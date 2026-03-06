TV 06.03.2026

Grand Hotel: Η Αλίκη μαθαίνει για τη σχέση Κυβέλης – Ρήγα στα επόμενα επεισόδια

Αναλυτικά οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια Δευτέρα 9 Μαρτίου – Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 21:00
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καθηλωτικές αναμένονται να είναι οι εξελίξεις που θα έρθουν στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1Grand Hotel, που θα προβληθούν Δευτέρα 9 Μαρτίου – Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 21:00.

Ψάχνοντας τα πράγματα του Ρήγα, η Αλίκη και η Φρίντα ανακαλύπτουν έναν τηλεφωνικό αριθμό που οδηγεί σε έναν μυστηριώδη άντρα και ο Άρης αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση. Ο Αλέξανδρος απαιτεί να μάθει από τη Σοφία πού κρύβει το παιδί τους και καταλήγουν να απειλούν ο ένας τον άλλο… Η Κυβέλη, μετά τις απειλές που δέχτηκε από τον Σαλαμπάση, επισκέπτεται έξαλλη τον Ρήγα στη φυλακή και η συνάντησή τους καταλήγει σε μια σκληρή αντιπαράθεση που δείχνει πως η σχέση τους οδηγείται στα άκρα.

Διάβασε επίσης: Τέλος από τον «Άγιο Έρωτα» – Ο ηθοποιός που εισβάλλει στους «Αθώους» του MEGA

Ο Πέτρος και η Αλίκη προσπαθούν να βρουν στοιχεία για να αποδείξουν την εμπλοκή της Ελένης στο σχέδιο εξόντωσης του Νικόλα. Ο Άρης καταφέρνει να μάθει από τον Θέμο όλη την αλήθεια για την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου. Ο Χαραλάμπης περιμένει τη δίκη εναντίον του Χατζημήτρου και την αγωνία του ξαφνικά σκεπάζει μεγάλη χαρά και συγκίνηση, καθώς η Θεώνη επιστρέφει αποφασισμένη να τον στηρίξει… Ο Ρήγας στέλνει ένα ερωτικό γράμμα στην Κυβέλη που θα την αναστατώσει. Κι ενώ ο Άρης νομίζει ότι βρήκε την τελική λύση στην υπόθεση απόπειρας του Πέτρου, όλα πάλι θα ανατραπούν…

Ο Πέτρος προτείνει ένα σχέδιο για να μπορέσουν να παγιδέψουν την Ελένη και να αποκαλύψει μόνη της την εμπλοκή της στην περιπέτεια του Νικόλα. Η Αλίκη περνάει σε μια εικονική απόλυση της Αγγέλας που τους ταράζει όλους. Το δικαστήριο του Χαραλάμπη με τον Χατζημήτρο βρίσκεται σε εξέλιξη και τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν όλοι τον Ρήγα να επιστρέφει ελεύθερος στο ξενοδοχείο. Ο Πέτρος, αποφασισμένος να τον αντιμετωπίσει, μπαίνει ξαφνικά στη σουίτα του και τον βλέπει αγκαλιά, στο κρεβάτι, με την Κυβέλη…

Ο Πέτρος είναι συγκλονισμένος από την ανακάλυψη της σχέσης της Κυβέλης με τον Ρήγα. Η Κυβέλη του ζητά να της δώσει χρόνο για να μιλήσει η ίδια στην Αλίκη, πριν όλα τιναχτούν στον αέρα. Η Αλίκη, σοκαρισμένη με την επιστροφή του Ρήγα στο ξενοδοχείο και φοβούμενη ότι μπορεί να χάσει ξανά τον έλεγχο του ξενοδοχείου, αλλά και της ζωής της, παίρνει μια τολμηρή απόφαση που προκαλεί την έντονη αντίδραση της Σοφίας… Ο Αλέξανδρος προχωρά τη συμφωνία του με τον Ιάσωνα για να κατηγορήσει επίσημα και με αποδείξεις την Σοφία για μοιχεία… Η Κυβέλη, πιεσμένη από τον Πέτρο, αποκαλύπτει στην Αλίκη την αλήθεια για τη σχέση της με τον Ρήγα.

Διάβασε επίσης: ΕΡΤ: Οριστική αυλαία για την «Ηλέκτρα» – Πότε θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANT1 Grand Hotel Ελληνικές Σειρές επόμενα επεισόδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

OPEN: Πρεμιέρα για τη νέα εκπομπή «CINDERELA NIGHTS» – Οι πρώτοι καλεσμένοι

Τέλος από τον «Άγιο Έρωτα» – Ο ηθοποιός που εισβάλλει στους «Αθώους» του MEGA

Επιστρέφει στην τηλέοραση η Ελένη Μενεγάκη; Η απάντησή της στις τηλεοπτικές κάμερες

ΕΡΤ: Οριστική αυλαία για την «Ηλέκτρα» – Πότε θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο

Πρεμιέρα για το «Moments» με την Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

Οι μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες του Μάρκου Σεφερλή στο Mega με το «Markos by Night»

Ο Σάκης Τανιμανίδης στον ΣΚΑΪ – Το project που θα παρουσιάσει

Ο Θέμης Μάλλης αναλαμβάνει τη διεύθυνση προγράμματος του OPEN – Η ανακοίνωση

J2US: Αυτός ο τραγουδιστής θα πάρει τη θέση του Κώστα Δόξα μετά την απομάκρυνσή του

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»