Πέθανε σε ηλικία 98 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Στέφανος Ληναίος

Η αυλαία έπεσε για τον «αιώνιο έφηβο» του θεάτρου και των αγώνων, όπως χαρακτήρισαν πολλοί όλα αυτά τα χρόνια τον Στέφανος Ληναίο
Ο ελληνικός πολιτισμός θρηνεί την απώλεια μιας εμβληματικής προσωπικότητας, του Στέφανου Ληναίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, σε ηλικία 98 ετών. Ο σπουδαίος θεατράνθρωπος, που καθόρισε με την παρουσία του επί δεκαετίες το θέατρο και την τέχνη, απεβίωσε γαλήνιος, έχοντας στο πλευρό του την αχώριστη σύντροφο της ζωής και της τέχνης του, Έλλη Φωτίου.

Σύμφωνα με την επιθυμία του εκλιπόντος, η αποτέφρωσή του έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο το πρωί της ίδιας Τετάρτης στη Ριτσώνα. Η αυλαία έπεσε για τον «αιώνιο έφηβο» του θεάτρου και των αγώνων, όπως τον χαρακτήρισαν πολλοί.

Η πολυσχιδής διαδρομή και η προσφορά του

Ο Στέφανος Ληναίος, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Διονύσιος Μυτιληναίος, γεννήθηκε το 1928 στη Μεσσήνη. Η καλλιτεχνική του διαδρομή, που ξεπέρασε τις 7 δεκαετίες, υπήρξε πολυσχιδής και εντυπωσιακή. Διακρίθηκε ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, ενώ παράλληλα υπήρξε ένας ενεργός και συνειδητοποιημένος πολίτης.

Οι σπουδές του δίπλα στον Σωκράτη Καραντινό, καθώς και η θητεία του στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (RADA) στο Λονδίνο, τον οδήγησαν γρήγορα στην καθιέρωση ως μια ανήσυχη και ανατρεπτική καλλιτεχνική φωνή.

Αντιδικτατορικός αγώνας και πνευματική αντίσταση

Από την παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Α. Μαγκάκη “Ιχνη του χθες με το βλέμμα στο αύριο” που έγινε σήμερα στην Στοά του Βιβλίου. Στην φωτογραφία στιγμιότυπο από την ομιλία του ηθοποιού Σ. Ληναίου.ΑΠΕ ΜΠΕ/Μαρόγιαννη Μαρία

Η δράση του Στέφανου Ληναίου δεν περιορίστηκε στα θεατρικά σανίδια. Ως γενικός γραμματέας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), συγκρούστηκε ανοιχτά με τη δικτατορία, γεγονός που τον οδήγησε στην αυτοεξορία στο Λονδίνο από το 1967 έως το 1970. Εκεί, συνέχισε τον αντιδικτατορικό αγώνα του μέσα από τις εκπομπές του BBC.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, ίδρυσε μαζί με την Έλλη Φωτίου το «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο» στο ιστορικό Θέατρο Άλφα. Ο χώρος αυτός αναδείχθηκε σε σύμβολο πνευματικής αντίστασης και φιλοξένησε ποιοτικό ρεπερτόριο, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην πολιτιστική ζωή της χώρας.

Το συγκινητικό αντίο της κόρης του

Η κόρη του, Μαργαρίτα Μυτιληναίου, αποχαιρέτησε τον πατέρα της με ένα συγκινητικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα. Στην ανάρτησή της περιέγραψε έναν άνθρωπο που πάλεψε σε όλη του τη ζωή για το δίκαιο και τη δημοκρατία, αντιμετωπίζοντας εξορίες και οικονομικές καταστροφές με σθένος.

«Καλό σου ταξίδι, πατέρα. Έφυγες πλήρης και πλήρης ημερών, χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη. Μεγάλο πράγμα. Όλη σου τη ζωή πάλεψες για αυτό που θεωρούσες έντιμο, δίκαιο και Δημοκρατικό. Αγώνες, αγωνίες, εξορίες, οικονομικές καταστροφές, πολιτικές απογοητεύσεις- όλα τα αντιμετώπισες. Όλα τα ξεπέρασες. Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά αλλά και μεγάλες νίκες. Θέατρο, ραδιόφωνο, κείμενα σε εφημερίδες, βιβλία, συνδικαλισμός. Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαργαρίτα Μυτιληναίου, χαρίζοντάς του νοερά τις ευωδιές της Μεσσηνίας που τόσο λάτρευε.

ηθοποιός ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΗΝΑΙΟΣ
Yogurt Bowl: Δες τη συνταγή που κρύβεται πίσω από το healthy lifestyle της Σίσσυς Χρηστίδου

Yogurt Bowl: Δες τη συνταγή που κρύβεται πίσω από το healthy lifestyle της Σίσσυς Χρηστίδου

Hot Girl Walk: Η viral συνήθεια που θα σε κάνει να δεις το περπάτημα με άλλο μάτι

Hot Girl Walk: Η viral συνήθεια που θα σε κάνει να δεις το περπάτημα με άλλο μάτι

