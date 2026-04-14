Fashion 14.04.2026

Η Zendaya και ο Law Roach παρουσιάζουν τη νέα, πιο σύγχρονη εκδοχή του sportswear

Η Zendaya και ο προσωπικός της στιλίστας Law Roach παρουσιάζουν την πρώτη ολοκληρωμένη συλλογή τους με το brand On
Μαρία Χατζηγιάννη

Η συνεργασία της Zendaya με τον προσωπικό της στιλίστα Law Roach εξελίσσεται σε ένα από τα πιο δυνατά fashion partnerships της εποχής, καθώς το δημιουργικό δίδυμο παρουσιάζει την πρώτη του πλήρη συλλογή για το brand On.

Μετά από επιτυχημένες συνεργασίες σε sneaker drops, οι δύο δημιουργοί επιστρέφουν με μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιλαμβάνει ρούχα και παπούτσια, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους με το sportswear brand. Η συλλογή συνδυάζει αθλητικά και loungewear στοιχεία, με κομμάτια όπως ribbed tops, parachute pants, oversized jackets και το νέο sneaker Cloudnova Moon, που εξελίσσει τη γνωστή σειρά Cloud της On.

https://www.instagram.com/on/?hl=el

Μια συλλογή που κινείται σαν τη Zendaya

Η καμπάνια της συλλογής έχει σκηνοθετηθεί από τον βραβευμένο δημιουργό Spike Jonze και αποτυπώνει μια ονειρική, κινηματογραφική αισθητική. Η Zendaya εμφανίζεται σε ένα λευκό, minimal σκηνικό, το οποίο σταδιακά μεταμορφώνεται μέσα από μια χορογραφημένη performance που δίνει ζωή στα ρούχα της συλλογής.

Ο Law Roach έχει ενεργό ρόλο στη δημιουργική διαδικασία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της αισθητικής ταυτότητας και «ντύνοντας» τη Zendaya μέσα από τις επιλογές της νέας σειράς.

https://www.instagram.com/on/?hl=el

Άνεση, κίνηση και σύγχρονη αισθητική

Η συλλογή εστιάζει στην άνεση και την ευελιξία, με κομμάτια που προσαρμόζονται σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας. Από αθλητικές εμφανίσεις μέχρι πιο casual looks, η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: ρούχα που κινούνται μαζί με το σώμα και την καθημερινότητα.

https://www.instagram.com/on/?hl=el

Μια συνεργασία που εξελίσσεται

Η Zendaya, που έχει εξελιχθεί σε fashion icon, τονίζει ότι στόχος της συλλογής ήταν να δημιουργηθούν κομμάτια «εύκολα, άνετα και γεμάτα αυτοπεποίθηση». Ο στιλίστας της Law Roach, που διαμορφώνει εδώ και χρόνια το στιλιστικό της προφίλ, παραμένει βασικός συντελεστής πίσω από κάθε δημιουργικό βήμα.

https://www.instagram.com/on/?hl=el

Νέο κεφάλαιο για την On

Για το brand On, η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα προς την ενίσχυση της fashion ταυτότητάς του, συνδυάζοντας performance και high fashion μέσα από τη ματιά της Zendaya και του Law Roach.

Η συλλογή αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον Απρίλιο και ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από τον χώρο της μόδας.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Law Roach Zendaya
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

