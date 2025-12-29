MadWalk 2025 highlights
Ο James Hetfield απαγγέλει χριστουγεννιάτικο ποίημα και γίνεται viral

Ο τραγουδιστής των Metallica διαβάζει το κλασικό ποίημα «A Visit From St Nicholas» σε μια ατμοσφαιρική εορταστική ερμηνεία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο James Hetfield, o τραγουδιστής των Metallica, προσέφερε ένα απρόσμενο εορταστικό δώρο στο κοινό του, αφήνοντας για λίγο την κιθάρα και χαρίζοντας μια δραματική ανάγνωση του κλασικού χριστουγεννιάτικου ποιήματος «A Visit From St Nicholas». Η απαγγελία συνοδεύτηκε από ένα κινούμενο βίντεο με αναμμένο τζάκι και κάλτσες κρεμασμένες στο τζάκι, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και νοσταλγίας. Το ποίημα γράφτηκε από τον καθηγητή λογοτεχνίας Clement Clarke Moore για τα έξι παιδιά του και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά ανώνυμα το 1823 στην εφημερίδα Troy Sentinel στη Νέα Υόρκη. Έκτοτε αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κείμενα της χριστουγεννιάτικης παράδοσης και είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο από τον εμβληματικό πρώτο στίχο «Twas the night before Christmas».

Η εκδοχή του James Hetfield παρουσιάστηκε αρχικά στις 19 Δεκεμβρίου στο ραδιοφωνικό κανάλι Maximum Metallia του SiriusXM και στη συνέχεια αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό των Metallica στο Instagram. Στο βίντεο, δίπλα στο τζάκι, εμφανίζονται οι κάλτσες των μελών του συγκροτήματος, του Lars Ulrich, του James Hetfield, του Robert Trujillo και του Kirk Hammett.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη φράση «Συγκεντρωθείτε, είναι ώρα για παραμύθι με τον Papa Het», προϊδεάζοντας για έναν James Hetfield διαφορετικό από εκείνον που το κοινό έχει συνηθίσει στη σκηνή. Με φωνή ήρεμη και ζεστή, μακριά από το γνώριμο επιθετικό ύφος του, ο τραγουδιστής αφηγήθηκε την ιστορία με τρυφερότητα και θεατρικότητα. Ακόμη και οι πιο γλυκές εικόνες του ποιήματος απέκτησαν μια ελαφρώς σκοτεινή χροιά, ιδίως στους στίχους για τα παιδιά που κοιμούνται ήσυχα με όνειρα γεμάτα ζαχαρωτά.

Η φωνή του James Hetfield σκλήρυνε στιγμιαία όταν απαρίθμησε τους ταράνδους του Άγιου Βασίλη, προσδίδοντας ένταση στη φράση «dash away all», πριν χαλαρώσει και γελάσει στην περιγραφή του Άγιου Νικόλα που γελά και τραντάζεται σαν μπολ γεμάτο ζελέ. Το φινάλε ήρθε με την ευχή «Καλά Χριστούγεννα σε όλους και καλή νύχτα σε όλους», δοσμένη με τέτοιο πάθος ώστε ένας από τους σχολιαστές πρότεινε ότι αν μετατραπεί σε τραγούδι, θα ήταν επικό.

