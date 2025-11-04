MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 04.11.2025

Σαρωτική πρεμιέρα για τους Ράδιο Αρβύλα – Στη κορυφή της τηλεθέασης με το «καλημέρα»

ρακτηριστική εικόνα Μετ
Η αναμονή άξιζε και η επιστροφή τους ήταν εκρηκτική
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν στις οθόνες μας με μια εντυπωσιακή πρεμιέρα, που σάρωσε σε τηλεθέαση και απήχηση. Χθες, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή» έστησαν το πιο απολαυστικό τηλεοπτικό σκηνικό, με τη σάτιρα και την καυστική τους προσέγγιση, έχοντας μαζί τους 1.789.345 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Η εκπομπή ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 22,9% και 8,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με ποσοστό 21,7% και 2,1 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι. Να σημειωθεί ότι το κοντέρ έδειξε υψηλές επιδόσεις σε όλα τα ηλικιακά κοινά.

Ράδιο Αρβύλα

Διάβασε επίσης: Ο Γιάννης Κουκουράκης κάνει comeback στο Grand Hotel! Πότε και πώς θα επιστρέψει στη σειρά

Από τα πρώτα λεπτά της προβολής, η ενέργεια, το κοφτερό σχόλιο, το χιούμορ, και η μοναδική χημεία των «Ράδιο Αρβύλα» κατέκτησαν το κοινό, υπογράφοντας μία έναρξη που ανέδειξε ξεκάθαρα την τηλεοπτική κυριαρχία τους.

Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

Η αναμονή άξιζε και η επιστροφή τους ήταν εκρηκτική, με το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού να αποτυπώνονται όχι μόνο στα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και στα χιλιάδες μηνύματα!

Ραντεβού απόψε στις 20:00, γιατί η επικαιρότητα χωρίς σάτιρα, δεν παλεύεται!

Διάβασε επίσης: Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Δες κι αυτό… 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANT1 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το νέο ακυκλοφόρητο τραγούδι του Bloody Hawk και της Μαρίνα Σάττι

Το νέο ακυκλοφόρητο τραγούδι του Bloody Hawk και της Μαρίνα Σάττι

04.11.2025
Επόμενο
Η Cate Blanchett επιλέγει την Καρδαμύλη για την πιο δυνατή σκηνή του «Sweetsick»

Η Cate Blanchett επιλέγει την Καρδαμύλη για την πιο δυνατή σκηνή του «Sweetsick»

04.11.2025

Δες επίσης

Όταν η Μαρία Λεκάκη παρουσίαζε το πρόγραμμα της ΕΡΤ – Δείτε video με την πρώτη της εμφάνιση
TV

Όταν η Μαρία Λεκάκη παρουσίαζε το πρόγραμμα της ΕΡΤ – Δείτε video με την πρώτη της εμφάνιση

04.11.2025
Ο Γιάννης Κουκουράκης κάνει comeback στο Grand Hotel! Πότε και πώς θα επιστρέψει στη σειρά
TV

Ο Γιάννης Κουκουράκης κάνει comeback στο Grand Hotel! Πότε και πώς θα επιστρέψει στη σειρά

04.11.2025
Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)
TV

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

04.11.2025
The Voice: Επέστρεψε αγνώριστος μετά από 4 χρόνια και έκανε όλους τους coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους
TV

The Voice: Επέστρεψε αγνώριστος μετά από 4 χρόνια και έκανε όλους τους coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους

03.11.2025
Η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Κουκουράκη για την επιστροφή του στο Grand Hotel – «Αφήσαμε κάτι στη μέση»
TV

Η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Κουκουράκη για την επιστροφή του στο Grand Hotel – «Αφήσαμε κάτι στη μέση»

03.11.2025
GNTM: Η αποχώρηση που κανείς δεν περίμενε και η νέα μεγάλη κόντρα στο σπίτι
TV

GNTM: Η αποχώρηση που κανείς δεν περίμενε και η νέα μεγάλη κόντρα στο σπίτι

03.11.2025
«Το σόι σου» επέστρεψε με 40% τηλεθέαση! Όσα είπε η Βάσω Λασκαράκη για το μεγάλο comeback
TV

«Το σόι σου» επέστρεψε με 40% τηλεθέαση! Όσα είπε η Βάσω Λασκαράκη για το μεγάλο comeback

03.11.2025
The Voice: Ένας coach έκανε την απόλυτη ανατροπή! Αυτός «μάζεψε» τα περισσότερα νέα ταλέντα
TV

The Voice: Ένας coach έκανε την απόλυτη ανατροπή! Αυτός «μάζεψε» τα περισσότερα νέα ταλέντα

03.11.2025
Να μ’αγαπάς: Αναλυτικά οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
TV

Να μ’αγαπάς: Αναλυτικά οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

31.10.2025
Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο