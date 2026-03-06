Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά ποιος είναι ο Mr Shein – Η δημόσια εμφάνισή του

Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της εταιρίας παρέμενε για πολύ καιρό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η Shein έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον χώρο της μόδας παγκοσμίως, μπαίνοντας σε εκατομμύρια σπίτια με οικονομικά ρούχα, αξεσουάρ και προϊόντα καθημερινής χρήσης. Παρότι η εταιρεία έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της παρέμενε για πολύ καιρό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Κρις Σου, γνωστός και ως Σκάι Σου, εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά την Τρίτη, πραγματοποιώντας μια σύντομη ομιλία περίπου 5 λεπτών σε συνέδριο για την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στην Γκουανγκτζόου της Κίνας. Μέχρι σήμερα, στο διαδίκτυο κυκλοφορούσε μόνο μία παλιά φωτογραφία του από τα φοιτητικά του χρόνια, ενώ συχνά άλλα άτομα με το ίδιο όνομα παρουσιάζονταν λανθασμένα ως ιδρυτές της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο επιχειρηματίας φορούσε μαύρο σακάκι, λευκό πουκάμισο και βουργουνδί γραβάτα και μίλησε για την πορεία της εταιρείας. Στην ομιλία του παρουσίασε μια σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη της Shein από το 2014 μέχρι σήμερα, μίλησε για τα επιχειρηματικά μαθήματα που αποκόμισε μέσα από αυτή την πορεία, ενώ ευχαρίστησε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας για τη στήριξη που, όπως ανέφερε, συνέβαλε στην ανάπτυξη της εταιρείας. Παράλληλα, ανακοίνωσε επένδυση άνω των 10 δισ. γουάν για τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου κέντρου μόδας υψηλής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον σε περισσότερες από 160 χώρες, ενώ οι εξαγωγές της αγγίζουν συνολική αξία περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συνεχής επέκταση και η δυναμική παρουσία της στις online αγορές έχουν συμβάλει στο να μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα brands του χώρου. Ο Κρις Σου γεννήθηκε το 1984 στην επαρχία Σαντόνγκ και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας Τσινγκντάο. Στα πρώτα επαγγελματικά του βήματα εργάστηκε σε εταιρεία μάρκετινγκ στη Ναντζίνγκ, όπου ειδικεύτηκε στο SEO. Το 2008 δημιούργησε την πλατφόρμα ZZKKO, μέσω της οποίας πωλούνταν αρχικά νυφικά μέσω διαδικτύου.

Chris Xu: Who is Shein’s mysterious billionaire founder? https://t.co/tkFU6N281a — The Guardian (@guardian) July 30, 2022

Στη συνέχεια η επιχείρηση άρχισε να επεκτείνεται σταδιακά σε περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, όπως γυναικεία ρούχα, καλλυντικά, κοσμήματα και αξεσουάρ. Η εταιρεία μετονομάστηκε αρχικά σε SheInside και τελικά σε Shein το 2015. Μέχρι το 2016 η ομάδα εργαζομένων είχε ήδη φτάσει τα 800 άτομα, δείχνοντας την ταχύτατη ανάπτυξη της επιχείρησης. Η προσωπική περιουσία του επιχειρηματία εκτιμάται ότι άγγιξε τα 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, ενώ για το 2025 υπολογίζεται περίπου στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους παγκοσμίως.

Παρά τη μεγάλη οικονομική επιτυχία του, ο Κρις Σου εξακολουθεί να διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ. Ένας εργαζόμενος της εταιρείας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, περιέγραψε τον τρόπο δουλειάς του λέγοντας: «Όποια ώρα και αν πας, ακόμα και αν είναι δύο ή τρεις η ώρα το πρωί, θα βρεις τον Σου και την ομάδα του. Πάντα σε συναντήσεις, ποτέ να τεμπελιάζουν και πάντα προσπαθούν να μάθουν όλα τα καλά πράγματα για εσένα.»

Από την άλλη πλευρά, δύο πρώην συνεργάτες του υποστήριξαν ότι κάποια στιγμή διέκοψε ξαφνικά τη συνεργασία τους, παίρνοντας μαζί του τους λογαριασμούς PayPal της εταιρείας και απομακρύνοντάς τους από την επιχείρηση. Με την πάροδο των χρόνων, η Shein εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο στον χώρο του fast fashion. Η ταχύτητα παραγωγής, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, τα εξελιγμένα logistics και η μεγάλη ποικιλία προϊόντων συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία της.

Η πανδημία ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητά της, καθώς οι online αγορές αυξήθηκαν θεαματικά. Το 2021 η εταιρεία αναδείχθηκε στη μεγαλύτερη online-only μάρκα μόδας στον κόσμο, με αποτίμηση που έφτασε τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα συνεχίζει να επεκτείνεται διεθνώς, ανταγωνιζόμενη μεγάλες εταιρείες του χώρου όπως η Zara και η H&M, αποτελώντας πλέον ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της προσιτής μόδας παγκοσμίως.

