Mad Bubble
Mad TV News 27.01.2026

H Κάτια Νεκταρίου και η Μαρίλια καλεσμένες στο Talk to MAD

Στο Talk to MAD, οι καλεσμένες της εκπομπής μοιράζονται σκέψεις για την επαγγελματική τους πορεία, τις εμπειρίες τους και όσα τις εμπνέουν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στην εκπομπή Talk to MAD δύο ξεχωριστές καλεσμένες, την Κάτια Νεκταρίου, ραδιοφωνική παραγωγό του MAD Radio 106,2, και τη Μαρίλια, ανερχόμενη τραγουδίστρια με πρόσφατες εμφανίσεις στο πλευρό της Κατερίνας Λιόλιου και του Νικηφόρου.

Η Κάτια Νεκταρίου περιέγραψε τη ραδιοφωνική της καθημερινότητα με χιούμορ και αυθορμητισμό, αποκαλύπτοντας το κλίμα πίσω από τα μικρόφωνα του MAT Radio 106,2. Όπως είπε, η μέρα ξεκινά συντονισμένα για όλη την ομάδα: «Ξυπνάμε και οι τρεις μαζί και παίρνουμε απευθείας η μία την άλλη τηλέφωνο», ενώ δεν έκρυψε πως ο καφές είναι ιεροτελεστία, αφού φροντίζει πάντα να προμηθεύει όλη την παρέα πριν βγουν στον αέρα.

Ξεχωριστή θέση στην εκπομπή έχει η ενότητα με τα ταρώ, όπου –όπως είπε χαριτολογώντας– «μετατρέπομαι σε Μαντάμ Ζαΐρα και ρίχνω τα ταρώ», τονίζοντας ωστόσο πως πρόκειται περισσότερο για παιχνίδι και διάθεση παρά για προβλέψεις. Η ίδια εξήγησε πως στόχος της εκπομπής είναι η ποικιλία και η παρέα: «Θέλουμε να έχουμε θέματα για όλους τους ανθρώπους, για όλα τα γούστα, για όποιον ξυπνάει το πρωί και θέλει να νιώσει ότι δεν είναι μόνος».

Ανάμεσα στις ενότητες που αγαπά περισσότερο, η Κάτια στάθηκε στις καθημερινές της προτάσεις για θεάματα και πολιτισμό, λέγοντας: «Μου αρέσει πολύ να μοιράζομαι ταινίες, βιβλία, μουσική, πράγματα που βλέπω και ακούω κάθε μέρα και αξίζει να τα μάθει ο κόσμος».

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής η Μαρίλια, από την πλευρά της, μίλησε για τη μουσική της πορεία και τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα: «Ο στόχος μου ήταν πολύ ξεκάθαρος. Όταν ονειρεύεσαι και έχεις στόχους, δεν σκέφτεσαι. Σίγουρα περιμένεις τα καλύτερα, αλλά με σοχοπροσέλευση μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά». Αναφέρθηκε στην εμπειρία της στο πλευρό καταξιωμένων καλλιτεχνών: «Με την Κατερίνα Λιόλιου είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Μου έδωσε πάρα πολύ ωραίες συμβουλές».

Για το νέο της τραγούδι, «Ο Συνδρομητής», είπε: «Κυκλοφόρησε από την Panic Records και είναι το πρώτο μας τραγούδι μετά την υπογραφή. Το ευχαριστήθηκα, πέρασα τέλεια στο videoclip που γυρίσαμε στο δάσος, χωρίς σήμα».

Σχετικά με την εξέλιξή της και τα μελλοντικά σχέδια, η Μαρίλια δήλωσε: «Θέλω να κάνω μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά. Θέλω να δείξω πολλές πλευρές του χαρακτήρα μου». Και για τη συμμετοχή της σε μεγάλες συνεργασίες: «Ονειρεύομαι να δουλέψω με τον Γιώργο Σαμπάνη, με τον Νότη Σφακιανάκη. Ό,τι έχω πει σε προηγούμενη συνέντευξη έχει βγει ακριβώς!»

Μίλησε και για τη μουσική παιδεία της: «Μεγάλωσα με έντεχνη μουσική, ο πατέρας μου έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε σε μπουάτ. Από εκεί ξεκίνησα, αλλά μετά ήθελα να ακολουθήσω την ελληνική μουσική». Σχετικά με τη μετάβαση στο λαϊκό τραγούδι: «Απλά ήθελα σε αυτή τη φάση της ζωής μου να βάλω τα ακούσματα που είχα σαν παιδί σε κάτι πιο φρέσκο και νεανικό».

Για τα social media εξήγησε: «Με προβληματίζει τι να ανεβάσω. Θέλω να δείχνω και την προσωπικότητά μου χωρίς υπερβολική έκθεση. Θέλω να είμαι και λίγο πιο χαλαρή». Σχετικά με τις δυσκολίες στον χώρο: «Όταν μπαίνεις σε ένα εργασιακό περιβάλλον υπάρχουν πολλά άτομα. Θα πρέπει να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι τους ανθρώπους και τις καταστάσεις, διπλωματικά και με ψυχραιμία».

Τέλος, για προσωπικές συνήθειες και αγαπημένα της είπε: «Ο πρώτος άνθρωπος που παίρνω τηλέφωνο για οτιδήποτε είναι ο πατέρας μου».

Talk To Mad Κάτια Νεκταρίου Μαρίλια
