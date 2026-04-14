News 14.04.2026

Μαριέλλα Φασούλα: Η Ελληνίδα σέντερ που ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στους Golden State Valkyries

Η κόρη του «θρύλου» Παναγιώτη Φασούλα, Μαριέλλα, ανοίγει τα φτερά της για το WNBA. Η προετοιμασία στις Βάλκιρις και το όνειρο της Αμερικής
Ειρήνη Στόφυλα

Αν είσαι λάτρης του μπάσκετ, τότε ξέρεις καλά πως υπάρχουν στιγμές που το DNA συναντά το ταλέντο και η σκληρή δουλειά εξαργυρώνεται με το πιο ακριβό εισιτήριο στον κόσμο των σπορ. Η είδηση ότι η Μαριέλλα Φασούλα υπέγραψε συμβόλαιο με τους Golden State Valkyries  δεν είναι απλώς μια αθλητική ενημέρωση, αλλά η αρχή ενός ονείρου που περιμέναμε καιρό να δούμε να πραγματοποιείται. Στα 28 της χρόνια, η διεθνής σέντερ δεν κουβαλά μόνο το ένδοξο επώνυμο του «θρύλου» πατέρα της, Παναγιώτη Φασούλα, αλλά και μια δική της, απόλυτα επιτυχημένη πορεία που την έχει καταστήσει κυρίαρχη κάτω από τα καλάθια. Το WNBA, το απόλυτο μπασκετικό «Ελ Ντοράντο» για κάθε γυναίκα αθλήτρια, ανοίγει τις πόρτες του και η Μαριέλλα ετοιμάζεται να μπει σε ένα προπονητικό camp που θα κρίνει τα πάντα. Δεν είναι απλώς μια δοκιμή, είναι η ευκαιρία της να αποδείξει πως το San Francisco της ταιριάζει και πως η ελληνική ψυχή μπορεί να διακριθεί στο κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού, εκεί όπου κάθε κατοχή μετράει και κάθε καλάθι γράφει ιστορία.

https://www.instagram.com/mariellafasoula/

Η Μαριέλλα Φασούλα πήρε την απόφαση να κυνηγήσει το αμερικανικό όνειρο με τον πιο επίσημο τρόπο. Υπογράφοντας το συμβόλαιό της, εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο training camp των Golden State Valkyries. Αυτό σημαίνει πως το επόμενο διάστημα θα είναι η δική της ώρα της κρίσης, όπου θα πρέπει να παλέψει σώμα με σώμα για μια μόνιμη θέση στο ρόστερ της ομάδας. Είναι η στιγμή που η εμπειρία της από τα ευρωπαϊκά γήπεδα πρέπει να μετουσιωθεί σε ενέργεια και αποτελεσματικότητα απέναντι στις κορυφαίες παίκτριες του κόσμου.

https://www.instagram.com/valkyries/

Ίσως αναρωτιέσαι πόσο δύσκολο είναι αυτό που πάει να καταφέρει. Αν η Μαριέλλα κερδίσει τελικά τη θέση της στο ρόστερ, θα γίνει μόλις η πέμπτη Ελληνίδα στην ιστορία που θα αγωνιστεί στο WNBA. Θα μπει στο «κλειστό κλαμπ» δίπλα σε ονόματα που άφησαν εποχή, όπως η Αναστασία Κωστάκη, η Εβίνα Μάλτση, η Ζωή Δημητράκου και η Κατερίνα Γέμελος. Είναι μια κληρονομιά που την ωθεί να ξεπεράσει τα όριά της και να βάλει ξανά τη γαλανόλευκη σημαία στον χάρτη του γυναικείου NBA.

Οι Golden State Valkyries είναι μια ομάδα με υψηλές βλέψεις και το να επιλέξουν τη Φασούλα για το camp τους δείχνει πως αναγνωρίζουν την αξία της. Η 28χρονη σέντερ έχει το ύψος, την τεχνική και την προσωπικότητα να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Το στοίχημα είναι μεγάλο, αλλά η Μαριέλλα έχει αποδείξει πως δεν φοβάται τις προκλήσεις. Η παρουσία της εκεί αποτελεί ήδη μια τεράστια επιτυχία, όμως ο στόχος είναι η επίσημη φανέλα με το όνομά της στο παρκέ κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου.

https://www.instagram.com/mariellafasoula/

Δεν είναι εύκολο να είσαι η κόρη ενός ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ. Ωστόσο, η Μαριέλλα έχει καταφέρει κάτι μαγικό: να μιλούν όλοι για εκείνη και όχι μόνο για τον πατέρα της. Η δουλειά της στην Ευρώπη και η προσφορά της στην Εθνική ομάδα ήταν τα διαπιστευτήρια που την οδήγησαν μέχρι τις ΗΠΑ. Τώρα, είναι η δική της ώρα να λάμψει κάτω από τα φώτα των προβολέων του WNBA και να αποδείξει πως η δυναστεία των Φασούλα έχει ακόμα πολλές σελίδες δόξας να γράψει.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

WNBA Μαριέλλα Φασούλα μπάσκετ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
14.04.2026
Επόμενο
14.04.2026

Δες επίσης

News

08.04.2026
News

06.04.2026
News

11.03.2026
Living

25.02.2026
City Guide

05.02.2026
EVENTS

28.01.2026
Corporate News

20.11.2025
Corporate News

20.11.2025
Corporate News

19.11.2025
