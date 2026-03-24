Beauty 24.03.2026

3 έξυπνα tricks για να κάνεις τα χείλη του πιο juicy με ένα lip liner

xili_makigiaz
Έτσι θα δώσεις φυσικό όγκο στα χείλη, με τεχνικές που τονίζουν τη γραμμή και τη φρεσκάδα τους χωρίς υπερβολές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η τάση για το 2026 επικεντρώνεται σε ένα διακριτικό και φυσικό αποτέλεσμα στα χείλη. Τα υπερβολικά overlining και τα έντονα χρώματα περνούν σε δεύτερη μοίρα, αφήνοντας χώρο για έναν πιο αρμονικό, σχεδόν αόρατο όγκο. Το μακιγιάζ δεν κρύβεται, αλλά λειτουργεί με λεπτές κινήσεις που αναδεικνύουν τη φυσική γραμμή και τη δομή των χειλιών.

Η τεχνική για φυσικό extra volume βασίζεται σε μικρά παιχνίδια φωτός και σκιάς, που δημιουργούν την αίσθηση πληρότητας χωρίς να φαίνεται τεχνητή. Από απαλά σκιασμένα κέντρα μέχρι διακριτικά περίγραμμα και diffused effect, οι μέθοδοι αυτές κάνουν τα χείλη να δείχνουν πιο γεμάτα και ζωντανά, διατηρώντας πάντα την ισορροπία και την κομψότητα.

makigiaz_matiwn
https://www.instagram.com/sofiatilbury/

1. Σκιά στο κέντρο του κάτω χείλους

Ένας απλός τρόπος για να προσθέσεις όγκο είναι η τοποθέτηση μιας διακριτικής σκιάς στο κέντρο του κάτω χείλους. Ένα μολύβι σε ουδέτερο-ψυχρό τόνο δημιουργεί ένα φυσικό παιχνίδι φωτός και σκιάς. Η μικρή γραμμή ή κουκκίδα κάτω από το χείλος που σβήνεται απαλά δίνει την αίσθηση ότι τα χείλη είναι πιο προεξέχοντα και γεμάτα, χωρίς έντονες γραμμές.

makigiaz_matiwn
https://www.instagram.com/makeupbyhelenrose_/

2. Καρδιόσχημος περίγραμμα

Για πιο λεπτά χείλη, η τεχνική που δημιουργεί ένα ελαφρύ «heart shape» είναι ιδανική. Το μολύβι χρησιμοποιείται σε χρώμα όσο πιο κοντινό γίνεται στη φυσική απόχρωση των χειλιών. Εστιάζοντας κυρίως στο κέντρο του άνω χείλους και στο μέσο του κάτω, τα χείλη δείχνουν πιο γεμάτα και με φυσική καμπύλη, ενώ οι άκρες παραμένουν απαλές. Το αποτέλεσμα είναι αρμονικό, χωρίς να φαίνεται υπερβολικό.

makigiaz_antithesis
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

3. Θολό, diffused effect

Η νέα τεχνική για το 2026 θέλει το μολύβι να τοποθετείται λίγο πέρα από το φυσικό περίγραμμα και να σβήνεται προς τα έξω, δημιουργώντας ένα μαλακό, θολό halo. Χρησιμοποιείται ένα μικρό, απαλό πινέλο με ελαστικές τρίχες για να δουλευτεί το χρώμα σταδιακά. Το περίγραμμα δεν είναι γραφικό, αλλά διακριτικό, ενώ το πραγματικό boost στον όγκο δίνεται από κρεμώδη κραγιόν και γυαλιστερά gloss, που ολοκληρώνουν το σύγχρονο, φυσικό αποτέλεσμα.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends χείλη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
