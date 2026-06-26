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News 26.06.2026

Πανελλαδικές 2026: Στην κορυφή των βαθμολογιών η Λαρισαία Ιωάννα Παπακώστα με 19.780 μόρια

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Με 19.780 μόρια στις Πανελλαδικές 2026, η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα ετοιμάζεται να φοιτήσει στην Ιατρική Σχολή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα πέτυχε 19.780 μόρια στις Πανελλαδικές 2026.
  • Η βαθμολογία της την κατατάσσει στους κορυφαίους υποψηφίους της χώρας.
  • Η επιτυχία της είναι αποτέλεσμα συστηματικής προετοιμασίας πολλών ετών.
  • Η Ιωάννα διατήρησε ισορροπημένη καθημερινότητα, με αποφόρτιση τα Σαββατόβραδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια εξαιρετική επίδοση που την κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους υποψηφίους της χώρας πέτυχε η Ιωάννα Παπακώστα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026. Η μαθήτρια από τη Λάρισα, με τη συγκλονιστική βαθμολογία των 19.780 μορίων, κατάφερε να συγκεντρώσει μια από τις υψηλότερες επιδόσεις πανελλαδικά, προκαλώντας τον θαυμασμό και κάνοντας το όνειρό της για την Ιατρική Σχολή να μοιάζει πλέον απόλυτα εφικτό.

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Αν και η ίδια αισιοδοξούσε για ένα θετικό αποτέλεσμα, ομολογεί πως η τελική βαθμολογία ξεπέρασε κάθε προσδοκία της, επιβραβεύοντας τους κόπους της. Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, αλλά το επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας αφοσίωσης, καθώς η Ιωάννα τονίζει πως η προετοιμασία για τις εξετάσεις ήταν μια συστηματική προσπάθεια πολλών ετών και όχι απλώς το αποτέλεσμα μιας έντονης σχολικής χρονιάς.

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Η σημασία της ισορροπίας

Παρά την απαιτητική φύση των Πανελλαδικών, η Ιωάννα κατάφερε να διατηρήσει μια ισορροπημένη καθημερινότητα. Όπως εξήγησε η ίδια, το συστηματικό διάβασμα ήταν το κλειδί της επιτυχίας, ωστόσο δεν στερήθηκε την προσωπική της ζωή. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η αποφόρτιση τα Σαββατόβραδα, μέσα από τη συναναστροφή με φίλους, ήταν καθοριστικής σημασίας για να διατηρήσει την ψυχική της υγεία και τη συγκέντρωσή της καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Χέρια μαθήτριας με μακριά κόκκινα νύχια πάνω σε τετράδιο εξετάσεων.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το επόμενο κεφάλαιο: Αθήνα ή Θεσσαλονίκη;

Η απόφαση για τον κλάδο της Ιατρικής ήταν για την Ιωάννα κάτι παραπάνω από δεδομένη, καθώς από πολύ μικρή ηλικία γνώριζε το επάγγελμα που ήθελε να ακολουθήσει. Τώρα, με τον μεγάλο στόχο να έχει επιτευχθεί, το μόνο που εκκρεμεί είναι η επιλογή της πόλης που θα τη φιλοξενήσει κατά τα φοιτητικά της χρόνια. Η Ιωάννα βρίσκεται πλέον στο ευχάριστο δίλημμα να αποφασίσει αν θα κάνει τη νέα της αρχή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Ιωάννα Παπακώστα Πανελλαδικές Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026
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