Διαγωνισμοί 28.01.2026

Διαγωνισμός για το λογότυπο Κίνας-Ελλάδας: Σχεδιάστε την 20ή επέτειο και κερδίστε ένα ταξίδι στη Σαγκάη

Ανακοίνωση για τον Επίσημο Διαγωνισμό Σχεδιασμού Επετειακού Λογότυπου για την 20ή Επέτειο της Εγκαθίδρυσης της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κίνας– Ελλάδας. Το έτος 2026 σηματοδοτεί την 20ή επέτειο από την εγκαθίδρυση της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Κίνας και Ελλάδας.
Mad.gr

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σχετικές εορταστικές δραστηριότητες, η Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα θα διοργανώσει τον Επίσημο Διαγωνισμό Σχεδιασμού Επετειακού Λογότυπο για την 20ή Επέτειο της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κίνας–Ελλάδας, με στόχο τη συλλογή μιας ενιαίας οπτικής ταυτότητας με διεθνή απήχηση και επετειακή σημασία.

Οι λεπτομέρειες ανακοινώνονται ως εξής:

I. Θέμα του Διαγωνισμού Με θέμα την 20ή επέτειο της εγκαθίδρυσης της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κίνας–Ελλάδας, τα έργα θα πρέπει να αναδεικνύουν την παραδοσιακή φιλία μεταξύ Κίνας και Ελλάδας, την αμοιβαία μάθηση μεταξύ πολιτισμών και τα επιτεύγματα της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, καθώς και να προβάλλουν ένα λαμπρό μέλλον για τις διμερείς σχέσεις.

II. Δικαίωμα Συμμετοχής Έλληνες και Ελληνίδες από όλες τις εκφάνσεις της ζωής της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και Κινέζοι ομογενείς και φοιτητές που ζουν στην Ελλάδα (άτομα ή ομάδες).

III. Απαιτήσεις Υποβολής

1. Τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τόσο της Κίνας όσο και της Ελλάδας και να αναδεικνύουν το θέμα της 20ής επετείου της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης. Ο συνολικός σχεδιασμός θα πρέπει να είναι πρωτότυπος, λιτός και ζωντανός, αισθητικά ευχάριστος και εύκολος στην αναγνώριση και διάδοση.

2. Όλες οι συμμετοχές πρέπει να είναι πρωτότυπες δημιουργίες και να μην αποτελούν αντιγραφή ή παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Έργα που έχουν παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη δεν γίνονται δεκτά. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι θετικό και υγιές και δεν πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που αντιβαίνουν στις πολιτιστικές παραδόσεις, τα δημόσια ήθη ή τους νόμους και κανονισμούς της Κίνας ή της Ελλάδας.

3. Οι συμμετοχές πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων αρχείων εικόνας υψηλής ανάλυσης (PDF, JPG κ.λπ., με ανάλυση όχι μικρότερη από 300 DPI) και επεξεργάσιμων αρχείων πηγής, συνοδευόμενων από γραπτή περιγραφή που να εξηγεί συνοπτικά την πηγή έμπνευσης, το νόημα του λογοτύπου και τα κύρια στοιχεία σχεδιασμού. Πρέπει επίσης να παρέχονται το όνομα του δημιουργού (ή της ομάδας), μια σύντομη παρουσίαση και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας, όπως αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Κάθε συμμετέχων (άτομο ή ομάδα) μπορεί να υποβάλει έως τρία έργα.

5. Τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα χρήσης των βραβευμένων έργων ανήκουν στην Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Η Πρεσβεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να τροποποιεί και να προωθεί τα έργα σε σχετικές δράσεις προβολής, επετειακές εκδηλώσεις και παράγωγα προϊόντα.

IV. Τρόπος Υποβολής

Οι συμμετοχές πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]. Το θέμα του μηνύματος θα πρέπει να είναι: «Όνομα (ή Όνομα Ομάδας) + Σχεδιασμός Λογοτύπου».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:

15 Μαρτίου 2026. V. Βραβεία Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει ένα Πρώτο Βραβείο και πέντε Βραβεία Αριστείας. Το Πρώτο Βραβείο παρέχει ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής οικονομικής θέσης απευθείας πτήσης από την Αθήνα προς τη Σαγκάη. Κάθε Βραβείο Αριστείας έχει ένα ρολόι Huawei Watch GT

6. Τα βραβεία υπόκεινται στα πραγματικά αντικείμενα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε μετρητά. VI. Λοιπά Θέματα Η Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα διατηρεί το τελικό δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος διαγωνισμού.

Χορηγός Επικοινωνίας MAD

