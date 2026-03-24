Η Kesha ανακοίνωσε την περιοδεία The Freedom World Tour

Η Kesha επιστρέφει με νέα περιοδεία στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, σηματοδοτώντας μια νέα δημιουργική περίοδο μετά την προσωπική και καλλιτεχνική της αναγέννηση

Η Kesha ανακοίνωσε τη νέα της παγκόσμια περιοδεία με τίτλο «The Freedom World Tour 2026», λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της στο Ηνωμένο Βασίλειο με την περιοδεία «T–s Out». Η τραγουδίστρια του «Joyride» περνά άμεσα στο επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας της, παρουσιάζοντας μια φιλόδοξη σειρά συναυλιών που αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου από το Chula Vista της Καλιφόρνιας στο North Island Credit Union Amphitheatre και θα συνεχιστεί σε μεγάλες πόλεις όπως το Los Angeles, το Las Vegas, το Kansas City και το Toronto. Στη συνέχεια, η Kesha θα μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία για επιλεγμένες εμφανίσεις, πριν επιστρέψει στη Βόρεια Αμερική για το δεύτερο σκέλος της περιοδείας, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου στο Ruoff Music Center στο Noblesville της Ιντιάνα.

Διάβασε επίσης: Επίθεση της Kesha κατά Donald Trump για χρήση του τραγουδιού Blow

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η περιοδεία «The Freedom World Tour» φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα όρια μιας απλής συναυλίας, αποτελώντας «μια δήλωση». Όπως αναφέρεται, «Μετά από χρόνια μεταμόρφωσης, θεραπείας και δημιουργικής αναγέννησης, η Kesha εισέρχεται σε μια νέα εποχή που ορίζεται από την ριζική αυτοέκφραση, την πνευματική ανθεκτικότητα και τη χαρά της εξέγερσης». Η ίδια ανακοίνωση τονίζει ότι η περιοδεία θα δημιουργήσει έναν κόσμο όπου η ποπ συναντά την εσωτερική αφύπνιση και η επιβίωση μετατρέπεται σε γιορτή.

Η Kesha δήλωσε χαρακτηριστικά «Αυτό το καλοκαίρι διεκδικούμε ξανά τα σώματά μας, τις φωνές μας και τη χαρά μας. Επιβιώσαμε, τώρα ήρθε η ώρα να είμαστε ελεύθεροι. Ας είμαστε ελεύθεροι μαζί. Θέλω να ανακαλύψω τι σημαίνει ελευθερία μαζί με όλους εσάς». Συνεχίζοντας, πρόσθεσε «Έχω περάσει μέσα από τη φωτιά. Αυτή η περιοδεία αφορά όσα έρχονται μετά. Η ελευθερία δεν είναι απλώς να αφήνεις κάτι πίσω, αλλά να ανακαλύπτεις ότι όλα όσα έχεις ζήσει σε έχουν διαμορφώσει σε αυτό που είσαι».

Στο πλευρό της Kesha θα βρίσκεται το συγκρότημα Chromeo σε όλες τις 25 συναυλίες της Βόρειας Αμερικής, ενώ σε επιλεγμένες ημερομηνίες θα συμμετέχουν οι Sizzy Rocket, MEEK και Erika Jayne. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ, καθώς και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Pitbull σε συγκεκριμένες συναυλίες.

Η ανακοίνωση της περιοδείας έρχεται μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «.» μέσω της ανεξάρτητης δισκογραφικής της Kesha Records, ενώ η ίδια η Kesha αναμένεται να παρουσιάσει νέο μουσικό υλικό μέσα στο 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική επιστροφή της στη διεθνή μουσική σκηνή.

Διάβασε επίσης: Η Kesha κάνει comeback με album από το δικό της label

Δες και αυτό…