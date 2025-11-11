Social Trends 11.11.2025

Η πιο εθιστική λειτουργία του Spotify μόλις κυκλοφόρησε

Η νέα λειτουργία που προετοιμάζει το έδαφος για το ετήσιο «Spotify Wrapped», δίνει στους ακροατές πρόσβαση σε προσωποποιημένα δεδομένα κάθε εβδομάδα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Spotify προχώρησε στη διάθεση ενός νέου χαρακτηριστικού που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες παρακολουθούν τις μουσικές τους συνήθειες. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε τη λειτουργία «Listening stats», μια ενότητα που επιτρέπει στους ακροατές να βλέπουν, σε εβδομαδιαία βάση, τις κορυφαίες ακροάσεις τους, τις μουσικές τους προτιμήσεις και τις τάσεις των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Η κυκλοφορία του νέου εργαλείου συμπίπτει με την αντίστροφη μέτρηση για το καθιερωμένο «Spotify Wrapped», το οποίο κυριαρχεί κάθε Δεκέμβριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η λειτουργία «Listening stats» διατίθεται πλέον σε χρήστες Free και Premium σε περισσότερες από 60 χώρες. Μέσα από την πλαϊνή μπάρα της αρχικής σελίδας, ο χρήστης μπορεί να δει τους κορυφαίους καλλιτέχνες και τα πιο πολυακουσμένα τραγούδια του τελευταίου μήνα, με τα δεδομένα να ανανεώνονται κάθε 24 ώρες. Παράλληλα, εμφανίζονται εξατομικευμένες λίστες αναπαραγωγής που βασίζονται στο πρόσφατο ιστορικό ακρόασης.

www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Νέα εποχή για το podcasting! Netflix και Spotify ενώνουν δυνάμεις μέσα από μια συνεργασία-έκπληξη

Η πλατφόρμα προσθέτει κάθε εβδομάδα ένα «special highlight», το οποίο μπορεί να αφορά ένα προσωπικό μουσικό ορόσημο, μια νέα ανακάλυψη ή μια ενδιαφέρουσα πληροφορία για τις ακουστικές προτιμήσεις του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, το Spotify επιχειρεί να επεκτείνει τη λογική του «Spotify Wrapped» σε μια σταθερή, εβδομαδιαία εμπειρία.

Αν και η ενότητα «Listening stats» δεν περιλαμβάνει ακόμη τον συνολικό χρόνο ακρόασης, το Spotify επισημαίνει ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και ότι η λειτουργία πρόκειται να εμπλουτιστεί μελλοντικά. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι θα υπάρξουν ενημερώσεις καθώς εξελίσσεται η πλατφόρμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για να βρει ο χρήστης τη νέα λειτουργία, αρκεί να ενημερώσει την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοση και να επιλέξει την εικόνα του προφίλ του στην επάνω δεξιά γωνία, ώστε να ανοίξει το μενού της αρχικής σελίδας. Εκεί εμφανίζεται η νέα ενότητα «Listening stats», μέσα από την οποία μπορεί να δει τα εβδομαδιαία δεδομένα ακρόασης και να τα μοιραστεί είτε εντός της πλατφόρμας μέσω Spotify Messages είτε σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Πώς η Gen Z χρησιμοποιεί το Spotify για να επικοινωνήσει συναισθήματα
Pinterest.com

Με το «Spotify Wrapped» να πλησιάζει, η νέα λειτουργία φαίνεται πως διαμορφώνει τον ιδανικό προπομπό ενός από τα πιο αγαπημένα ψηφιακά γεγονότα της χρονιάς, δίνοντας στους χρήστες περισσότερα εργαλεία για να κατανοήσουν, να παρακολουθήσουν και να μοιραστούν τη δική τους μουσική ιστορία.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Το Spotify ξεπερνά τους 700 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και σημειώνει κέρδη ρεκόρ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
spotify Spotify Wrapped stats
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 σύνολα που αποδεικνύουν ότι το καρό είναι το print που πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσεις

5 σύνολα που αποδεικνύουν ότι το καρό είναι το print που πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσεις

11.11.2025
Επόμενο
Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου που την έκαναν να δακρύσει

Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου που την έκαναν να δακρύσει

11.11.2025

Δες επίσης

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «ανέβασε» τον εαυτό της σε AI και έγινε viral
Social & Tech

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «ανέβασε» τον εαυτό της σε AI και έγινε viral

11.11.2025
Ηλίας Μπόγδανος στο Mad Radio 106.2: «Έχουμε επιλέξει μια πολύ δυνατή διασκευή για το MadWalk»
Mad Radio News

Ηλίας Μπόγδανος στο Mad Radio 106.2: «Έχουμε επιλέξει μια πολύ δυνατή διασκευή για το MadWalk»

10.11.2025
Το Dictionary.com επέλεξε το «6 7» ως λέξη της χρονιάς και το διαδίκτυο διχάζεται
Social & Tech

Το Dictionary.com επέλεξε το «6 7» ως λέξη της χρονιάς και το διαδίκτυο διχάζεται

09.11.2025
Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πολλά αλλά δες τι δεν θα καταφέρει ποτέ
Social & Tech

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πολλά αλλά δες τι δεν θα καταφέρει ποτέ

09.11.2025
Ο Μάνος Καμακάρης στο Mad Radio 106,2:Εκτός από makeup artist είναι gamer και φανατικός συλλέκτης LEGO
Mad Radio News

Ο Μάνος Καμακάρης στο Mad Radio 106,2:Εκτός από makeup artist είναι gamer και φανατικός συλλέκτης LEGO

09.11.2025
Οι παραγωγοί του MAD Radio 106,2 δίνουν τα δικά τους μουσικά βραβεία
Mad Radio News

Οι παραγωγοί του MAD Radio 106,2 δίνουν τα δικά τους μουσικά βραβεία

07.11.2025
Τέλος οι ιατρικές διαγνώσεις και οι νομικές συμβουλές από το ChatGPT
Social & Tech

Τέλος οι ιατρικές διαγνώσεις και οι νομικές συμβουλές από το ChatGPT

06.11.2025
Τα 5 Gen Z trends που θα αλλάξουν το digital marketing το 2025
Social & Tech

Τα 5 Gen Z trends που θα αλλάξουν το digital marketing το 2025

04.11.2025
Το Spotify ξεπερνά τους 700 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και σημειώνει κέρδη ρεκόρ
Radio & Podcast

Το Spotify ξεπερνά τους 700 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και σημειώνει κέρδη ρεκόρ

04.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Τέχνασμα επιπλέον επιδοτήσεων των καναλιών μέσω των σειρών …χωρίς σταθμό!

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιδότηση 1,8 εκατ. ευρώ για το «IQ 160» της Barkingwell media από το ΕΚΚΟΜΕΔ

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

ΑΙΧΜΕΣ: Ο Αντώνης Σαμαράς από τη μία και η …”κάποια Αριστερά από την άλλη

Τι γίνεται με το νερό;

Τι γίνεται με το νερό;

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση

Η επέλαση του Ισλάμ στη Δύση με την παγκοσμιοποίηση και τη λαθρομετανάστευση