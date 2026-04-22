Μουσικά Νέα 22.04.2026

Prince: Ακυκλοφόρητη εκδοχή του «With This Tear» βλέπει το φως μετά από 30 χρόνια

Το ίδρυμα του Prince έδωσε στη δημοσιότητα ακυκλοφόρητη ηχογράφηση του «With This Tear» με την αυθεντική εκτέλεση του καλλιτέχνη
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ίδρυμα του Prince έδωσε στη δημοσιότητα μια μέχρι πρότινος ακυκλοφόρητη ηχογράφηση του «With This Tear», ενός τραγουδιού που ο ίδιος είχε γράψει στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και αργότερα είχε παραχωρήσει στη Celine Dion.

Η νέα έκδοση κυκλοφορεί μέσω των NPG Records και Legacy Recordings και παρουσιάζει την αυθεντική ερμηνεία του Prince, όπως ηχογραφήθηκε στο Paisley Park τον Νοέμβριο του 1991. Σε αυτή την εκδοχή, ο καλλιτέχνης αποδίδει το κομμάτι μόνο με πιάνο και φωνή, αναδεικνύοντας τον πιο λιτό και συναισθηματικό χαρακτήρα του τραγουδιού.

Η γνωστή εκτέλεση του «With This Tear» είχε κυκλοφορήσει το 1992 μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ της Celine Dion, ωστόσο η αρχική μορφή του Prince παρέμενε για δεκαετίες στο αρχείο του, χωρίς να έχει παρουσιαστεί στο κοινό.

Η νέα κυκλοφορία έχει υποστεί φρέσκια μίξη από τον υποψήφιο για Grammy παραγωγό Chris James, ο οποίος έχει εργαστεί και σε άλλα αρχειακά projects που σχετίζονται με τον Prince. Το release εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια του ιδρύματος να αξιοποιήσει και να αναδείξει το πλούσιο ανεκμετάλλευτο υλικό του καλλιτέχνη.

Η κυκλοφορία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για το έργο του Prince, καθώς πλησιάζει η επέτειος των 10 χρόνων από τον θάνατό του το 2016. Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από αρχειακές εκδόσεις, ακυκλοφόρητα demos και ειδικές επανεκδόσεις έχουν κρατήσει ζωντανή τη μουσική του παρουσία.

Το «With This Tear» υπενθυμίζει και τη διαχρονική του ιδιότητα ως δημιουργού για άλλους καλλιτέχνες, καθώς σε όλη την καριέρα του έγραφε τραγούδια που αποκτούσαν νέα ζωή μέσα από διαφορετικές ερμηνείες.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον γύρω από το αρχείο του συνεχίζεται, με το ίδρυμα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη περισσότερες κυκλοφορίες από το θρυλικό «vault» του Prince στο μέλλον.

X by Adriatique: Το απόλυτο audiovisual experience επιστρέφει στην Αθήνα

Akylas και Παρθένα Χοροζίδου τα «σπάνε» σε νέο Instagram post

Η «Θεοπούλα» στο πλευρό του Akyla; Η δήλωση της Έφης Παπαθεοδώρου

«Ferto the Game»: Ο Akylas έγινε ηλεκτρονικό παιχνίδι και ήδη κερδίζει το κοινό

Olivia Dean: Το «Man I Need» γράφει ιστορία στο Spotify με 1 δισ. streams

Eminem: 18 χρόνια νηφάλιος – Μιλά χωρίς λόγια για τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του

«Αιγαίο»: Το νέο κομμάτι της Άννας Βίσση που σαρώνει TikTok πριν καν κυκλοφορήσει

«Από το Coachella στα charts» – Ο Justin Bieber επαναφέρει τα classics στο Hot 100

Akylas: Η εξομολόγηση για το Sing for Greece και την Queer κοινότητα

