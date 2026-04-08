News 08.04.2026

Viral στο διάστημα: iPhone 17 Pro Max και Nutella στο Artemis II

Το iPhone 17 Pro Max και ένα βαζάκι Nutella έγιναν οι απρόσμενοι πρωταγωνιστές του Artemis II, κλέβοντας τα βλέμματα στο διάστημα
Ειρήνη Στόφυλα

Μάλλον δεν περίμενες ποτέ πως ένα iPhone και ένα βαζάκι Nutella θα μπορούσαν να γίνουν viral στο διάστημα, αλλά η αποστολή Artemis II της NASA το έκανε πραγματικότητα! Στις 7 Απριλίου 2026, ενώ το πλήρωμα ταξίδευε πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άνθρωπο μέχρι σήμερα, ένα iPhone 17 Pro Max και ένα βαζάκι Nutella κατάφεραν να κλέψουν την παράσταση και να γίνουν οι απόλυτοι «influencers» της σεληνιακής τροχιάς.

Καθώς οι Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen αιωρούνταν στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, οι θεατές στη γη έμειναν άφωνοι βλέποντας το iPhone να αιωρείται στη μηδενική βαρύτητα και τους αστροναύτες να βγάζουν φωτογραφίες της σεληνιακής επιφάνειας σαν να ήταν απλά ένα Instagram story. Ναι, το κινητό έγινε το πιο cool gadget του διαστήματος, και τα πλάνα του ήταν τόσο εντυπωσιακά που όλος ο πλανήτης άρχισε να σχολιάζει πως ούτε τα τηλεσκόπια, ούτε οι κάμερες της NASA μπορούσαν να το κάνουν τόσο stylish.

https://www.instagram.com/nasaartemis/

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ένα βαζάκι Nutella έκανε την πιο γλυκιά εμφάνιση της χρονιάς, αιωρούμενο στην καμπίνα και προετοιμάζοντας το πρωινό των αστροναυτών. Το viral στιγμιότυπο της διάσημης πραλίνας φουντουκιού να «χορεύει» δίπλα στα αστέρια έκανε τον γύρο του διαδικτύου σε δευτερόλεπτα, με τα social media να παίρνουν φωτιά. Η Nutella δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και πόσταρε: «Είναι τιμή μας που ταξιδέψαμε πιο μακριά από κάθε άλλη πραλίνα στην ιστορία. Παίρνουμε το χαμόγελο σε νέα ύψη».

Το πιο τρελό; Αυτά τα δύο απλά αντικείμενα, ένα κινητό και ένα βαζάκι, κατάφεραν να κλέψουν τα φώτα της δημοσιότητας από όλη την τεχνολογία της αποστολής, δείχνοντας πως ακόμα και στις πιο προηγμένες αποστολές, οι μικρές, καθημερινές στιγμές έχουν τη δύναμη να γίνουν θρύλοι. Αν νομίζεις ότι τα διαστημικά ταξίδια είναι μόνο για ηρωισμούς και σοβαρές στιγμές, κάνεις λάθος: με ένα iPhone και ένα βαζάκι Nutella, η Artemis II απέδειξε πως το διάστημα μπορεί να γίνει πολύ… fun!

Και κάπως έτσι, ενώ η NASA γράφει ιστορία με τους αστροναύτες της, εμείς θυμόμαστε ότι ακόμα και η πιο καθημερινή γεύση ή το πιο καθημερινό gadget μπορεί να ταξιδέψει πιο μακριά από ό,τι φανταζόμασταν ποτέ  και να γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Το διάστημα δεν ήταν ποτέ τόσο… Instagrammable και γλυκό ταυτόχρονα!

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Artemis II nasa Nutella
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
08.04.2026
Επόμενο
08.04.2026

Δες επίσης

