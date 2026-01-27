Mad Bubble
Mad Bubble
Living 27.01.2026

Θες να παραιτηθείς από τη δουλειά σου; Τα 3 λάθη που πρέπει να αποφύγεις

Παραιτήσου έξυπνα: Ο οδηγός για να φύγεις σωστά και να προχωρήσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν δεν αντέχεις άλλο την δουλειά σου, το τοξικό περιβάλλον, τις περιορισμένες προοπτικές ανέλιξης, τον ενοχλητικό συνάδελφο ή τις δήθεν πρωτοβουλίες για διαφορετικότητα αι βρίσκεται ένα βήμα πριν την παραίτηση, τότε πρώτα σκέψου τον «Μελλοντικό Εαυτό» σου. Αυτός μπορεί να μετανιώσει βαθιά για το παρορμητικό μήνυμα που ίσως στείλεις.

Οι συναισθηματικές αντιδράσεις είναι φυσιολογικές όταν αποφασίζεις να φύγεις, αλλά όπως λέει η Amelia Ransom, διευθύντρια Engagement & Diversity στην Avalara: «Μπορείς να φύγεις μόνο μία φορά από αυτή τη δουλειά, οπότε φρόντισε να φύγεις με τρόπο που θα σε βοηθήσει στο μέλλον». Είτε αλλάζεις δουλειά, είτε προχωράς σε σπουδές ή παίρνεις ένα διάλειμμα για προσωπική ανάπτυξη, ο τρόπος που χειρίζεσαι τη σχέση σου με τον τωρινό εργοδότη μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία σου στο μέλλον. Ακολουθούν οι βασικοί κανόνες για να φύγεις σωστά, χωρίς να χάλασετε τις σχέσεις σας.

1. Μίλα πρώτα στον άμεσο προϊστάμενο

Οι μάνατζερ δεν θέλουν να μαθαίνουν για τις παραιτήσεις στον χώρο του φαγητού ή στο διάλειμμα. Κλείσε ένα προσωπικό ραντεβού για να συζητήσεις τα σχέδιά σου.
Όπως εξηγεί ο Andrew Gold, VP Talent Management στην Pitney Bowes: «Δεν πρέπει να φύγεις χωρίς να μιλήσεις στον προϊστάμενο σου ή στον προϊστάμενο του προϊστάμενου για τους λόγους που σκέφτεσαι να φύγεις». Οι συζητήσεις αυτές μπορεί να φέρουν αναπάντεχα αποτελέσματα: ίσως νέες ευκαιρίες, αυξημένη ευελιξία ή καλύτερους όρους εργασίας.

2 Σκέψου τι έμαθες στη θέση σου

Ακόμη και αν η δουλειά ήταν δύσκολη ή απογοητευτική, αφιέρωσε χρόνο για να αναλογιστείς τι απέκτησες και τι έμαθες. Όπως λέει η Tessa D’Agosta, πρώην social media manager: «Η εμπειρία μου με βοήθησε να καταλάβω τι αξίζει για μένα και τι δεν λειτουργεί πλέον». Όταν εμφανίστηκε μια νέα ευκαιρία, ήμουν έτοιμη να τη δεχτώ.

3. Εκμεταλλεύσου το ραντεβού παραίτησής σου

Είναι ευκαιρία να δώσεις ειλικρινή, εποικοδομητική ανατροφοδότηση. Αντί να παραπονιέσαι για μικροπράγματα, αναφέρσου σε σημαντικές προκλήσεις και εμπειρίες που θα βοηθήσουν την εταιρεία να βελτιωθεί. Η Ransom τονίζει: «Όσοι το κάνουν σωστά, βλέπουν την το ραντεβού αποχώρησης σαν στιγμή προσωπικής ανασκόπησης». Η D’Agosta προσθέτει: «Μίλησα για πράγματα που δεν είχα εκφράσει ποτέ επίσημα, για τη δομή ομάδας, τις σχέσεις με πελάτες και τις μεθόδους εργασίας». Αν η HR δεν κανονίζει exit interview, κλείσε εσύ ένα. Η ειλικρίνεια και η εποικοδομητική προσέγγιση μπορεί να ανοίξει πόρτες στο μέλλον.

4. Μην χαλαρώσεις ή αμελήσεις μόλις δώσεις προειδοποίηση

Μέχρι την τελευταία ημέρα, είσαι ακόμα εργαζόμενος. Μην αργείς να πας στη δουλειά, μην παραλείπεις συναντήσεις και μην μιλάς αρνητικά για τον προϊστάμενο σου.
Το να αφήνεις ανοιχτά καθήκοντα ή να δημιουργείς χάος για τους συναδέλφους σου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φήμη σου.Ο Gold προτείνει: «Ολοκλήρωσε όσο το δυνατόν περισσότερη δουλειά και άφησε τεκμηριωμένες οδηγίες για τον αντικαταστάτη σου». Μια λεπτομερής λίστα με έργα, deadlines και αρχεία μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση.

5. Μην δίνεις περισσότερες μέρες προειδοποίησης απ’ ό,τι χρειάζεται

Το «κανόνας δύο εβδομάδων» είναι διάσημο, αλλά περισσότερο χρόνο δεν σημαίνει πάντα καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως εξηγεί η Lessie E. Askew, Chief People Officer: «Σε τοξικές σχέσεις ή έντονα συναισθήματα, καλύτερα να ακολουθείς το εγχειρίδιο». Αν η σχέση σου με τον εργοδότη είναι καλή, οι επιπλέον μέρες μπορεί να εκτιμηθούν για εκπαίδευση αντικαταστάτη.

6. Μην φύγεις με θυμό ή θεατρινισμό

Αν ονειρεύεσαι να «τα πεις όλα» την τελευταία μέρα, ξανασκέψου το. Οι υπερβολές, τα ψυχρά βλέμματα ή οι κακές κουβέντες μπορεί να πλήξουν την μελλοντική σου καριέρα. Η Askew προειδοποιεί: «Σκέψου το μέλλον σου. Μην αφήνεις τα συναισθήματα να καθορίσουν τις αποφάσεις σου». Πάντα υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστείς ξανά με συναδέλφους ή εργοδότες του παρελθόντος.

