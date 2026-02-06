Διατροφή 06.02.2026

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να αποθηκεύεις τα τρόφιμα στην κατάψυξη

Τα «εγκαύματα» στην κατάψυξη επηρεάζουν την ποιότητα των φρούτων, λαχανικών και κρέατος, η σωστή αποθήκευση κάνει τη διαφορά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η κατάψυξη είναι ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους κάθε κουζίνας, αλλά η κακή αποθήκευση μπορεί να κάνει ακόμα και τα πιο φρέσκα τρόφιμα να χάσουν γεύση και υφή. Τα λεγόμενα «εγκαύματα κατάψυξης» είναι συχνό φαινόμενο που εμφανίζεται σε φρούτα, λαχανικά, κρέας και ψάρια, αλλοιώνοντας την ποιότητα χωρίς απαραίτητα να κάνουν το τρόφιμο επικίνδυνο για κατανάλωση.

Στα λαχανικά παρατηρούμε ζαρωμένες επιφάνειες και ανομοιόμορφα χρώματα, ενώ στο κρέας και τα ψάρια εμφανίζονται ξηρά σημεία και γκριζόλευκες κηλίδες. Το αποτέλεσμα είναι ότι η υφή και η γεύση του φαγητού μειώνονται σημαντικά, επηρεάζοντας και το τελικό πιάτο.

Διάβασε επίσης: Μην τα πετάς! Μάθε θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Τι προκαλεί τα «εγκαύματα»

Η κύρια αιτία είναι η επαφή των τροφίμων με τον αέρα, που αφαιρεί την υγρασία και τη φρεσκάδα. Επιπλέον, οι συχνές αυξομειώσεις θερμοκρασίας, ειδικά πάνω από -18°C, επιταχύνουν τη διαδικασία.

Συμβουλές για σωστή κατάψυξη

Για να διατηρήσεις τα τρόφιμα στην κατάψυξη στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, χρησιμοποίησε σακούλες ή δοχεία ειδικά σχεδιασμένα για κατάψυξη και αφαίρεσε όσο περισσότερο αέρα γίνεται πριν τα κλείσεις. Απόφυγε να καταψύξεις τρόφιμα στην αρχική, λεπτή τους συσκευασία, ενώ το κρέας που τυλίγεται σε χασαπόχαρτο πρέπει πάντα να μπαίνει και σε σακούλα κατάψυξης. Η διαφανής μεμβράνη από μόνη της δεν είναι αρκετή, ενώ χωρίζοντας τα τρόφιμα σε μερίδες με λαδόκολλα διευκολύνεις τη χρήση τους. Σημείωνε την ημερομηνία και το περιεχόμενο κάθε σακούλας και άνοιγε την κατάψυξη όσο το δυνατόν λιγότερο. Τέλος, τα τρόφιμα με μικρή διάρκεια ζωής πρέπει να καταναλώνονται πρώτα, ώστε να αποφύγεις τη σπατάλη.

laxanika
Χρόνοι διατήρησης ανά κατηγορία

Λαχανικά:

  • Κατεψυγμένα λαχανικά: 12 μήνες
  • Αβοκάντο: 5 μήνες
  • Αρακάς: 8 μήνες
  • Καλαμπόκι: 8 μήνες
  • Καρότα, μπρόκολο, κουνουπίδι, σέλινο: 12 μήνες
  • Ντομάτες: 3-4 μήνες
  • Φυλλώδη λαχανικά: 8 μήνες

Φρούτα:

  • Κατεψυγμένα φρούτα: 12 μήνες
  • Βερίκοκα, κεράσια: 6 μήνες
  • Μήλα, ροδάκινα: 4 μήνες
  • Μπανάνες: 8 μήνες
Κρέατα και αλλαντικά:

  • Εντόσθια: 4 μήνες
  • Ζαμπόν: 2 μήνες
  • Κοτόπουλο ολόκληρο: 12 μήνες
  • Κοτόπουλο κομμένο: 9 μήνες
  • Λουκάνικα, μπέικον: 3 μήνες
  • Μπριζόλες, παϊδάκια: 4–12 μήνες

Ψάρια και θαλασσινά:

  • Άπαχα ψάρια: 6 μήνες
  • Λιπαρά ψάρια: 3 μήνες
  • Αστακός βρασμένος: 2 μήνες, ωμός: 3 μήνες
  • Γαρίδες ωμές: 4 μήνες
  • Καβούρι βρασμένο: 2 μήνες, ωμό: 3 μήνες
  • Σουπιά, χταπόδι, καλαμάρι: 4 μήνες


Διάβασε επίσης: Το μυστικό για να κρατάς πάντα φρέσκο το σέλερι στο ψυγείο

06.02.2026

