Η πιο εθιστική λειτουργία του Spotify μόλις κυκλοφόρησε

Η νέα λειτουργία που προετοιμάζει το έδαφος για το ετήσιο «Spotify Wrapped», δίνει στους ακροατές πρόσβαση σε προσωποποιημένα δεδομένα κάθε εβδομάδα

Το Spotify προχώρησε στη διάθεση ενός νέου χαρακτηριστικού που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες παρακολουθούν τις μουσικές τους συνήθειες. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε τη λειτουργία «Listening stats», μια ενότητα που επιτρέπει στους ακροατές να βλέπουν, σε εβδομαδιαία βάση, τις κορυφαίες ακροάσεις τους, τις μουσικές τους προτιμήσεις και τις τάσεις των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Η κυκλοφορία του νέου εργαλείου συμπίπτει με την αντίστροφη μέτρηση για το καθιερωμένο «Spotify Wrapped», το οποίο κυριαρχεί κάθε Δεκέμβριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η λειτουργία «Listening stats» διατίθεται πλέον σε χρήστες Free και Premium σε περισσότερες από 60 χώρες. Μέσα από την πλαϊνή μπάρα της αρχικής σελίδας, ο χρήστης μπορεί να δει τους κορυφαίους καλλιτέχνες και τα πιο πολυακουσμένα τραγούδια του τελευταίου μήνα, με τα δεδομένα να ανανεώνονται κάθε 24 ώρες. Παράλληλα, εμφανίζονται εξατομικευμένες λίστες αναπαραγωγής που βασίζονται στο πρόσφατο ιστορικό ακρόασης.

Η πλατφόρμα προσθέτει κάθε εβδομάδα ένα «special highlight», το οποίο μπορεί να αφορά ένα προσωπικό μουσικό ορόσημο, μια νέα ανακάλυψη ή μια ενδιαφέρουσα πληροφορία για τις ακουστικές προτιμήσεις του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, το Spotify επιχειρεί να επεκτείνει τη λογική του «Spotify Wrapped» σε μια σταθερή, εβδομαδιαία εμπειρία.

Αν και η ενότητα «Listening stats» δεν περιλαμβάνει ακόμη τον συνολικό χρόνο ακρόασης, το Spotify επισημαίνει ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και ότι η λειτουργία πρόκειται να εμπλουτιστεί μελλοντικά. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι θα υπάρξουν ενημερώσεις καθώς εξελίσσεται η πλατφόρμα.

Για να βρει ο χρήστης τη νέα λειτουργία, αρκεί να ενημερώσει την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοση και να επιλέξει την εικόνα του προφίλ του στην επάνω δεξιά γωνία, ώστε να ανοίξει το μενού της αρχικής σελίδας. Εκεί εμφανίζεται η νέα ενότητα «Listening stats», μέσα από την οποία μπορεί να δει τα εβδομαδιαία δεδομένα ακρόασης και να τα μοιραστεί είτε εντός της πλατφόρμας μέσω Spotify Messages είτε σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Με το «Spotify Wrapped» να πλησιάζει, η νέα λειτουργία φαίνεται πως διαμορφώνει τον ιδανικό προπομπό ενός από τα πιο αγαπημένα ψηφιακά γεγονότα της χρονιάς, δίνοντας στους χρήστες περισσότερα εργαλεία για να κατανοήσουν, να παρακολουθήσουν και να μοιραστούν τη δική τους μουσική ιστορία.

