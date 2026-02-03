Οι Megadeth στο Νο1 του Billboard μετά από 40 χρόνια

Οι Megadeth χρειάστηκαν 39 χρόνια, 3 μήνες και 1 εβδομάδα για να φτάσουν στο πρώτο τους Νο 1, David Bowie είχε χρειαστεί 44 χρόνια

Ύστερα από μια πορεία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη σκληρή πλευρά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, οι Megadeth κατέκτησαν για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard 200, γράφοντας ένα από τα πιο καθυστερημένα αλλά και συμβολικά κεφάλαια στην ιστορία των charts. Το νέο, ομώνυμο άλμπουμ του συγκροτήματος έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 της κατάταξης με ημερομηνία 7 Φεβρουαρίου 2026, αποτελώντας παράλληλα, σύμφωνα με το συγκρότημα, το τελευταίο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του.

Οι Megadeth εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Billboard 200 το 1986 και από τότε τοποθέτησαν συνολικά 23 άλμπουμ στη λίστα. Παρά τη διαχρονική τους επιρροή και την εμπορική τους σταθερότητα, μέχρι σήμερα το υψηλότερο πλασάρισμά τους ήταν η 2η θέση, την οποία είχαν κατακτήσει το 1992 με το εμβληματικό «Countdown to Extinction». Το νέο επίτευγμα έρχεται να κλείσει έναν κύκλο με τρόπο που λίγοι θα μπορούσαν να είχαν προβλέψει στα πρώτα χρόνια της πορείας τους.

Το άλμπουμ «Megadeth» συγκέντρωσε 73.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την εβδομάδα που έληξε στις 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate. Πρόκειται για την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση του συγκροτήματος από τότε που το Billboard 200 άρχισε να καταγράφει την κατανάλωση με βάση τις ισοδύναμες μονάδες τον Δεκέμβριο του 2014. Η συντριπτική πλειονότητα των μονάδων προήλθε από καθαρές πωλήσεις άλμπουμ, οι οποίες ανήλθαν σε 69.000 αντίτυπα, φυσικά και ψηφιακά. Είναι η μεγαλύτερη εβδομάδα πωλήσεων των Megadeth από το 1999, όταν το «Risk» είχε ανοίξει με 74.000 πωλήσεις.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου, μία ημέρα μετά την προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες του ντοκιμαντέρ «Megadeth Behind the Mask», το οποίο λειτουργεί ως αναδρομή στην πορεία και τις εσωτερικές εντάσεις του συγκροτήματος. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 15 Φεβρουαρίου, ξεκινά και η αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του άλμπουμ ως τελικής καλλιτεχνικής δήλωσης.

Από τις 73.000 ισοδύναμες μονάδες, οι 69.000 προήλθαν από πωλήσεις άλμπουμ, γεγονός που χάρισε στο συγκρότημα και την πρώτη θέση στο Top Album Sales. Οι μονάδες από streaming ανήλθαν σε 4.000, αντιστοιχώντας σε 4.230.000 επίσημα on demand streams, ενώ οι μονάδες από πωλήσεις μεμονωμένων τραγουδιών ήταν αμελητέες. Η εμπορική δυναμική ενισχύθηκε από τη διάθεση του άλμπουμ σε περισσότερες από 12 διαφορετικές εκδόσεις βινυλίου, καθώς και από την κυκλοφορία εντός της εβδομάδας μιας deluxe ψηφιακής έκδοσης με επιπλέον τραγούδι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επίδοση του άλμπουμ στο βινύλιο. Από τις 69.000 συνολικές πωλήσεις, οι φυσικές μορφές CD, βινυλίου και κασέτας ανήλθαν σε 56.000 αντίτυπα, εκ των οποίων τα 22.000 αφορούσαν βινύλια. Πρόκειται για την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων σε βινύλιο στην ιστορία των Megadeth στη σύγχρονη εποχή καταγραφής στοιχείων, από το 1991 και μετά.

Η κατάκτηση της κορυφής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ιστορική βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη εμφάνιση του συγκροτήματος στο chart. Από το ντεμπούτο τους στο Billboard 200 στις 25 Οκτωβρίου 1986 με το «Peace Sells But Who’s Buying?», οι Megadeth χρειάστηκαν 39 χρόνια, 3 μήνες και 1 εβδομάδα για να φτάσουν στο πρώτο τους νούμερο 1. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναμονή για πρώτη κορυφή μετά το 2016, όταν ο David Bowie κατέκτησε για πρώτη φορά το νούμερο 1 με το «Blackstar», σχεδόν 44 χρόνια μετά το πρώτο του chart entry.

Στο πλαίσιο των ιστορικών συγκρίσεων, το επίτευγμα των Megadeth τοποθετείται δίπλα σε αντίστοιχα παραδείγματα, όπως των Black Sabbath, οι οποίοι έφτασαν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 το 2013 με το «13», 42 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στα charts. Παράλληλα, η επιτυχία αυτή επαναφέρει το hard rock στην κορυφή του Billboard 200 για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2025, όταν το «Even in Arcadia» των Sleep Token είχε ανοίξει στο νούμερο 1.

Πίσω από τους Megadeth, η υπόλοιπη δεκάδα του Billboard 200 παρουσιάζει έντονη κινητικότητα. Το «I’m the Problem» του Morgan Wallen ανέβηκε στη 2η θέση με 69.000 μονάδες, ενώ το «The Art of Loving» της Olivia Dean βρέθηκε στην 3η θέση. Ακολουθούν τα άλμπουμ των Zach Bryan και A$AP Rocky, με την πρώτη δεκάδα να συμπληρώνεται από ονόματα όπως η Taylor Swift, ο YoungBoy Never Broke Again, το soundtrack του «KPop Demon Hunters», ο Bad Bunny και η SZA.

Για τους Megadeth, ωστόσο, οι αριθμοί και οι στατιστικές λειτουργούν περισσότερο ως επισφράγιση μιας πορείας παρά ως αυτοσκοπός. Με το πρώτο τους νούμερο 1 άλμπουμ να συμπίπτει με το φινάλε της στούντιο δισκογραφίας τους, το συγκρότημα αποχωρεί από το προσκήνιο έχοντας πλέον ολοκληρώσει έναν κύκλο που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και κατέληξε στην απόλυτη κορυφή.

