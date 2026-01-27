Mad Bubble
Mad Bubble
Living 27.01.2026

Τα 5 αντικείμενα στο κομοδίνο σου που σου «κλέβουν» τον ύπνο

ipnodwmatio
Ο χώρος δίπλα στο κρεβάτι σου μπορεί να κρύβει μικρές «παγίδες» που εμποδίζουν τον βαθύ ύπνο και την ηρεμία της νύχτας
Μαρία Χατζηγιάννη

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ξυπνάς ξεκούραστος μετά από έναν καλό ύπνο. Ωστόσο, αν δυσκολεύεσε να κοιμηθείς ή να παραμείνεις σε κατάσταση ύπνου και δεν καταλαβαίνεις το γιατί, η αιτία μπορεί να κρύβεται μπροστά στα μάτια σου, και συγκεκριμένα στο ακατάστατο κομοδίνο.

Μικρές λεπτομέρειες που συγκεντρώνονται πάνω στο κομοδίνο μπορεί να φαίνονται αθώες, αλλά οι ειδικοί επισημαίνουν ότι έχουν μεγαλύτερη επίδραση στον ύπνο  από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ακολουθούν 5 αντικείμενα που συχνά μπαίνουν εμπόδιο στην χαλάρωση.

ypnodwmatio
https://unsplash.com/

Διάβασε επίσης: Έτσι θα καθαρίσεις το λίπος από τα συρτάρια της κουζίνας με μόνο 2 κινήσεις

1. Ποτήρια, μπουκάλια και κούπες

Ένα ποτήρι νερό δίπλα σου είναι χρήσιμο, αλλά αν το κομοδίνο σου μοιάζει με έκθεση κούπας ή συλλογή μπουκαλιών, η ακαταστασία μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο σου. Διάλεξε μόνο ένα ποτήρι ή μπουκάλι για δίπλα στο κρεβάτι και τα υπόλοιπα τοποθέτησέ τα αλλού.

2. Ακαταστασία γενικά

Αντικείμενα που δεν έχουν θέση, όπως αποδείξεις, λαστιχάκια μαλλιών, μισοτελειωμένα βιβλία ή χάπια, λειτουργούν σαν μικρές, αόρατες «λίστες υποχρεώσεων» για τον εγκέφαλό σου. Περιορίσε τα αντικείμενα στο κομοδίνο σου σε τρεις κατηγορίες: αυτά που χρησιμοποιείς καθημερινά, αυτά που ανήκουν αλλού και όσα δεν χρειάζεσαι πια.

ipnodwmatio
https://unsplash.com/

3. Μικρές ηλεκτρονικές συσκευές

Υγραντήρες, ανεμιστήρες, καθαριστές αέρα ή ξυπνητήρια μπορούν να επηρεάσουν τον ύπνο σου αν εκπέμπουν φως ή ήχο. Τοποθέτησέ τα στρατηγικά, κάλυψε φώτα ή χρησιμοποίησε θήκες για να μην διασπούν την ηρεμία σου. Ένα μηχάνημα λευκού θορύβου μπορεί να καλύψει τους ήχους που σε ενοχλούν.

4. Προϊόντα περιποίησης

Τα προϊόντα skincare μπορεί να φαίνονται αθώα, αλλά φέρουν συναισθηματικά φορτία. Σου υπενθυμίζουν ανεπαίσθητα τις υποχρεώσεις σου και εμποδίζουν τη χαλάρωση. Περιορίσου στα απαραίτητα, όπως ένα lip balm, δίπλα στο κρεβάτι σου.

ipnodwmatio
https://unsplash.com/

5. Οτιδήποτε σχετίζεται με δουλειά

Το κομοδίνο σου δεν είναι γραφείο. Laptop, ανοιχτά email, ατζέντες ή αλληλογραφία ενεργοποιούν τον εγκέφαλό σου και κρατάνε τη νευρική σου διέγερση ψηλά. Ακόμα κι αν δεν τα σκέφτεσαι, το σώμα σου καταλαβαίνει ότι η δουλειά είναι δίπλα σου και δεν μπορεί να χαλαρώσει πλήρως.

Διάβασε επίσης: Στεγνωτήριο: Τα 4+1 πράγματα που δεν πρέπει να ακουμπάς ποτέ πάνω του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

υπνοδωμάτιο ύπνος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
11 τρόποι για να δείξεις πόσο ευφυής είσαι χωρίς να πεις λέξη

11 τρόποι για να δείξεις πόσο ευφυής είσαι χωρίς να πεις λέξη

27.01.2026
Επόμενο
Αν είχες αυτά τα 3 χόμπι μικρός, τότε μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα στη ζωή

Αν είχες αυτά τα 3 χόμπι μικρός, τότε μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα στη ζωή

27.01.2026

Δες επίσης

Αμφιβάλλεις για την αγάπη του; Αυτά τα 15 σημάδια θα σε διαψεύσουν
Life

Αμφιβάλλεις για την αγάπη του; Αυτά τα 15 σημάδια θα σε διαψεύσουν

27.01.2026
Αντίστροφη μέτρηση για τον πλανήτη: Τι σημαίνουν τα 85 δευτερόλεπτα του Doomsday Clock
Life

Αντίστροφη μέτρηση για τον πλανήτη: Τι σημαίνουν τα 85 δευτερόλεπτα του Doomsday Clock

27.01.2026
Αν είχες αυτά τα 3 χόμπι μικρός, τότε μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα στη ζωή
Life

Αν είχες αυτά τα 3 χόμπι μικρός, τότε μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα στη ζωή

27.01.2026
11 τρόποι για να δείξεις πόσο ευφυής είσαι χωρίς να πεις λέξη
Life

11 τρόποι για να δείξεις πόσο ευφυής είσαι χωρίς να πεις λέξη

27.01.2026
Θες να χάσεις κιλά; Κάνε αυτές τις 3 ασκήσεις και δες την ζυγαριά να πέφτει κατακόρυφα
Fitness

Θες να χάσεις κιλά; Κάνε αυτές τις 3 ασκήσεις και δες την ζυγαριά να πέφτει κατακόρυφα

27.01.2026
Η πιο εύκολη συνταγή για σπιτικό Kiss με μόνο 2 υλικά
Food

Η πιο εύκολη συνταγή για σπιτικό Kiss με μόνο 2 υλικά

27.01.2026
Το απλό trick με τις κουρτίνες που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος έως 20%
Life

Το απλό trick με τις κουρτίνες που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος έως 20%

27.01.2026
Από μαγικά σενάρια μέχρι παιχνίδια κυριαρχίας: Αυτό είναι το φετίχ κάθε ζωδίου
Life

Από μαγικά σενάρια μέχρι παιχνίδια κυριαρχίας: Αυτό είναι το φετίχ κάθε ζωδίου

27.01.2026
Τα 4 χρώματα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις μια για πάντα το μπεζ
Life

Τα 4 χρώματα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις μια για πάντα το μπεζ

27.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος