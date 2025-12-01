MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Food 01.12.2025

Το γιορτινό fudge με 2 υλικά που θα βάλει τέλος σε κάθε σου λιγούρα

christmas_cooking
Το απόλυτο χριστουγεννιάτικο fudge με σοκολάτα, έτοιμο σε λίγα λεπτά για να γλυκάνεις τους πάντες αυτές τις γιορτές
Μαρία Χατζηγιάννη

Το χριστουγεννιάτικο fudge που κατέκτησε το TikTok και το Instagram επιστρέφει αναβαθμισμένο και ακόμη πιο λαχταριστό. Η viral συνταγή των δύο υλικών έχει γίνει αγαπημένη γιατί είναι γρήγορη, ανεπιτήδευτη και έτοιμη μέσα σε λίγα λεπτά, ιδανική για όσους θέλουν κάτι γλυκό χωρίς μπελάδες. Η μαγεία της όμως δεν σταματά εκεί, καθώς το fudge αυτό μπορεί να προσαρμοστεί με άπειρους τρόπους, να στολιστεί, να εμπλουτιστεί και να γίνει ένα μικρό, γιορτινό «δώρο» σε κάθε μπουκιά.

Φέτος αποκτά χριστουγεννιάτικη ανατροπή με τον πιο γλυκό σύμμαχο, τα marshmallows. Η αφράτη υφή τους λιώνει μέσα στο ζεστό μείγμα και δίνει στο fudge μια υπέροχη μαστιχωτή αίσθηση που θυμίζει ζεστή σοκολάτα στο τζάκι. Το αποτέλεσμα είναι τόσο απολαυστικό, που δύσκολα πιστεύει κανείς πόσο εύκολο είναι.

xristougenniatiko_fudge
Pinterest

Διάβασε επίσης: Ζεστά, γλυκά και αφρώδη: 5 DIY ποτά για αξέχαστες χριστουγεννιάτικες βραδιές

Υλικά

  • 1 κουτί ζαχαρούχο γάλα
  • 400 γρ. κουβερτούρα ή σοκολάτα γάλακτος (σε κομμάτια)
  • 1½–2 φλιτζάνια μικρά marshmallows
fudge
Pinterest

Εκτέλεση

Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνεις το ζαχαρούχο γάλα σε χαμηλή φωτιά, προσθέτεις τη σοκολάτα και ανακατεύεις μέχρι να λιώσει τελείως και να γίνει ένα λείο, γυαλιστερό μείγμα, αποσύρεις από τη φωτιά και ρίχνεις μέσα τα marshmallows, ανακατεύοντας απαλά για να μοιραστούν ομοιόμορφα χωρίς να λιώσουν εντελώς.

Απλώνεις το fudge σε μικρό τετράγωνο ταψί στρωμένο με λαδόκολλα, το βάζεις στο ψυγείο για 2-3 ώρες μέχρι να σταθεροποιηθεί, κόβεις σε κύβους και σερβίρεις

Extra tip: Για ακόμη πιο χριστουγεννιάτικο αποτέλεσμα μπορείς να προσθέσεις από πάνω τρίμματα καραμέλας ή λίγη λευκή σοκολάτα.

Διάβασε επίσης: 5 λάθη που κάνουμε όλοι στο γιορτινό τραπέζι και πώς να τα αποφύγεις

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
food MAD Christmas φαγητό Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
9 τροφές-boosters σε βιταμίνες Β που θα κάνουν το μυαλό σου να λειτουργεί με ταχύτητες φωτός

9 τροφές-boosters σε βιταμίνες Β που θα κάνουν το μυαλό σου να λειτουργεί με ταχύτητες φωτός

01.12.2025
Επόμενο
Όταν τα άστρα χαμογελούν: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που έχουν την επαγγελματική τύχη με το μέρος τους

Όταν τα άστρα χαμογελούν: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που έχουν την επαγγελματική τύχη με το μέρος τους

01.12.2025

Δες επίσης

Όταν τα άστρα χαμογελούν: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που έχουν την επαγγελματική τύχη με το μέρος τους
Life

Όταν τα άστρα χαμογελούν: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που έχουν την επαγγελματική τύχη με το μέρος τους

01.12.2025
9 τροφές-boosters σε βιταμίνες Β που θα κάνουν το μυαλό σου να λειτουργεί με ταχύτητες φωτός
Life

9 τροφές-boosters σε βιταμίνες Β που θα κάνουν το μυαλό σου να λειτουργεί με ταχύτητες φωτός

01.12.2025
Apostolos Mitroroulos στο MadWalk 2025 by Three Cents: «Έχω ντύσει με δημιουργίες μου τη Miley Cyrus»
Life

Apostolos Mitroroulos στο MadWalk 2025 by Three Cents: «Έχω ντύσει με δημιουργίες μου τη Miley Cyrus»

01.12.2025
Ξέχνα τους φιόγκους και τις κορδέλες! Αυτά τα Χριστούγεννα τα κρόσσια θα ανανεώσουν τη διακόσμηση του σπιτιού σου
Life

Ξέχνα τους φιόγκους και τις κορδέλες! Αυτά τα Χριστούγεννα τα κρόσσια θα ανανεώσουν τη διακόσμηση του σπιτιού σου

01.12.2025
Έχει κλείσει η φωνή σου; Τα 5 δημοφιλή σπιτικά γιατροσόφια που δεν λειτουργούν (και τι να κάνεις αντ’ αυτών)
Life

Έχει κλείσει η φωνή σου; Τα 5 δημοφιλή σπιτικά γιατροσόφια που δεν λειτουργούν (και τι να κάνεις αντ’ αυτών)

01.12.2025
MadWalk 2025 by Three Cents: Αν η μουσική της ήταν είδος καφέ, ποιο θα ήταν; Η Billie Kark έδωσε την καλύτερη απάντηση!
Life

MadWalk 2025 by Three Cents: Αν η μουσική της ήταν είδος καφέ, ποιο θα ήταν; Η Billie Kark έδωσε την καλύτερη απάντηση!

01.12.2025
Μελομακάρονα με twist: Η Lotus έκδοση που θα λατρέψεις φέτος
Food

Μελομακάρονα με twist: Η Lotus έκδοση που θα λατρέψεις φέτος

01.12.2025
MadWalk 2025 by Three Cents: Η Ήβη Αδάμου αποκάλυψε την τάση της για… όπερα!
Life

MadWalk 2025 by Three Cents: Η Ήβη Αδάμου αποκάλυψε την τάση της για… όπερα!

01.12.2025
Η Melania Trump ανάδειξε τα δερμάτινα γάντια ως το απόλυτο fashion trend της σεζόν
Fashion

Η Melania Trump ανάδειξε τα δερμάτινα γάντια ως το απόλυτο fashion trend της σεζόν

01.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…