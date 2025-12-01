Το γιορτινό fudge με 2 υλικά που θα βάλει τέλος σε κάθε σου λιγούρα

Το απόλυτο χριστουγεννιάτικο fudge με σοκολάτα, έτοιμο σε λίγα λεπτά για να γλυκάνεις τους πάντες αυτές τις γιορτές

Το χριστουγεννιάτικο fudge που κατέκτησε το TikTok και το Instagram επιστρέφει αναβαθμισμένο και ακόμη πιο λαχταριστό. Η viral συνταγή των δύο υλικών έχει γίνει αγαπημένη γιατί είναι γρήγορη, ανεπιτήδευτη και έτοιμη μέσα σε λίγα λεπτά, ιδανική για όσους θέλουν κάτι γλυκό χωρίς μπελάδες. Η μαγεία της όμως δεν σταματά εκεί, καθώς το fudge αυτό μπορεί να προσαρμοστεί με άπειρους τρόπους, να στολιστεί, να εμπλουτιστεί και να γίνει ένα μικρό, γιορτινό «δώρο» σε κάθε μπουκιά.

Φέτος αποκτά χριστουγεννιάτικη ανατροπή με τον πιο γλυκό σύμμαχο, τα marshmallows. Η αφράτη υφή τους λιώνει μέσα στο ζεστό μείγμα και δίνει στο fudge μια υπέροχη μαστιχωτή αίσθηση που θυμίζει ζεστή σοκολάτα στο τζάκι. Το αποτέλεσμα είναι τόσο απολαυστικό, που δύσκολα πιστεύει κανείς πόσο εύκολο είναι.

Υλικά

1 κουτί ζαχαρούχο γάλα

400 γρ. κουβερτούρα ή σοκολάτα γάλακτος (σε κομμάτια)

1½–2 φλιτζάνια μικρά marshmallows

Εκτέλεση

Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνεις το ζαχαρούχο γάλα σε χαμηλή φωτιά, προσθέτεις τη σοκολάτα και ανακατεύεις μέχρι να λιώσει τελείως και να γίνει ένα λείο, γυαλιστερό μείγμα, αποσύρεις από τη φωτιά και ρίχνεις μέσα τα marshmallows, ανακατεύοντας απαλά για να μοιραστούν ομοιόμορφα χωρίς να λιώσουν εντελώς.

Απλώνεις το fudge σε μικρό τετράγωνο ταψί στρωμένο με λαδόκολλα, το βάζεις στο ψυγείο για 2-3 ώρες μέχρι να σταθεροποιηθεί, κόβεις σε κύβους και σερβίρεις

Extra tip: Για ακόμη πιο χριστουγεννιάτικο αποτέλεσμα μπορείς να προσθέσεις από πάνω τρίμματα καραμέλας ή λίγη λευκή σοκολάτα.

