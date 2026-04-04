Celeb World 04.04.2026

Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
H Κατερίνα Καινούργιου πλέει σε πελάγη ευτυχίας από το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου 2026 καθώς κρατά για πρώτη φορά στην αγκαλιά της το μωρό της!

Η γνωστή παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι στο μαιευτήριο ΡΕΑ. Το μωρό ζυγίζει περίπου 2 κιλά και 600 γραμμάρια, ένα μικρό θαύμα που ήρθε να αλλάξει για πάντα την καθημερινότητά της.

Η στιγμή της γέννησης ήταν γεμάτη συγκίνηση. Υπό την καθοδήγηση του μαιευτήρα Αλέξανδρου Τζεφεράκου, όλα κύλησαν ομαλά, με τη νέα μητέρα να βιώνει μια από τις πιο έντονες και ουσιαστικές εμπειρίες της ζωής της.

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε video από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Νοέμβριο με ένα συγκινητικό post, αγκαλιά με τον σύντροφό της Πάναγιώτη Κουτσουμπή. Μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αγκαλιασμένοι και φανερά ερωτευμένοι και οι δύο, η Κατερίνα, φορώντας ένα λευκό στενό φόρεμα που διέγραφε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της, ανέβασε ένα post στο Instagram μεταδίδοντας τα χαρμόσυνα νέα.

«A little miracle on the way…
Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά,
χωρά όλη μας η ευτυχία…❤️
Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, τη θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου », έγραψε στο caption.

H επισημοποίηση της σχέσης της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η χαρά για το ζευγάρι είναι απερίγραπτη. Η σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, που έγινε γνωστή στις αρχές του 2024, εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν δυνατό δεσμό. Μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, πέρασαν από την επισημοποίηση της σχέσης τους σε μια κοινή ζωή γεμάτη σημαντικές αποφάσεις.

Η πρόταση γάμου στο Παρίσι τον Μάιο του 2025 αποτέλεσε ένα από τα πιο ρομαντικά κεφάλαια της ιστορίας τους, ενώ λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε το σύμφωνο συμβίωσης. Όταν ανακοινώθηκε η εγκυμοσύνη, μέσα από μια τρυφερή φωτογραφία μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, έγινε ξεκάθαρο πως ένα νέο, ακόμα πιο ουσιαστικό ταξίδι είχε ήδη ξεκινήσει.

Κατερίνα Καινούργιου έγκυος
Και τώρα, αυτό το ταξίδι έχει φτάσει σε μια από τις πιο όμορφες στάσεις του. Η μητρότητα δεν είναι απλώς ένας νέος ρόλος· είναι μια νέα ταυτότητα.

ΓΕΝΝΗΣΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Αυτό το πολυεπίπεδο κέικ είναι σκέτη «αμαρτία» (δε μένει ούτε κομμάτι)

04.04.2026
Τα 6 ζώδια που θα ερωτευτούν τον Απρίλιο

04.04.2026

