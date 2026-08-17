Living 17.08.2026

Ξέχασες το κρέας στην κατάψυξη; Το έξυπνο κόλπο για να το ξεπαγώσεις αμέσως

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Το έξυπνο κόλπο της κουζίνας που αξιοποιεί τη φυσική ιδιότητα των μετάλλων για να αποψύξεις το κρέας σου αστραπιαία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Χρησιμοποιήστε δύο μεταλλικά σκεύη για να ξεπαγώσετε γρήγορα το κρέας.
  • Τοποθετήστε το κρέας ανάμεσα στα δύο σκεύη, το ένα ανάποδα και το άλλο κανονικά ή ανάποδα.
  • Τα μέταλλα είναι καλοί αγωγοί θερμότητας και μεταδίδουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στο κρέας.
  • Το κρέας ξεπαγώνει σε περίπου 30 λεπτά, διατηρώντας την ποιότητά του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές δεν έχεις βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να γυρίζεις σπίτι από τη δουλειά, να ετοιμάζεσαι να μαγειρέψεις και να συνειδητοποιείς τελευταία στιγμή ότι ξέχασες να βγάλεις το κρέας από την κατάψυξη; Πριν πανικοβληθείς και αρχίσεις να σκέφτεσαι παραγγελίες απ’ έξω ή το επικίνδυνο ψήσιμο στο φούρνο μικροκυμάτων που συχνά καταστρέφει την υφή του κρέατος, υπάρχει ένα έξυπνο και ανέξοδο hack που θα σε σώσει.

Pexels
Πηγή: Pexels

Το μόνο που θα χρειαστείς για αυτό το «μαγικό» κόλπο είναι 2 κοινά μεταλλικά σκεύη από την κουζίνα σου, όπως δύο τηγάνια ή δύο κατσαρόλες. Το μυστικό κρύβεται στη φυσική ιδιότητα των μετάλλων να είναι εξαιρετικοί αγωγοί της θερμότητας, απορροφώντας τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και μεταδίδοντάς την αστραπιαία στο κρέας.

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Tοποθέτησε το πρώτο μεταλλικό σκεύος ανάποδα στον πάγκο της κουζίνας σου. Βάλε πάνω του τo κατεψυγμένο κρέας τυλιγμένη ιδανικά σε μια σακούλα τροφίμων για λόγους υγιεινής και, στη συνέχεια, ακριβώς από πάνω της, τοποθέτησε το δεύτερο μεταλλικό σκεύος κανονικά ή ανάποδα, ώστε να πιέζει ελαφρά το κρέας.

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Πηγή: Unsplash

Μέσα σε μόλις 30 λεπτά , θα έχει αποψυχθεί πλήρως, διατηρώντας ακέραιους τους χυμούς, τη φρεσκάδα και την ποιότητά της, έτοιμη να μπει απευθείας στο τηγάνι ή τη σχάρα. Έτσι, γλιτώνεις χρόνο, κόπο και εξασφαλίζεις ένα πεντανόστιμο γεύμα στο πι και φι!

Κεντρική Εικόνα: Freepik

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living κρέας φαγητό
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