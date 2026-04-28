Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά περιμένουν δεύτερο παιδί

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, χαρίζοντας αδερφάκι στον μικρό Αχιλλέα

Μια ευχάριστη οικογενειακή εξέλιξη έρχεται για τον Ορφέα Αυγουστίδη και τη σύζυγό του Γεωργία Κρασσά, καθώς το ζευγάρι ετοιμάζεται να μεγαλώσει την οικογένειά του.

Το ζευγάρι περιμένει το δεύτερο παιδί του, χαρίζοντας σύντομα ένα αδερφάκι στον μικρό Αχιλλέα.

Η Φαίη Σκορδά σχολίασε την πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η είδηση έχει γεμίσει χαμόγελα το κοντινό τους περιβάλλον, ενώ οι δυο τους συνεχίζουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Παρότι αποφεύγουν τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις, η τελευταία τους κοινή παρουσία είχε καταγραφεί σε θεατρική πρεμιέρα, όπου ο ηθοποιός βρέθηκε στο πλευρό της οικογένειάς του.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η πατρότητα στη ζωή του, τονίζοντας πως η οικογένεια αποτελεί για εκείνον σημείο αναφοράς και δύναμης.

Το ζευγάρι μετρά ήδη αρκετά χρόνια κοινής πορείας και δείχνει να διανύει μια από τις πιο ήρεμες και γεμάτες φάσεις της ζωής του, περιμένοντας πλέον το νέο μέλος που θα ολοκληρώσει την οικογενειακή τους εικόνα.

H Αμαλία Κωστοπούλου και o Jake Medwell ετοιμάζουν έναν εντυπωσιακό γάμο στην Ελλάδα