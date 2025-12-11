ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: MADWALK Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ

Το πιο iconic fashion event των γιορτών, το MadWalk, σου δίνει ακόμα έναν λόγο να χαμογελάσεις στον φακό! Το mad.gr διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη δύο (2) τυχερών νικητών, που θα κερδίσουν επαγγελματική φωτογράφιση στο MAD Studio -ένα μοναδικό δώρο εμπειρίας που θα σε κάνει να νιώσεις πραγματικός star!

Κατά τη διάρκεια των events του MADWALK Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ, το Σάββατο 13/2 και την Τετάρτη 17/12 από 11.00-20.00, επισκέψου το Gifting Lounge, μπες στο ειδικά διαμορφωμένο Photobooth, βγάλε την πιο λαμπερή σου φωτογραφία, ανέβασέ την στο Instagram και μπες αυτόματα στην κλήρωση!

Πώς συμμετέχεις

Στον χώρο του Photobooth θα βρίσκονται ειδικά εκπαιδευμένοι promoters που θα σε ενημερώσουν για τον διαγωνισμό «Φωτογραφήσου & Κέρδισε Επαγγελματική Φωτογράφιση στο MAD Studio» και για τα βήματα συμμετοχής.

Βήμα 1: Μπαίνεις στο Photobooth και βγάζεις μία ή περισσότερες φωτογραφίες.

Βήμα 2: Παραλαμβάνεις άμεσα τη φωτογραφία σου σε ψηφιακή μορφή μέσω email ή QR scan. Η φωτογραφία διαθέτει ειδικό branded frame με τα λογότυπα MADWALK, ΣΚΡΑΤΣ και την ένδειξη «Gifting Lounge».

Βήμα 3: Αναρτάς τη φωτογραφία στο προσωπικό σου Instagram έως το τέλος της ημέρας, με:

Υποχρεωτικό tag: @instaopap

Υποχρεωτικό tag: @mad_tv

Προαιρετικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα hashtags:

#MADWALK #GiftingLounge #opap #scratch #xmas2025

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, η συμμετοχή σου καταγράφεται αυτόματα και μπαίνεις στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «MADWALK – Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ | Photobooth Διαγωνισμός»

Α. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη δύο (2) νικητών, με δώρο επαγγελματική φωτογράφιση στο MAD Studio (εφεξής το «Δώρο»), στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών στο Athens Metro Mall στις 13 και 17 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το δώρο

Οι δύο (2) νικητές κερδίζουν επαγγελματική φωτογράφιση στο MAD Studio σε ημερομηνία που θα οριστεί από τη Διοργανώτρια.

Γ. Όροι συμμετοχής

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ενέργειας:

13/12/2025 στο Athens Metro Mall

17/12/2025 στο Athens Metro Mall

Η συμμετοχή για κάθε ημέρα ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος της εκάστοτε ενέργειας (20.00).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα:

Φωτογράφιση στο photobooth . Ο επισκέπτης εισέρχεται στο photobooth και λαμβάνει 1 ή περισσότερες φωτογραφίες με branded frame MADWALK – ΣΚΡΑΤΣ – Gifting Lounge.

. Ο επισκέπτης εισέρχεται στο photobooth και λαμβάνει 1 ή περισσότερες φωτογραφίες με branded frame MADWALK – ΣΚΡΑΤΣ – Gifting Lounge. Λήψη φωτογραφίας. Η φωτογραφία αποστέλλεται ψηφιακά (email ή QR download link).

Ανάρτηση στο Instagram. Ο συμμετέχων αναρτά την προσωπική του φωτογραφία στο προσωπικό του Instagram profile μέχρι το τέλος της ημέρας, ως story

Υποχρεωτικά: Tag @instaopap & @mad_tv

Προαιρετικά hashtags: #MADWALK #GiftingLounge #opap #scratch #xmas2025

Καταγραφή συμμετοχής. Η Ομάδα της Διοργανώτριας, ελέγχει συμμετοχές, διαχειρίζεται την εγκυρότητα, πραγματοποιεί την κλήρωση, συντονίζει την πραγματοποίηση του δώρου.

Οι δύο (2) νικητές θα προκύψουν έπειτα από κλήρωση στις 13/12 και στις 17/12 που θα πραγματοποιηθεί από την Ομάδα της Διοργανώτριας. Ο νικητής ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα (DM) στις 15/12 και στις 19/12 αντίστοιχα, στο Instagram account του και το όνομά του δύναται να αναρτηθεί στο mad.gr ή/και στα social media του MAD. Ο κάθε συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λπ.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από τη Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει τη δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα, ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr. Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα, η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από τη Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.