Η Emma Stone αποκαλύπτει το μυστικό που κράτησε ως την πρεμιέρα της «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου

Η Emma Stone αποκαλύπτει ότι ήθελε να προσφέρει ένα αυθεντικό στοιχείο έκπληξης στο κοινό, θυμίζοντας την αντίστοιχη εμπειρία της στο «Poor Things»

Η Emma Stone, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, αποκάλυψε σε αποκλειστική συνέντευξη στο People τον λόγο για τον οποίο κράτησε κρυφή τη ριζική μεταμόρφωσή της για την ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου. Η ηθοποιός, που υποδύεται τη Michelle Fuller, μια δυναμική διευθύνουσα σύμβουλο φαρμακευτικής εταιρείας, εμφανίζεται με ξυρισμένο κεφάλι στην τέταρτη συνεργασία της με τον Έλληνα σκηνοθέτη. Η Emma Stone αποκάλυψε ότι αποφάσισε να κρατήσει τη νέα της εμφάνιση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για τρεις μήνες, φορώντας συνεχώς ένα σκουφάκι, ώστε να μη διαρρεύσουν φωτογραφίες από τα γυρίσματα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ήθελα να υπάρχει ένα στοιχείο έκπληξης ή μια ενδιαφέρουσα στιγμή. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα να φοράω σκουφάκι για τόσο καιρό, αλλά άξιζε τον κόπο».

Η ίδια σύγκρινε τη διαδικασία με την προηγούμενη εμπειρία της στην ταινία «Poor Things», επίσης σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου, όπου το κοινό δεν είχε δει φωτογραφίες του χαρακτήρα της Bella μέχρι την κυκλοφορία του trailer. «Ήταν διασκεδαστικό τότε, όταν βγήκε το trailer και όλοι είπαν “ουάου”. Είναι ωραίο όταν κάτι αποκαλύπτεται αργότερα», είπε η Stone, προσθέτοντας πως, εφόσον δεν υπήρχαν φωτογραφίες ή «candid» στιγμές από το πλατό της «Bugonia», σκέφτηκε ότι δεν υπήρχε λόγος να αποκαλύψει πρόωρα το μυστικό.

Ο Γιώργος Λάνθιμος επιβεβαίωσε σε συνάντηση με το κοινό στις 3 Σεπτεμβρίου ότι η ηθοποιός είχε αρχικά δεύτερες σκέψεις λίγο πριν το γύρισμα της σκηνής όπου ξυρίζει το κεφάλι της. Η σκηνή έπρεπε να γυριστεί σε ένα μόνο πλάνο, με τέσσερις κάμερες, χρησιμοποιώντας το φορμά VistaVision, κάτι που αύξανε την πίεση. «Ήξερα για ενάμιση χρόνο ότι θα ξυρίσω το κεφάλι μου. Την ημέρα του γυρίσματος, όμως, όσο στήνονταν οι κάμερες, άρχισα να πανικοβάλλομαι», παραδέχτηκε η Emma Stone.

Η ίδια εξήγησε ότι θυμήθηκε τη μητέρα της, Krista Stone, η οποία είχε χάσει τα μαλλιά της κατά τη διάρκεια χημειοθεραπείας, όταν διαγνώστηκε το 2008 με καρκίνο του μαστού. «Αυτό με προσγείωσε ξανά στην πραγματικότητα. Τελικά ήταν μία από τις πιο απελευθερωτικές εμπειρίες της ζωής μου. Είναι απλώς μαλλιά. Νόμιζα ότι θα είχαν μακρύνει περισσότερο μέχρι τώρα, αλλά είναι απλώς μαλλιά», είπε συγκινημένη.

Η δέσμευσή της να διατηρήσει τη μυστικότητα ήταν τόσο απόλυτη, ώστε η Emma Stone δεν εμφανίστηκε ποτέ δημόσια με το ξυρισμένο της κεφάλι. Στην πρεμιέρα της ταινίας «A Real Pain» στο 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, φόρεσε περούκα, ενώ στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών του 2025 παρουσίασε το κοντό pixie κούρεμά της, όταν πλέον τα μαλλιά της είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν.

Η ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Jesse Plemons και Willem Dafoe, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 31 Οκτωβρίου, με το κοινό να ανυπομονεί για τη νέα κινηματογραφική συνάντηση του σκηνοθέτη και της ηθοποιού που, όπως φαίνεται, έχουν αναπτύξει μια βαθιά δημιουργική σχέση εμπιστοσύνης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

