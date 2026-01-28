«Push Up» του Ρόλαντ Σιμμέλπφενιγκ στο Θέατρο ΕΛΕΡ- Ελένη Ερήμου

Για 12 παραστάσεις στο Θέατρο ΕΛΕΡ- Ελένη Ερήμου «Άνθρωποι που βρίσκονται την ίδια στιγμή μέσα στο ίδιο δωμάτιο, βλέπουν εντελώς διαφορετικά πράγματα».

Το έργο του Ρόλαντ Σιμμέλπφενιγκ, σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία της Έφης Ρευματά, από τις 24 Ιανουαρίου έχει ανέβει στο Θέατρο ΕΛΕΡ – Ελένη Ερήμου, ως ένας καυστικός, σύγχρονος καθρέφτης του εργασιακού κόσμου. Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης — και όλοι κάνουν push-up.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Κώστας Ανταλόπουλος, Αθανασία Κουρκάκη, Θεμιστοκλής Μαλεσάγκος, Φανή Παναγιωτίδου, Νίκος Στεργιώτης και Βιβή Φωτοπούλου, ενώ ακούγεται η φωνή του Γιώργου Νινιού.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Μέσα από το ετήσιο πάρτι μιας πολυεθνικής Εταιρίας, γνωρίζουμε τους μοναχικούς, φιλόδοξους εργαζόμενούς της. Η γυναίκα του ιδιοκτήτη της Εταιρίας ασκεί όλη την εξουσία της σε μια πολύ νεότερη αδίστακτη υπάλληλο, που όχι μόνο τη ζηλεύει αλλά και τη φοβάται. Δύο ανερχόμενα στελέχη, ένας άνδρας και μια γυναίκα που πρόκειται να συνεργαστούν για τη νέα καμπάνια της Εταιρίας, συνευρίσκονται για ένα περιστασιακό σεξ μέσα στο γραφείο του ιδιοκτήτη. Τέλος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία εργαζόμενος της Εταιρίας, λίγο πριν τη συνταξιοδότησή του, ονειρεύεται τη νέα θέση στο Ντουμπάι, αλλά έχει να ανταγωνιστεί τον νεαρό, εθισμένο στο διαδίκτυο, αλλά τάχιστα ανερχόμενο προστατευόμενό του. Κι ένας επιστάτης που ξέρει όλα τα μυστικά. Ποιος θα καταρρεύσει πρώτος; Ποιος θα ανέλθει; Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»; Ποιος θα πάρει τη θέση στο Ντουμπάι; Ποιος δε θα αφήσει την Εταιρία να καταβροχθίσει το σώμα και το μυαλό του; Ποιος θα μείνει αλώβητος; Ποιος δε θα κάνει push-up;

Σκηνοθετικό Σημείωμα:

Ένα έργο που, με χιούμορ και συνεχόμενες ανατροπές, βάζει τον θεατή στα άδυτα μιας μεγάλης πολυεθνικής, όπου οι υπάλληλοι εργάζονται με πάθος, ευέλικτα και ανορθόδοξα, παχαίνουν τρώγοντας τσιπς μπροστά στον υπολογιστή ή γυμνάζονται για να είναι σε φόρμα και ερωτεύονται χωρίς να τολμούν να το παραδεχτούν ούτε στον εαυτό τους, αφού το κυνήγι για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλοι και όλα θυσιάζονται στον βωμό της επιτυχίας. Τα ζευγάρια των ηρώων μας μπλέκονται σε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, μέσα από σχέσεις εξουσίας, έμφυλες διακρίσεις και ηλικιακό ρατσισμό. Σύντομα, αντιλαμβανόμαστε όμως πως το κάθε ζευγάρι είναι, στην πραγματικότητα, οι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου χαρακτήρα. Ίδιες λέξεις που προφέρονται από διαφορετικά στόματα αποκτούν διαφορετική σημασία. Όπως επισημαίνει και ο ίδιος ο Schimmelpfennig: «Άνθρωποι που βρίσκονται την ίδια στιγμή μέσα στο ίδιο δωμάτιο βλέπουν εντελώς διαφορετικά πράγματα».

—Έφη Ρευματά

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Ρόλαντ Σιμμέλπφενιγκ (Roland Schimmelpfennig) είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Γερμανούς θεατρικούς συγγραφείς. Γεννημένος το 1967, τα έργα του παίζονται διεθνώς σε περισσότερες από 40 χώρες και ξεχωρίζουν για τη σύγχρονη δραματουργία και τη διεισδυτική ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις και τις δομές εξουσίας. Έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Mülheimer Dramatikerpreis, ένα από τα σημαντικότερα βραβεία γερμανόφωνης δραματουργίας, καθώς και με πολλές ακόμη διεθνείς διακρίσεις. Ανάμεσα στα πιο γνωστά έργα του είναι τα Push Up, Arabian Night, Der Goldene Drache και ο Idomeneus, που έχει βραβευτεί με το Eurodrama 2015 και έχει μεταφράσει η Έφη Ρευματά.

Συντελεστές

Κείμενο: Ρόλαντ Σιμμέλπφενιγκ (Roland Schimmelpfennig)

Μετάφραση – Διασκευή – Σκηνοθεσία: Έφη Ρευματά

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαργαρίτα Τζαννέτου

Επιμέλεια κίνησης- Χορογραφία: Άννα Μάγκου

Μουσική σύνθεση: Φοίβος Σαμαρτζής

Σχεδιασμός φωτισμών: Αντώνης Καρανδεινός

Βοηθός σκηνοθέτη: Γεωργία Γιαννουλάκη

Φωτογράφος – Video: Θοδωρής Φράγκος

Επεξεργασία Video: Χριστίνα Πάτκοβα

Επικοινωνία : Γιώτα Δημητριάδη

Εκτέλεση παραγωγής – Social Media: Γεωργία Γιαννουλάκη

Διεύθυνση παραγωγής: Αντώνης Λάμπρος

Παραγωγή: Θεατρικές Παραγωγές Bright Α.Μ.Κ.Ε (Bright Productions)

Παίζουν

Κώστας Ανταλόπουλος, Αθανασία Κουρκάκη, Θεμιστοκλής Μαλεσάγκος, Φανή Παναγιωτίδου, Νίκος Στεργιώτης και Βιβή Φωτοπούλου

Ακούγεται η φωνή του Γιώργου Νινιού

Ευχαριστίες:

Έλευθερία Λεμοντζόγλου, Νίκος Σταυράκης, Συλβάνα Θεοδοσίου, Μαργαρίτα Τσαούση, Ιάσωνας Τραντάς, Κώστας Σκαρλάτος, Κωστής Πετρόπουλος

Πληροφορίες

Για 10 παραστάσεις

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο στις 21:00 / Κυριακή στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων: 20 ευρώ (γενική είσοδος)/ 15 ευρώ (φοιτητικό, άνω των 65)/ 10 ευρώ (ΑΜΕΑ, Ατέλειες)

Διάρκεια: 100 λεπτά

Θέατρο: ΕΛΕΡ – Ελένη Ερήμου

Φρυνίχου 10 Πλάκα

Κρατήσεις: PUSH UP | Εισιτήρια online! | More.com

Και στα ταμεία του θεάτρου 210.7718943

Instagram Page: Bright Productions