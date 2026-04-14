«Cortisol spike»: Το meme που άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για το άγχος

Από βιολογικό όρο σε internet slang, το «cortisol spike» δείχνει πώς το TikTok επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που μιλάμε για το άγχος

Αν έχεις ανοίξει έστω για λίγα λεπτά το TikTok τους τελευταίους μήνες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχεις δει τη φράση «my cortisol just spiked». Από ένα άβολο μήνυμα μέχρι μια στρεσογόνα κατάσταση στην καθημερινότητα, τα πάντα πλέον περιγράφονται με έναν σχεδόν… ιατρικό όρο που έχει μετατραπεί σε viral ατάκα.

Το «cortisol spike» όμως δεν είναι απλώς άλλο ένα internet trend. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η επιστημονική γλώσσα περνά στην pop κουλτούρα και μεταφράζεται σε meme.

Η κορτιζόλη είναι μια ορμόνη που παράγεται φυσικά από τον οργανισμό και σχετίζεται με την αντίδραση στο στρες. Ενεργοποιείται σε καταστάσεις πίεσης και βοηθά το σώμα να ανταποκριθεί σε «fight or flight» συνθήκες.

Στο TikTok όμως, η έννοια απλοποιείται και γίνεται σχεδόν μεταφορική. Δεν περιγράφει μια βιολογική διαδικασία, αλλά οποιαδήποτε στιγμή έντασης: ένα awkward ραντεβού, ένα αγχωτικό email, ένα παιχνίδι που πάει στραβά. Όλα μεταφράζονται σε ένα υποτιθέμενο «cortisol spike».

Γιατί έγινε τόσο δημοφιλές

Η επιτυχία του όρου συνδέεται με τον τρόπο που το διαδίκτυο «ντύνει» το άγχος με χιούμορ και αποστασιοποίηση. Το να λες «έπαθα cortisol spike» ακούγεται πιο ελαφρύ, πιο ειρωνικό και λιγότερο προσωπικό από το απλό «στρεσαρίστηκα».

Παράλληλα, η φράση έχει επηρεαστεί από online κοινότητες όπως το looksmaxxing, όπου η εμφάνιση, η ψυχολογία και η κοινωνική συμπεριφορά «αναλύονται» με σχεδόν επιστημονικούς όρους. Έτσι, η γλώσσα γίνεται πιο τεχνική, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται για αστείο.

#cortisol ♬ original sound – Cartoonnasx @brunor1234321 Cortisol is a hormone produced by your adrenal glands that helps your body respond to stress and regulate important functions like blood sugar, metabolism, inflammation, blood pressure, and your sleep–wake cycle; it naturally peaks in the morning to help you wake up and gradually decreases throughout the day, but while it’s essential for energy and performance (especially during hard training), chronically high cortisol from ongoing stress, poor sleep, or overtraining can lead to issues like water retention, increased belly fat, muscle breakdown, poor recovery, and trouble sleeping, whereas abnormally low cortisol—seen in conditions like Addison’s disease—can cause fatigue, dizziness, and low blood pressure. #fyp

Meme ή η νέα γλώσσα του στρες;

Το ενδιαφέρον με το trend δεν είναι μόνο η δημοφιλία του, αλλά το πώς αλλάζει τον τρόπο που μιλάμε για το άγχος. Το στρες γίνεται content, γίνεται punchline και τελικά γίνεται καθημερινή ατάκα.

Ωστόσο, πίσω από το χιούμορ υπάρχει μια πραγματική βιολογική βάση. Η κορτιζόλη δεν είναι απλώς meme material, αλλά βασικός μηχανισμός του οργανισμού που επηρεάζεται από τον ύπνο, τη διατροφή, την πίεση και τον τρόπο ζωής.

Όταν η επιστήμη γίνεται internet κουλτούρα

Το «cortisol spike» είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς το internet παίρνει επιστημονικούς όρους και τους μετατρέπει σε κοινωνικό κώδικα. Από ιατρική έννοια, γίνεται τρόπος να περιγράψεις την καθημερινότητα, γρήγορα, χιουμοριστικά και συχνά υπερβολικά.

Και κάπως έτσι, μια ορμόνη που σχετίζεται με το στρες καταλήγει να γίνει ο πιο εύκολος τρόπος να πεις… ότι απλώς είχες μια δύσκολη μέρα.

