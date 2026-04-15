Ελληνίδες celebrities όπως δεν τις έχεις ξαναδεί: Τότε vs τώρα

Η ελληνική showbiz είναι γεμάτη πρόσωπα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία μέσα από την τηλεόραση, τη μουσική, το θέατρο και τα social media, και αν κάτι γίνεται ξεκάθαρο όταν κοιτάς την πορεία τους στον χρόνο, είναι ότι τίποτα δεν μένει σταθερό. Από την Ιωάννα Τούνη μέχρι την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, από την Ελένη Φουρέιρα μέχρι την Κατερίνα Στικούδη και την Ελένη Μενεγάκη, βλέπεις μια διαρκή εξέλιξη που δεν αφορά μόνο την εικόνα, αλλά και τον τρόπο που κάθε μία από αυτές τις γυναίκες τοποθετείται δημόσια και επαγγελματικά.

Η Ιωάννα Τούνη, για παράδειγμα, έχει περάσει από τα πρώτα της βήματα στα social media σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού internet, με την εικόνα της να έχει εξελιχθεί από πιο απλή και καθημερινή σε απόλυτα fashion forward και επιχειρηματική. Αντίστοιχα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου από τα πρώτα της βήματα στο modelling μέχρι την τηλεοπτική της παρουσία σήμερα, έχει διαμορφώσει ένα πιο polished και international προφίλ που την καθιστά από τις πιο σταθερές παρουσίες στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης.

Μαίρη Συνατσάκη για Αθηνά Οικονομάκου: «Θα πάω στον γάμο της Οικονομάκου όπου και να γίνει»

Η Ελένη Φουρέιρα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εντυπωσιακής εξέλιξης, τόσο μουσικά όσο και αισθητικά, με μια πορεία που την οδήγησε από τα πρώτα pop βήματα σε διεθνή σκηνή και σε ένα στιλ που πλέον αναγνωρίζεται άμεσα. Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου έχει διανύσει μια μεγάλη τηλεοπτική διαδρομή, με την εικόνα της να γίνεται ολοένα και πιο refined μέσα από τα χρόνια παρουσίας της στην πρωινή ζώνη.

Η Βάσω Λασκαράκη, από την άλλη, παραμένει ένα σταθερό πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης, με την εξέλιξή της να κινείται περισσότερο σε επίπεδο ρόλων και επαγγελματικής ωρίμανσης, παρά δραματικής αλλαγής εικόνας. Η Κατερίνα Στικούδη ξεχωρίζει για τη μεταμόρφωσή της από modelling και τηλεοπτική παρουσία σε μια δυναμική performer, με έντονη μουσική ταυτότητα και bold αισθητική.

Η Ελένη Μενεγάκη, με τη μακροχρόνια παρουσία της στην τηλεόραση, αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα διαχρονικότητας, με την εικόνα της να εξελίσσεται ομαλά μέσα στα χρόνια χωρίς να χάνει τη σταθερή της ταυτότητα. Η Μαίρη Συνατσάκη εκπροσωπεί μία πιο σύγχρονη γενιά παρουσιών, όπου η μετάβαση από τα πρώτα επαγγελματικά βήματα μέχρι τη σημερινή δημόσια εικόνα της συνδέεται έντονα με τα social media και την προσωπική έκφραση.

Κοιτώντας συνολικά αυτές τις διαδρομές, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται απλώς για αλλαγές εμφάνισης, αλλά για μια συνολική εξέλιξη στον τρόπο που οι γυναίκες της ελληνικής showbiz διαχειρίζονται την εικόνα, την καριέρα και την επιρροή τους. Από τότε μέχρι σήμερα, αυτό που μένει σταθερό είναι η ικανότητά τους να προσαρμόζονται, να εξελίσσονται και να παραμένουν στο επίκεντρο της δημοσιότητας με διαφορετικούς κάθε φορά τρόπους.

Ανατροπή: Η Κατερίνα Καινούργιου έφυγε από το μαιευτήριο χωρίς να τη δει κανείς