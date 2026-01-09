Γιάννης Βόγλης: Τα βραβεία του βρέθηκαν στα σκουπίδια και πωλούνται στο διαδίκτυο

Μια ιστορία που δύσκολα χωρά ανθρώπινο νου ήρθε στο φως και αφορά έναν από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με την πολυετή πορεία του Γιάννη Βόγλη, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή, εντοπίστηκαν παρατημένα δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, τρία από τα βραβεία που είχε αποσπάσει ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια της καριέρας του βρέθηκαν τυχαία από περαστικό στην περιοχή της Παλλήνης. Μαζί τους υπήρχαν και ορισμένα προσωπικά του αντικείμενα, όπως ένας φακός, ένας αναπτήρας και μια μπρούτζινη βάση.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο άνθρωπος που τα εντόπισε αποφάσισε να τα διαθέσει προς πώληση σε γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών. Το ακριβότερο από τα βραβεία, εκείνο που απονεμήθηκε στον Γιάννη Βόγλη το 2007 από τον τότε δήμαρχο Χανίων, Κυριάκο Βυρβιδάκη, και φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Παναγιώτη Τζαφόλια, προσφέρεται έναντι 75 ευρώ. Άλλα δύο βραβεία –από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας το 2011 και από το Hellenic Canadian Congress of B.C. το 1989– πωλούνται προς 25 ευρώ το καθένα, ενώ τα υπόλοιπα αντικείμενα δίνονται συνολικά για 65 ευρώ.

Ο ίδιος ο άνθρωπος που τα βρήκε μίλησε στο iefimerida.gr, εξηγώντας πώς ήρθαν στα χέρια του: «Πριν από μερικούς μήνες τα εντόπισα τυχαία δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης. Ήταν τοποθετημένα πάνω σε ένα τραπέζι, μαζί με κάποια ακόμα προσωπικά αντικείμενα. Υπέθεσα πως οι συγγενείς του δεν τα χρειάζονταν πια. Μου φάνηκε απίστευτο να βλέπω στον δρόμο βραβεία ενός τόσο σημαντικού ηθοποιού. Δεν έχουν μεγάλη χρηματική αξία, αλλά τεράστια ιστορική σημασία. Μόνο εκείνο από τα Χανιά είναι μπρούτζινο. Τα διαθέτω σε χαμηλές τιμές, για να αποκτήσουν ξανά ζωή».





Το θέμα πήρε διαστάσεις το πρωί της Πέμπτης (08.01.2026), όταν προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Εκεί παρουσιάστηκε και η αντίδραση του γιου του ηθοποιού, Ρομπέρτο Βόγλη, ο οποίος έδωσε τη δική του εξήγηση. «Τα αντικείμενα του πατέρα μου ήταν αποθηκευμένα. Πιθανόν κάποια να κατέληξαν στην ανακύκλωση, καθώς έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία από τον θάνατό του. Υπάρχει πλήρες αρχείο με το υλικό του πατέρα μου, το οποίο είναι ασφαλές. Άλλο τα αντικείμενα και άλλο το ιστορικό του αρχείο, που παραμένει προστατευμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

