NASA Artemis II: Σήμερα η απόβαση στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA αναμένεται να περάσουν απόψε στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, με τους επιστήμονες να ελπίζουν στην καταγραφή σπάνιων γεωλογικών χαρακτηριστικών.

Από τις 21:45 απόψε και μέχρι τις 04:40 τα ξημερώματα της Τρίτης, ώρα Ελλάδας, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA θα πραγματοποιήσουν ένα ιστορικό πέρασμα από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Το κέντρο ελέγχου της αποστολής, στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον του Χιούστον, βρίσκεται σε εγρήγορση, καθώς η προσοχή όλων στρέφεται σε αυτό το σημαντικό flyby.

Η αποστολή Artemis II σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του διαστήματος, καθώς η NASA ανοίγει ξανά τον δρόμο για τη Σελήνη. Όπως είχαμε γράψει σχετικά με την εκτόξευσή της, οι προσδοκίες είναι υψηλές.

Τι θα παρατηρήσουν οι αστροναύτες

Οι σεληνιακοί επιστήμονες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αθέατη πλευρά της Σελήνης, καθώς αυτή διαφέρει αισθητά από εκείνη που βλέπει προς τη Γη. Συγκεκριμένα, η σκοτεινή πλευρά διαθέτει παχύτερο φλοιό, πολύ περισσότερους κρατήρες πρόσκρουσης και ελάχιστες από τις εκτεταμένες πεδιάδες παγωμένης λάβας που χαρακτηρίζουν την ορατή πλευρά. Με βάση την τρέχουσα τροχιά της κάψουλας Orion, οι επιστήμονες της Artemis II στο Χιούστον ανανεώνουν συνεχώς τις προβλέψεις τους για το τι θα μπορέσει να παρατηρήσει το πλήρωμα.

Οι συνθήκες φωτισμού και οι προσδοκίες

Δυστυχώς, οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι ιδανικές για αυτή τη διέλευση. Λόγω της γεωμετρίας της Σελήνης και του Ήλιου, μόνο το 20% της σκοτεινής πλευράς θα φωτίζεται όταν οι αστροναύτες περάσουν από εκεί. Αυτό προκάλεσε μια μικρή απογοήτευση στους επιστήμονες, οι οποίοι ήλπιζαν να είναι ορατή μια ευρύτερη περιοχή. Παρόλα αυτά, παραμένουν ενθουσιασμένοι που το πλήρωμα θα δει γεωλογικά χαρακτηριστικά στο φωτισμένο τμήμα της αθέατης πλευράς της Σελήνης.

Η λεκάνη Orientale στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Στην κορυφή της λίστας των ερευνητών βρίσκεται η λεκάνη Orientale, μια γιγαντιαία λεκάνη πρόσκρουσης με διάμετρο 930 χιλιομέτρων, που βρίσκεται στο νότιο ημισφαίριο της Σελήνης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και νεότερη από τις λεκάνες που σχηματίστηκαν κατά την περίοδο του λεγόμενου Ύστερου Βαριού Βομβαρδισμού, μιας παρατεταμένης καταιγίδας αστεροειδών που ξεκίνησε πριν από περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Οι τρεις ομόκεντροι δακτύλιοί της εκτιμάται ότι δημιουργήθηκαν όταν ένας τεράστιος αστεροειδής έπληξε τη Σελήνη, εξαερώνοντας υλικό που εκτοξεύθηκε προς τα έξω σαν παλιρροϊκό κύμα και προκάλεσε την κατάρρευση του φλοιού της Σελήνης. Οι παρατηρήσεις από την Artemis II αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.

