Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 31 και η σύζυγός του έκανε την πιο τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Τα 31 του χρόνια έκλεισε στις 6 Δεκεμβρίου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον μπασκετμπολίστα των Milwaukee Bucks να δέχεται ευχές από κάθε γωνιά του πλανήτη. Ανάμεσα σε όσες ξεχώρισαν ήταν, φυσικά, και η δημόσια αφιέρωση της συζύγου του, Μαράια, η οποία επέλεξε να εκφράσει την αγάπη της και μέσα από τα social media.

Η Μαράια δημοσίευσε στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί. Στη λεζάντα έγραψε απλά αλλά ουσιαστικά: «Χρόνια πολλά αγάπη μου», συνοδεύοντας το μήνυμα με καρδιές, δείχνοντας πόσο δεμένη είναι η οικογένειά τους.

Διάβασε επίσης: Η εξομολόγηση του Κωνσταντίνου Αργυρού για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο του

Ο Γιάννης δεν έχει κρύψει ποτέ το πόσο σημαντική είναι η Μαράια στη ζωή του. Μεταξύ των πολλών συνεντεύξεων όπου έχει αναφερθεί στη σχέση τους, μια από τις πιο χαρακτηριστικές ήταν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εκεί αποκάλυψε πώς ξεκίνησαν όλα πριν από μια δεκαετία. Όπως είχε πει, γνώρισε τη Μαράια στο Λας Βέγκας, όπου εκείνη εργαζόταν στο NBA.

Την είδε να περνά μπροστά του και, όπως έχει παραδεχτεί, η πρώτη του σκέψη ήταν πως πρόκειται για μια γυναίκα με την οποία θα μπορούσε να φανταστεί το μέλλον του. Παρότι τότε δεν του έριξε ούτε μια ματιά, ο Γιάννης ένιωσε μια οικειότητα,κάτι στην ήρεμη αύρα και στην απλότητα της του θύμισε τη μητέρα του. Αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν και εκείνα που τον κέρδισαν εξαρχής.

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, ο Γιάννης και η Μαράια έχουν δημιουργήσει μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, μοιράζοντας συχνά με το κοινό στιγμές γεμάτες αγάπη, σεβασμό και χαμόγελα, όπως ακριβώς έκανε και εκείνη στα 31α γενέθλιά του.

Διάβασε επίσης: Το νέο επαγγελματικό βήμα Αθηνάς Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα στην Ιταλία

Δες κι αυτό…