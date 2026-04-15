Celeb World 15.04.2026

Ελληνίδες celebrities όπως δεν τις έχεις ξαναδεί: Τότε vs τώρα

Κατερίνα Καινούργιου
Ελληνίδες celebrities έγιναν αγνώριστες με το πέρασμα του χρόνου. Από την απλότητα στην κορυφή της showbiz και των social media.
Πόπη Βασιλείου

Η ελληνική showbiz είναι γεμάτη πρόσωπα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία μέσα από την τηλεόραση, τη μουσική, το θέατρο και τα social media, και αν κάτι γίνεται ξεκάθαρο όταν κοιτάς την πορεία τους στον χρόνο, είναι ότι τίποτα δεν μένει σταθερό. Από την Ιωάννα Τούνη μέχρι την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, από την Ελένη Φουρέιρα μέχρι την Κατερίνα Στικούδη και την Ελένη Μενεγάκη, βλέπεις μια διαρκή εξέλιξη που δεν αφορά μόνο την εικόνα, αλλά και τον τρόπο που κάθε μία από αυτές τις γυναίκες τοποθετείται δημόσια και επαγγελματικά.

https://www.instagram.com/katken85/

Η Ιωάννα Τούνη, για παράδειγμα, έχει περάσει από τα πρώτα της βήματα στα social media σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού internet, με την εικόνα της να έχει εξελιχθεί από πιο απλή και καθημερινή σε απόλυτα fashion forward και επιχειρηματική. Αντίστοιχα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου από τα πρώτα της βήματα στο modelling μέχρι την τηλεοπτική της παρουσία σήμερα, έχει διαμορφώσει ένα πιο polished και international προφίλ που την καθιστά από τις πιο σταθερές παρουσίες στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης.

Μαίρη Συνατσάκη για Αθηνά Οικονομάκου: «Θα πάω στον γάμο της Οικονομάκου όπου και να γίνει»

 

Η Ελένη Φουρέιρα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εντυπωσιακής εξέλιξης, τόσο μουσικά όσο και αισθητικά, με μια πορεία που την οδήγησε από τα πρώτα pop βήματα σε διεθνή σκηνή και σε ένα στιλ που πλέον αναγνωρίζεται άμεσα. Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου έχει διανύσει μια μεγάλη τηλεοπτική διαδρομή, με την εικόνα της να γίνεται ολοένα και πιο refined μέσα από τα χρόνια παρουσίας της στην πρωινή ζώνη.

eleni_foureira
https://www.instagram.com/foureira/?hl=el
Βάσω Λασκαράκη
https://www.instagram.com/vasolaskaraki/

Η Βάσω Λασκαράκη, από την άλλη, παραμένει ένα σταθερό πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης, με την εξέλιξή της να κινείται περισσότερο σε επίπεδο ρόλων και επαγγελματικής ωρίμανσης, παρά δραματικής αλλαγής εικόνας. Η Κατερίνα Στικούδη ξεχωρίζει για τη μεταμόρφωσή της από modelling και τηλεοπτική παρουσία σε μια δυναμική performer, με έντονη μουσική ταυτότητα και bold αισθητική.

https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Η Ελένη Μενεγάκη, με τη μακροχρόνια παρουσία της στην τηλεόραση, αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα διαχρονικότητας, με την εικόνα της να εξελίσσεται ομαλά μέσα στα χρόνια χωρίς να χάνει τη σταθερή της ταυτότητα. Η Μαίρη Συνατσάκη εκπροσωπεί μία πιο σύγχρονη γενιά παρουσιών, όπου η μετάβαση από τα πρώτα επαγγελματικά βήματα μέχρι τη σημερινή δημόσια εικόνα της συνδέεται έντονα με τα social media και την προσωπική έκφραση.

Κοιτώντας συνολικά αυτές τις διαδρομές, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται απλώς για αλλαγές εμφάνισης, αλλά για μια συνολική εξέλιξη στον τρόπο που οι γυναίκες της ελληνικής showbiz διαχειρίζονται την εικόνα, την καριέρα και την επιρροή τους. Από τότε μέχρι σήμερα, αυτό που μένει σταθερό είναι η ικανότητά τους να προσαρμόζονται, να εξελίσσονται και να παραμένουν στο επίκεντρο της δημοσιότητας με διαφορετικούς κάθε φορά τρόπους.

Ανατροπή: Η Κατερίνα Καινούργιου έφυγε από το μαιευτήριο χωρίς να τη δει κανείς

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ Ιωάννα Τούνη ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Μαίρη Συνατσάκη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«April Relationship Theory»: Το TikTok trend που σε βάζει να επανεξετάσεις τη σχέση σου

«April Relationship Theory»: Το TikTok trend που σε βάζει να επανεξετάσεις τη σχέση σου

14.04.2026
Επόμενο
The Hunger Games: Το νέο trailer του «Sunrise on the Reaping»

The Hunger Games: Το νέο trailer του «Sunrise on the Reaping»

15.04.2026

Δες επίσης

Blake Lively – Justin Baldoni: Στο επίκεντρο παλιό video που μπλέκει την Britney Spears
Celeb News

Blake Lively – Justin Baldoni: Στο επίκεντρο παλιό video που μπλέκει την Britney Spears

15.04.2026
Instagram και Practical Magic 2: Η διπλή έκπληξη της Sandra Bullock που δεν περίμενε κανείς
Celeb News

Instagram και Practical Magic 2: Η διπλή έκπληξη της Sandra Bullock που δεν περίμενε κανείς

15.04.2026
Το Πάσχα της Μαρίνας Σάττι στην Κέρκυρα
Celeb News

Το Πάσχα της Μαρίνας Σάττι στην Κέρκυρα

15.04.2026
Μαρία Μενούνος: Το ελληνικό Πάσχα στο Λος Άντζελες και η συγκινητική αναφορά στη μητέρα της
Celeb News

Μαρία Μενούνος: Το ελληνικό Πάσχα στο Λος Άντζελες και η συγκινητική αναφορά στη μητέρα της

15.04.2026
Κώστας Τσουρός: Η ανάρτηση στο Instagram που προκάλεσε ερωτήματα
Celeb News

Κώστας Τσουρός: Η ανάρτηση στο Instagram που προκάλεσε ερωτήματα

15.04.2026
Catherine Zeta-Jones & Michael Douglas: Η πολυτελής έπαυλη στον ποταμό Hudson που ξαναμπαίνει στην αγορά με νέα τιμή
Celeb News

Catherine Zeta-Jones & Michael Douglas: Η πολυτελής έπαυλη στον ποταμό Hudson που ξαναμπαίνει στην αγορά με νέα τιμή

14.04.2026
Ξέχνα την Khloe: Η True Thompson ανέλαβε το τιμόνι της Khloud και η αντίδρασή της είναι ό,τι πιο sass θα δεις σήμερα
Celeb News

Ξέχνα την Khloe: Η True Thompson ανέλαβε το τιμόνι της Khloud και η αντίδρασή της είναι ό,τι πιο sass θα δεις σήμερα

14.04.2026
Το βίντεο της Shiloh Jolie που έκανε τους πάντες να μιλούν για το ταλέντο της
Celeb News

Το βίντεο της Shiloh Jolie που έκανε τους πάντες να μιλούν για το ταλέντο της

14.04.2026
Robert De Niro: Η καθημερινότητα ενός «girl dad» στα 82 του χρόνια
Celeb News

Robert De Niro: Η καθημερινότητα ενός «girl dad» στα 82 του χρόνια

14.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα