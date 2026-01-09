Celeb News 09.01.2026

Γιάννης Βόγλης: Τα βραβεία του βρέθηκαν στα σκουπίδια και πωλούνται στο διαδίκτυο

Γιάννης Βόγλης: Τα βραβεία του βρέθηκαν στα σκουπίδια και πωλούνται στο διαδίκτυο
Αίσθηση προκαλεί η απίστευτη διαδρομή ιστορικών κειμηλίων του σπουδαίου ηθοποιού, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ιστορία που δύσκολα χωρά ανθρώπινο νου ήρθε στο φως και αφορά έναν από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με την πολυετή πορεία του Γιάννη Βόγλη, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή, εντοπίστηκαν παρατημένα δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, τρία από τα βραβεία που είχε αποσπάσει ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια της καριέρας του βρέθηκαν τυχαία από περαστικό στην περιοχή της Παλλήνης. Μαζί τους υπήρχαν και ορισμένα προσωπικά του αντικείμενα, όπως ένας φακός, ένας αναπτήρας και μια μπρούτζινη βάση.

Γιάννης Βόγλης: Τα βραβεία του βρέθηκαν στα σκουπίδια και πωλούνται στο διαδίκτυο

Διάβασε επίσης: Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης, ο θρυλικός Γιάγκος της «Λάμψης»

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο άνθρωπος που τα εντόπισε αποφάσισε να τα διαθέσει προς πώληση σε γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών. Το ακριβότερο από τα βραβεία, εκείνο που απονεμήθηκε στον Γιάννη Βόγλη το 2007 από τον τότε δήμαρχο Χανίων, Κυριάκο Βυρβιδάκη, και φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Παναγιώτη Τζαφόλια, προσφέρεται έναντι 75 ευρώ. Άλλα δύο βραβεία –από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας το 2011 και από το Hellenic Canadian Congress of B.C. το 1989– πωλούνται προς 25 ευρώ το καθένα, ενώ τα υπόλοιπα αντικείμενα δίνονται συνολικά για 65 ευρώ.

Γιάννης Βόγλης: Τα βραβεία του βρέθηκαν στα σκουπίδια και πωλούνται στο διαδίκτυο

Ο ίδιος ο άνθρωπος που τα βρήκε μίλησε στο iefimerida.gr, εξηγώντας πώς ήρθαν στα χέρια του: «Πριν από μερικούς μήνες τα εντόπισα τυχαία δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης. Ήταν τοποθετημένα πάνω σε ένα τραπέζι, μαζί με κάποια ακόμα προσωπικά αντικείμενα. Υπέθεσα πως οι συγγενείς του δεν τα χρειάζονταν πια. Μου φάνηκε απίστευτο να βλέπω στον δρόμο βραβεία ενός τόσο σημαντικού ηθοποιού. Δεν έχουν μεγάλη χρηματική αξία, αλλά τεράστια ιστορική σημασία. Μόνο εκείνο από τα Χανιά είναι μπρούτζινο. Τα διαθέτω σε χαμηλές τιμές, για να αποκτήσουν ξανά ζωή».


Το θέμα πήρε διαστάσεις το πρωί της Πέμπτης (08.01.2026), όταν προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Εκεί παρουσιάστηκε και η αντίδραση του γιου του ηθοποιού, Ρομπέρτο Βόγλη, ο οποίος έδωσε τη δική του εξήγηση. «Τα αντικείμενα του πατέρα μου ήταν αποθηκευμένα. Πιθανόν κάποια να κατέληξαν στην ανακύκλωση, καθώς έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία από τον θάνατό του. Υπάρχει πλήρες αρχείο με το υλικό του πατέρα μου, το οποίο είναι ασφαλές. Άλλο τα αντικείμενα και άλλο το ιστορικό του αρχείο, που παραμένει προστατευμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πλήθος κόσμου και απέραντη θλίψη στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΒΡΑΒΕΙΑ Γιάννης Βόγλης ηθοποιοί
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Maya Hawke: «Αν η μαμά μου δεν είχε κάνει άμβλωση, δεν θα ήμουν εδώ»

Maya Hawke: «Αν η μαμά μου δεν είχε κάνει άμβλωση, δεν θα ήμουν εδώ»

09.01.2026
Επόμενο
Η πρεμιέρα του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου που ξετρέλανε το κοινό στο NOX

Η πρεμιέρα του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου που ξετρέλανε το κοινό στο NOX

09.01.2026

Δες επίσης

Λευτέρης Σούλτατος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του που έγινε viral
Celeb News

Λευτέρης Σούλτατος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του που έγινε viral

09.01.2026
Maya Hawke: «Αν η μαμά μου δεν είχε κάνει άμβλωση, δεν θα ήμουν εδώ»
Celeb News

Maya Hawke: «Αν η μαμά μου δεν είχε κάνει άμβλωση, δεν θα ήμουν εδώ»

09.01.2026
Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες ήταν η πιο σπάταλη fashion-lover royal για το 2025
Celeb News

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες ήταν η πιο σπάταλη fashion-lover royal για το 2025

09.01.2026
Ο Chris Martin ο λόγος που απέλυσαν την Gwyneth Paltrow από ταινία
Celeb News

Ο Chris Martin ο λόγος που απέλυσαν την Gwyneth Paltrow από ταινία

09.01.2026
Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης, ο θρυλικός Γιάγκος της «Λάμψης»
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης, ο θρυλικός Γιάγκος της «Λάμψης»

09.01.2026
Ξανθιά ή μελαχρινή; Η Jennifer Aniston δοκιμάζει νέο look με τη βοήθεια της Courteney Cox
Celeb News

Ξανθιά ή μελαχρινή; Η Jennifer Aniston δοκιμάζει νέο look με τη βοήθεια της Courteney Cox

08.01.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε τις ετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της (φωτογραφία)
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε τις ετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της (φωτογραφία)

08.01.2026
Η Sarah Jessica Parker μαγνητίζει με θρυλικό look της Carrie Bradshaw σε τιμητική εκδήλωση
Celeb News

Η Sarah Jessica Parker μαγνητίζει με θρυλικό look της Carrie Bradshaw σε τιμητική εκδήλωση

08.01.2026
Η Katy Perry φιλά τον Justin Trudeau σε φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram
Celeb News

Η Katy Perry φιλά τον Justin Trudeau σε φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram

08.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας