Streaming News 14.04.2026

Η επιβεβαίωση του cast ότι το Emily in Paris έρχεται Ελλάδα

Ο 6ος κύκλος του Emily in Paris έρχεται με γυρίσματα σε Ελλάδα και Μονακό, φέρνοντας τη Μύκονο και τη Σαντορίνη στο επίκεντρο
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν μετά το φινάλε της πέμπτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris» φαίνεται πως επιβεβαιώνονται: η νέα σεζόν ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Μεσόγειο, με βασικούς σταθμούς την Ελλάδα και το Μονακό.

Ήδη διεθνή μέσα της βιομηχανίας του θεάματος αναφέρουν ότι τα γυρίσματα του 6ου κύκλου θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες τοποθεσίες υψηλής αισθητικής, με ελληνικά νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη να θεωρούνται οι επικρατέστερες επιλογές. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες ανακοινώσεις για τα ακριβή σημεία, η παραγωγή φέρεται να έχει ήδη επισκεφθεί τη χώρα για αναγνώριση χώρων και συνεργασίες με ελληνικά συνεργεία.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν… στην Ελλάδα

Το φινάλε της 5ης σεζόν άφησε σαφείς υπαινιγμούς για την εξέλιξη της ιστορίας: ο Gabriel, ο μεγάλος έρωτας της Emily, εργάζεται πλέον ως σεφ σε θαλαμηγό στα ελληνικά νησιά και της στέλνει πρόσκληση για να τον συναντήσει. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους, με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι.

Η πρωταγωνίστρια Lily Collins είχε μάλιστα αφήσει να εννοηθεί εδώ και καιρό ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της σειράς, εκφράζοντας την επιθυμία να διοργανωθεί εκεί ακόμη και το bachelorette πάρτι της Mindy.

Ένα διεθνές καστ σε νέα περιπέτεια

Στον νέο κύκλο αναμένεται να επιστρέψουν βασικά μέλη του καστ, όπως οι Ashley Park, Lucas Bravo και Lucien Laviscount, ενώ τα γυρίσματα προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις αρχές Μαΐου.

Ο δημιουργός της σειράς, Darren Star, κρατά κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά την εξέλιξη της πλοκής, τονίζοντας πως οι ιδέες υπάρχουν αλλά όλα παραμένουν ανοιχτά σε αλλαγές. Ωστόσο, έχει επισημάνει ότι η σχέση της Emily με τον Gabriel αποτελεί τον βασικό συναισθηματικό άξονα της σειράς.

Η επιτυχία συνεχίζεται

Η σειρά συνεχίζει να καταγράφει υψηλές επιδόσεις στο Netflix, με την 5η σεζόν να συγκεντρώνει δεκάδες εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ημέρες. Με την προσθήκη νέων, εντυπωσιακών τοποθεσιών όπως η Ελλάδα, ο 6ος κύκλος αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διεθνή απήχηση της.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το ελληνικό τοπίο, με το φως, τη θάλασσα και τη μοναδική αισθητική του, φαίνεται έτοιμο να πρωταγωνιστήσει σε μία από τις πιο δημοφιλείς ρομαντικές σειρές της εποχής.

