Μουσικά Νέα 24.03.2026

Η Margot Robbie και η Kylie Minogue αναβιώνουν το Come Into My World σε καμπάνια της Chanel

Η νέα διαφήμιση του οίκου Chanel σε σκηνοθεσία Michel Gondry τιμά ένα εμβληματικό μουσικό βίντεο που γυρίστηκε πριν από 25 χρόνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια δημιουργική αναφορά σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μουσικά βίντεο των αρχών της δεκαετίας του 2000 επιχειρεί η νέα καμπάνια της Chanel, με τη Margot Robbie και την Kylie Minogue να ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αναβίωση του «Come Into My World». Η διαφήμιση για την τσάντα Chanel 25 επαναφέρει τη γνωστή αισθητική του πρωτότυπου βίντεο, το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Michel Gondry, ο οποίος επιστρέφει και σε αυτή τη σύγχρονη εκδοχή.

Η καμπάνια εκτυλίσσεται σε ένα πολυσύχναστο παριζιάνικο τοπίο, όπου πολλαπλές εκδοχές της Margot Robbie κινούνται ταυτόχρονα στον ίδιο αστικό χώρο, αναπαράγοντας τη χαρακτηριστική επαναληπτική αφήγηση του αρχικού βίντεο. Η ηθοποιός εμφανίζεται να βγαίνει από βιβλιοπωλείο, να κατεβαίνει σκάλες, να περιστρέφεται γύρω από έναν φανοστάτη, να χαϊδεύει έναν σκύλο και να διασχίζει τον δρόμο με ποδήλατο, σε μια χορογραφημένη καθημερινότητα που παραπέμπει ευθέως στην αισθητική του 2002.

Η Kylie Minogue συμμετέχει με μια σύντομη αλλά καθοριστική εμφάνιση, τραγουδώντας το «Come Into My World» από παράθυρο, προσδίδοντας αυθεντικότητα και συναισθηματική σύνδεση με το πρωτότυπο έργο. Η παρουσία της λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ενισχύοντας τον επετειακό χαρακτήρα της καμπάνιας.

Το τραγούδι «Come Into My World» κυκλοφόρησε το 2002 ως μέρος του άλμπουμ «Fever» της Kylie Minogue και παρέμεινε για 8 εβδομάδες στο Billboard Hot 100, φτάνοντας έως τη θέση 91. Το ίδιο άλμπουμ γνώρισε σημαντική εμπορική επιτυχία, αγγίζοντας τη θέση 3 στο Billboard 200 και παραμένοντας στη λίστα για 44 εβδομάδες. Από τον ίδιο δίσκο ξεχώρισαν επίσης τα «Can’t Get You Out of My Head», που έφτασε έως τη θέση 7, και «Love At First Sight», το οποίο παρέμεινε για 16 εβδομάδες στο chart και ανέβηκε έως τη θέση 23.

Με τη σκηνοθετική υπογραφή του Michel Gondry και τη συμμετοχή δύο ισχυρών προσωπικοτήτων της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, η νέα καμπάνια της Chanel αξιοποιεί τη δύναμη της νοσταλγίας, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα εμβληματικό οπτικοακουστικό έργο μέσα από μια σύγχρονη, κομψή και κινηματογραφική προσέγγιση.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

