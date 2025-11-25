H Evangelia στο MadWalk TV: «Λατρεύω το τραγούδι μου για τον εθνικό τελικό της Eurovision και ανυπομονώ να το μοιραστώ»

Στο MadWalk TV, η τραγουδίστρια μιλά για τη διαδικασία δημιουργίας του τραγουδιού της, τη διαχρονικότητα στην τέχνη και τη σύνδεσή της με την ελληνική κουλτούρα

Στο τελευταίο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν την Evangelia, η οποία μίλησε για τη μουσική της πορεία, τη δημιουργία τραγουδιών και τη σύνδεσή της με την ελληνική της ταυτότητα, αλλά και για τη συμμετοχή της στον φετινό εθνικό τελικό της Eurovision.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη διαδικασία δημιουργίας ενός τραγουδιού: «Κάθε τραγούδι έχει τη δική του ιστορία και πορεία». Ακόμη, περιέγραψε πώς καταγράφει μελωδίες και στίχους ακόμη μέσα από καθημερινές πηγές έμπνευσης: «Καμιά φορά έρχομαι με έναν στίχο που μου έχει μπεί στο μυαλό όταν είμαι στο μετρό και τον κρατάω στο κινητό. Μετά μπορεί να βγει κάτι που θα έχει συνοχή με όλο το τραγούδι».

Η ίδια μίλησε για τη διαχρονικότητα στη μουσική και τη σημασία της ψυχής ενός καλλιτέχνη: «Η ψυχή είναι που μετράει. Θέλω να φτιάχνω κάτι που το πιστεύω, που το νιώθω αληθινά και θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο».

Μοιράστηκε επίσης την εμπειρία της ως καλλιτέχνης που μεγαλώνει ανάμεσα σε Αμερική και Ελλάδα: «Όταν είμαι στην Αμερική μου λείπει η οικογένειά μου στην Κρήτη και όταν είμαι εδώ χάνω πράγματα από εκεί. Αλλά νιώθω πολύ τυχερή που μεγάλωσα έτσι, γιατί με έχει βοηθήσει να έχω ανοιχτό μυαλό και να μοιράζομαι την κουλτούρα μας».

Η ελληνική ταυτότητα στη μουσική της

Η Evangelia αναφέρθηκε στη σημασία του να διατηρεί ελληνικά στοιχεία στη μουσική της: «Το πρώτο μου τραγούδι “Πάμε, πάμε” είχε μπουζούκι και τη λέξη “Πάμε”. Θυμάμαι όταν το ακούσαμε λέω “Ουάου, αυτή είμαι εγώ”, και Αμερικανίδα και Ελληνίδα ταυτόχρονα».

Eurovision 2025

Σχετικά με τη Eurovision, η Evangelia αποκάλυψε τη συμμετοχή της στον φετινό εθνικό τελικό: «Δεν μπορώ να πω τίποτα για το τραγούδι, αλλά το λατρεύω και το πιστεύω».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι η συμμετοχή είναι συναρπαστική αλλά και αγχωτική, αφήνοντας τους fans σε αγωνία μέχρι την τελική αποκάλυψη.

Στο MadWalk, η τραγουδίστρια συνδύασε μουσική και storytelling με τις εμφανίσεις της, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδέει σκηνή και χαλί: «Μ’ αρέσει να υπάρχει ένα θέμα και μπορούμε να χτίσουμε μια ιστορία γύρω από αυτό, να συνδέεται το ρούχο με τη σκηνή».

