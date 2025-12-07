Ο Νικηφόρος στο Mad for Greekz: «Το λαϊκό ρεπερτόριο δεν ήταν βίωμα, αλλά συνειδητή επιλογή»

Ο Νικηφόρος στο Mad for Greekz μιλά για την επιλογή του στο λαϊκό ρεπερτόριο, το X Factor και την ανάγκη για αλήθεια στη μουσική

Στο νέο επεισόδιο του Mad for Greekz, με παρουσιαστή τον Θανάση Γκαραβέλα, ο Νικηφόρος αφηγήθηκε όλη τη διαδρομή της καριέρας του, από τα πρώτα βήματα στην Πάτρα μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες και τις τρέχουσες εμφανίσεις του.

Η καριέρα του ξεκίνησε στην Πάτρα, όπου βρέθηκε για να σπουδάσει. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως οι σπουδές ήταν η αφορμή για να φύγει και να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, δηλώνοντας ότι στην αρχή έλεγε ψέματα στους γονείς του για τις νυχτερινές του εμφανίσεις. Εκεί συνειδητοποίησε πως, για να γίνει «πρωταγωνιστής» στο χώρο, έπρεπε να αλλάξει κατεύθυνση: «Εκεί κατάλαβα ότι έπρεπε να είσαι λαϊκός τραγουδιστής». Ο τραγουδιστής τόνισε πως το λαϊκό ρεπερτόριο «δεν ήταν βίωμα» για εκείνον, αλλά μία συνειδητή επιλογή που ξεκίνησε να χτίζει στα 17 του, ακούγοντας καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Αντώνη Ρέμο.

Το μεγάλο βήμα της αναγνώρισης ήρθε με τη συμμετοχή του στο X Factor, την οποία περιέγραψε ως στρατηγική κίνηση: «Πήγα στο X Factor γιατί όταν είσαι στη τηλεόραση έχεις μια σφραγίδα. Τους αφοπλίζεις λίγο», εξομολογήθηκε, αναφερόμενος στους δισταγμούς των γονιών του. Με την αποχώρησή του από το παιχνίδι, κυκλοφόρησε αμέσως το πρώτο του τραγούδι, αλλά παραδέχτηκε ότι, παρά την επιτυχία, «δεν ήμουν έτοιμος να αντιπροσωπεύσω τη φήμη». Ωστόσο, αμέσως μετά ξεκίνησε να δουλεύει σε μεγάλα σχήματα, όπως αυτό με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Πάολα στην Πύλη Αξιού και τον Βοτανικό, όπου έμαθε να δουλεύει σε «πολύ επαγγελματικές συνθήκες».

Στη συνέχεια της πορείας του, ο Νικηφόρος μίλησε για το άγχος της επιτυχίας που αντικατέστησε τον αρχικό αυθορμητισμό και την άγνοια κινδύνου. Ως προς την παρουσία του στη σκηνή, έδωσε έμφαση στην αλήθεια του live, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να δουλέψει πολύ την επικοινωνία του: «Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό, η πραγματική επικοινωνία», σημειώνοντας πως ήταν ένα παιδί με συστολή και ντρεπόταν. Τόνισε την υποχρέωσή του προς το κοινό: «Πρέπει να είναι αληθινό αυτό. Ακόμα και να πεις σε μερικούς. Πρέπει να είναι αληθινό αυτό. Και εκεί είναι δύσκολος δρόμος».

Σχολιάζοντας τον καλλιτεχνικό χώρο, αναφέρθηκε στον έντονο ανταγωνισμό και τις δύσκολες συνεργασίες: «Είναι ένα επάγγελμα πλήρως ανταγωνιστικό. Είναι η ζωή σου, ο θάνατός μου». Δήλωσε πως προσπαθεί να έχει ένα πνεύμα συμφιλίωσης, ενώ κατέκρινε τις «άτιμες» μεθόδους, δηλώνοντας περήφανος που δεν έχει αδικήσει ποτέ συναδέλφους του.

Κλείνοντας, ο Νικηφόρος αναφέρθηκε στα τρέχοντα σχέδιά του, που περιλαμβάνουν τις εμφανίσεις του στο Ρωμαίο με την Κατερίνα Λιόλιου έως τις 10 Γενάρη, καθώς και την ετοιμασία νέου ολοκληρωμένου δίσκου, μία «καλλιτεχνική ανάγκη» για εκείνον.

