MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 08.12.2025

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 31 και η σύζυγός του έκανε την πιο τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 31 και η σύζυγός του έκανε την πιο τρυφερή ανάρτηση στο Instagram
Η τρυφερή κίνηση της Μαράια που ξεχώρισε ανάμεσα σε χιλιάδες ευχές
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα 31 του χρόνια έκλεισε στις 6 Δεκεμβρίου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον μπασκετμπολίστα των Milwaukee Bucks να δέχεται ευχές από κάθε γωνιά του πλανήτη. Ανάμεσα σε όσες ξεχώρισαν ήταν, φυσικά, και η δημόσια αφιέρωση της συζύγου του, Μαράια, η οποία επέλεξε να εκφράσει την αγάπη της και μέσα από τα social media.

Η Μαράια δημοσίευσε στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί. Στη λεζάντα έγραψε απλά αλλά ουσιαστικά: «Χρόνια πολλά αγάπη μου», συνοδεύοντας το μήνυμα με καρδιές, δείχνοντας πόσο δεμένη είναι η οικογένειά τους.

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Διάβασε επίσης: Η εξομολόγηση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο του

Ο Γιάννης δεν έχει κρύψει ποτέ το πόσο σημαντική είναι η Μαράια στη ζωή του. Μεταξύ των πολλών συνεντεύξεων όπου έχει αναφερθεί στη σχέση τους, μια από τις πιο χαρακτηριστικές ήταν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εκεί αποκάλυψε πώς ξεκίνησαν όλα πριν από μια δεκαετία. Όπως είχε πει, γνώρισε τη Μαράια στο Λας Βέγκας, όπου εκείνη εργαζόταν στο NBA.

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Την είδε να περνά μπροστά του και, όπως έχει παραδεχτεί, η πρώτη του σκέψη ήταν πως πρόκειται για μια γυναίκα με την οποία θα μπορούσε να φανταστεί το μέλλον του. Παρότι τότε δεν του έριξε ούτε μια ματιά, ο Γιάννης ένιωσε μια οικειότητα,κάτι στην ήρεμη αύρα και στην απλότητα της του θύμισε τη μητέρα του. Αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν και εκείνα που τον κέρδισαν εξαρχής.

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, ο Γιάννης και η Μαράια έχουν δημιουργήσει μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, μοιράζοντας συχνά με το κοινό στιγμές γεμάτες αγάπη, σεβασμό και χαμόγελα, όπως ακριβώς έκανε και εκείνη στα 31α γενέθλιά του.

Διάβασε επίσης: Το νέο επαγγελματικό βήμα Αθηνάς Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα στην Ιταλία

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΓΕΝΕΘΛΙΑ Γιάννης Αντετοκούνμπο ΣΥΖΥΓΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πολυτελής γάμος για Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα – Το μέρος και η ημερομηνία

Πολυτελής γάμος για Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα – Το μέρος και η ημερομηνία

08.12.2025
Επόμενο
Η Cher ετοιμάζεται να παντρευτεί τον 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της

Η Cher ετοιμάζεται να παντρευτεί τον 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της

08.12.2025

Δες επίσης

Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media
Celeb News

Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media

08.12.2025
Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα αποκαλύπτουν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025
Celeb News

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα αποκαλύπτουν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025

08.12.2025
Η Cher ετοιμάζεται να παντρευτεί τον 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της
Celeb News

Η Cher ετοιμάζεται να παντρευτεί τον 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της

08.12.2025
Πολυτελής γάμος για Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα – Το μέρος και η ημερομηνία
Celeb News

Πολυτελής γάμος για Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα – Το μέρος και η ημερομηνία

08.12.2025
Η αναπάντεχη αποκάλυψη του Travis Kelce για τη σχέση του με την Taylor Swift
Celeb News

Η αναπάντεχη αποκάλυψη του Travis Kelce για τη σχέση του με την Taylor Swift

06.12.2025
Britney Spears: Η «σκοτεινή» ανάρτησή της προκαλεί ανησυχία στους θαυμαστές της
Celeb News

Britney Spears: Η «σκοτεινή» ανάρτησή της προκαλεί ανησυχία στους θαυμαστές της

05.12.2025
Η Selena Gomez και ο Benny Blanco γιορτάζουν τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως παντρεμένο ζευγάρι
Celeb News

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco γιορτάζουν τα πρώτα τους Χριστούγεννα ως παντρεμένο ζευγάρι

05.12.2025
Αντώνης Ρέμος: Όλη η αλήθεια πίσω από τις φήμες για τον Παντελή Παντελίδη
Celeb News

Αντώνης Ρέμος: Όλη η αλήθεια πίσω από τις φήμες για τον Παντελή Παντελίδη

05.12.2025
Η πρώτη πολιτική εμφάνιση της Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau
Celeb News

Η πρώτη πολιτική εμφάνιση της Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau

05.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!