίβεια του αποτελέσματος. Αυτό που κάποτε απαιτούσε δεκάδες προσπάθειες στο στούντιο, αμέτρητες ώρες ηχογραφήσεων και τη φυσική παρουσία του τραγουδιστή, τώρα επιτυγχάνεται με μερικές απλές εντολές σε ένα πληκτρολόγιο. Για τον Robbie, αυτή η ευκολία σηματοδοτεί μια νέα εποχή όπου η αυθεντικότητα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην ταχύτητα της παραγωγής.

Ο Robbie Williams έχει δει το έργο να ξαναπαίζεται όταν οι πλατφόρμες streaming άλλαξαν τον τρόπο που οι καλλιτέχνες κερδίζουν το ψωμί τους, όμως τώρα πιστεύει πως το AI θα έχει ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για το πώς διανέμεται η μουσική, αλλά για το πώς γεννιέται. Η ανησυχία του έγκειται στο γεγονός πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει περιεχόμενο που μοιάζει τρομακτικά με το πρωτότυπο, κάνοντας τον ανθρώπινο παράγοντα να φαίνεται σχεδόν περιττός στη διαδικασία της δημιουργίας ενός hit. Είναι μια εξέλιξη που σε αναγκάζει να σκεφτείς αν στο μέλλον θα ακούς τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη ή μια τέλεια προσομοίωσή του.

Η συνέντευξη «CNBC Meets» με τον Robbie Williams λειτουργεί ως ένα καμπανάκι κινδύνου για όλη τη μουσική σκηνή. Ο ίδιος, έχοντας την εμπειρία δεκαετιών στην κορυφή, αντιλαμβάνεται πως η βιομηχανία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να παράγει τραγούδια με το πάτημα ενός κουμπιού θέτει σοβαρά ερωτήματα για τα πνευματικά δικαιώματα, την καλλιτεχνική αξία και την επιβίωση των νέων δημιουργών. Αν ένας θρύλος του βεληνεκούς του Williams νιώθει απειλή από έναν αλγόριθμο, τότε είναι σαφές πως το ταξίδι της μουσικής προς το άγνωστο έχει ήδη ξεκινήσει και εσύ, ως ακροατής, καλείσαι να αποφασίσεις τι έχει μεγαλύτερη σημασία: η τέλεια παραγωγή ή η ανθρώπινη ψυχή πίσω από τον στίχο.

Ο Robbie Williams συγχαίρει τη διοργάνωση των BRIT Awards και αποθεώνει το Μάντσεστερ

 

CNBC Robbie Willams ΑΕΙ συνέντευξη
Κλέλια Ανδριολάτου: Όσα είπε για τη λήξη της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου

Anne Hathaway: Το «cloud dress» που έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

