To συγκινητικό μήνυμα του Donald Trump για τον Ozzy Osbourne που έγινε viral

Η είδηση του θανάτου του Ozzy Osbourne συγκλόνισε τη διεθνή μουσική κοινότητα και πυροδότησε κύμα συγκίνησης σε θαυμαστές και συναδέλφους του θρυλικού frontman των Black Sabbath. Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του ήταν και ο Donald Trump, ο οποίος επικοινώνησε με την οικογένεια Osbourne αφήνοντας μήνυμα συλλυπητηρίων στη Sharon Osbourne. Την αποκάλυψη έκανε ο Jack Osbourne στο πρόσφατο επεισόδιο του «The Osbournes Podcast», όπου συμμετείχαν η Sharon Osbourne και η Kelly Osbourne. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Jack Osbourne έπαιξε το ηχητικό μήνυμα του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, στο οποίο ο Donald Trump εξέφραζε τη θλίψη του για την απώλεια του θρυλικού καλλιτέχνη και υπογράμμιζε την ιδιαιτερότητα και το ταλέντο του.

Διάβασε επίσης: Ο Ozzy Osbourne όπως δεν τον έχεις ξαναδεί σε σόου με παιδιά

Ο Donald Trump ακούγεται να λέει «ήθελα απλώς να ευχηθώ τα καλύτερα. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Ξέρω πόσο δεμένοι ήσασταν και ό,τι μπορώ να κάνω, είμαι εδώ. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Δώστε χαιρετισμούς στην οικογένεια. Ευχαριστώ, αντίο». Ο Jack Osbourne διευκρίνισε ότι, ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων, η κίνηση αυτή εκτιμήθηκε βαθιά από την οικογένεια, καθώς ο Donald Trump δεν είχε καμία υποχρέωση να επικοινωνήσει. Όπως είπε, το γεγονός ότι το έκανε είχε ιδιαίτερη σημασία για όλους τους Osbourne.

%3D%3D

Η Sharon Osbourne επιβεβαίωσε τα λόγια του γιου της και πρόσθεσε ότι ως Βρετανίδα δεν εμπλέκεται στα πολιτικά πράγματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξέφρασε όμως τη δική της εμπειρία, σημειώνοντας ότι ο Donald Trump υπήρξε πάντοτε ευγενικός και σεβαστικός τόσο προς εκείνη όσο και προς τον Ozzy Osbourne.

Ο Ozzy Osbourne, μία από τις πιο επιδραστικές φυσιογνωμίες στην ιστορία της ροκ μουσικής, πέθανε στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών, έπειτα από καρδιακή προσβολή. Η απώλειά του άφησε βαθύ κενό στον κόσμο της μουσικής, όμως οι ιστορίες που συνεχίζουν να αναδύονται αποκαλύπτουν το εύρος της επιρροής του και τον σεβασμό που ενέπνευσε πέρα από κάθε σύνορο και ιδεολογική γραμμή.

Διάβασε επίσης: Ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο μωσαϊκό από κολοκύθες – φόρο τιμής στον Ozzy Osbourne

Δες κι αυτό…