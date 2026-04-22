Ελληνική τηλεόραση: Οι πιο toxic χαρακτήρες που τότε λάτρεψες αλλά σήμερα θα «έτρωγαν» cancel

Μια fun αναδρομή στους πιο red flag και toxic χαρακτήρες της ελληνικής TV που τότε αγαπούσες χωρίς δεύτερη σκέψη

Το binge-watching των παλιών ελληνικών σειρών είναι η αγαπημένη μας ένοχη απόλαυση, όμως οι πιο toxic χαρακτήρες που κάποτε θεωρούσαμε «είδωλα» σήμερα θα μας έκαναν να τρέχουμε μακριά χωρίς να κοιτάξουμε πίσω.

Μεγαλώσαμε με την τηλεόραση των 90s και των 00s πιστεύοντας ότι το ακραίο φλερτ, οι φωνές και οι προσβολές που βαφτίζονταν «έξυπνο χιούμορ» ήταν απλώς μέρος της πλοκής. Σήμερα όμως αν πατήσεις το play στο YouTube, το πιθανότερο είναι να πάθεις ένα μικρό σοκ.

Αυτό που κάποτε ονομάζαμε «πάθος» ή «ιδιαιτερότητα», πλέον το αναγνωρίζουμε ως καθαρό gaslighting, ναρκισσισμό ή stalking. Οι εποχές άλλαξαν, εμείς ωριμάσαμε και ήρθε η ώρα να δούμε κατάματα τους ήρωες που μας έκαναν να γελάμε, αναγνωρίζοντας πως αν ζούσαν ανάμεσά μας το 2026, θα είχαν φάει cancel πριν καν προλάβουν να πουν την πρώτη τους ατάκα.

Reboot ή ιεροσυλία; Ποιές τηλεοπτικές σειρές που αγαπήσαμε αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και ποια όχι

Έτσι, σήμερα όταν ξαναβλέπεις αυτούς τους χαρακτήρες, συνειδητοποιείς ότι πολλοί από αυτούς θα είχαν γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι η τηλεοπτική σου νοσταλγία έχει και μια μικρή… δόση red flag.

Οι πρωταγωνιστές που δεν θα άντεχες στην παρέα σου:

1.Λάζαρος – Είσαι το ταίρι μου

Μπορεί να τον αγαπήσαμε για το cool style του και τον Μήτσο το ιγκουάνα, αλλά ο Λάζαρος ήταν ο ορισμός του «toxic friend» που ζει εις βάρος των άλλων. Η παντελής έλλειψη ορίων, η μόνιμη εγκατάστασή του στο σπίτι του Γρηγόρη χωρίς να συνεισφέρει πουθενά και η παθητικά επιθετική του στάση απέναντι στις ευθύνες, σήμερα θα τον καθιστούσαν έναν άνθρωπο που απλά θα έτρωγε «πόρτα» από την πρώτη εβδομάδα συγκατοίκησης.

2. Μάρκος – Η Πολυκατοικία

Στην «Πολυκατοικία», ο Μάρκος ήταν από τους πιο χαρακτηριστικούς χαοτικούς χαρακτήρες. Πάντα μπλεγμένος στις ζωές των άλλων, πάντα με άποψη για όλα και σχεδόν ποτέ εκτός δράματος. Τότε τον έβλεπες σαν πηγή γέλιου, σήμερα όμως η συμπεριφορά του μοιάζει με κλασικό παράδειγμα ανθρώπου χωρίς boundaries και με υπερβολική εμπλοκή σε καταστάσεις που δεν τον αφορούν.

3.Ζουμπουλία – Στο Παρά Πέντε

Η Ζουμπουλία είχε αυτό το «παραδοσιακό» που μας έκανε να γελάμε, αλλά η μόνιμη κριτική της απέναντι σε οτιδήποτε διαφορετικό και η παρεμβατικότητά της στις ζωές των γύρω της ήταν στα όρια του καταπιεστικού. Ο τρόπος που προσπαθούσε να επιβάλει τις δικές της απόψεις και η συνεχής γκρίνια όταν τα πράγματα δεν γίνονταν με τον δικό της τρόπο, είναι συμπεριφορές που σήμερα θα τις βαφτίζαμε «red flags» σε κάθε κοινωνική συναναστροφή.

4.Μάνθος Φουστάνος – Κωνσταντίνου και Ελένης

Ο Μάνθος είναι η προσωποποίηση της τοξικής αρρενωπότητας και της συναισθηματικής εξαπάτησης. Το γεγονός ότι διατηρούσε ταυτόχρονα σχέσεις με δεκάδες γυναίκες (τις γνωστές «μοναδικές» του), λέγοντας κατά συρροή ψέματα και υποτιμώντας τη νοημοσύνη της Πέγκυς, σήμερα δεν θα προκαλούσε γέλιο, αλλά μια μαζική κατακραυγή για τη χειριστική του συμπεριφορά.

5. Φατσέας – Το Καφέ της Χαράς

Πίσω από τα «μαλισταυτα» και τα απολαυστικά του ελληνικά, κρύβεται ένας άνθρωπος βαθιά ανήθικος και καιροσκόπος. Ο Φατσέας δεν δίσταζε να εξαπατήσει ακόμα και τους πιο κοντινούς του ανθρώπους για λίγα ευρώ, ενώ η αντιμετώπιση προς τη γυναίκα του, τη Σταυρούλα, ήταν γεμάτη υποτίμηση και ψυχολογική πίεση, μια εικόνα που σήμερα μόνο «αστεία» δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Κλείνοντας αυτό το νοσταλγικό αλλά και λίγο «σκληρό» crash test, το συμπέρασμα είναι ένα: οι αγαπημένες μας σειρές παραμένουν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ποπ κουλτούρας μας, αλλά οι ήρωές τους ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Η ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε σήμερα το «φάουλ» στον Μάνθο ή τη χειριστικότητα στον Μανώλη δεν ακυρώνει τις στιγμές που γελάσαμε μαζί τους, αλλά αποδεικνύει πόσο πολύ έχουμε εξελιχθεί ως θεατές και ως άνθρωποι.

Πλέον, δεν χρειαζόμαστε τοξικούς πρωταγωνιστές για να περάσουμε καλά, χρειαζόμαστε χαρακτήρες που μας σέβονται, ακόμα και μέσα από την οθόνη. Κράτα λοιπόν τις ατάκες που άφησαν εποχή, αλλά άφησε τις συμπεριφορές τους εκεί που ανήκουν: στο χρονοντούλαπο της τηλεοπτικής ιστορίας, μακριά από τη δική σου καθημερινότητα.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Οι 3 μπαμπάδες αντιμέτωποι με απρόσμενες εκπλήξεις στο επεισόδιο της Δευτέρας 20/4