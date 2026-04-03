J2US – 7ο Live: Το απόλυτο Σαββατιάτικο πάρτι επιστρέφει σε «full extra» έκδοση!

Το 7ο live του J2US υπόσχεται ανεβαστική ενέργεια με τον Λευτέρη Πανταζή σε διπλό ρόλο και τη Μαρία Μπακοδήμου guest κριτή
Με ξέφρενη διάθεση και ασταμάτητη θετική ενέργεια επιστρέφει το J2US αυτό το Σάββατο, με τον αγαπημένο μας Νίκο Κοκλώνη να παρουσιάζει ακόμη ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό πάρτυ, γεμάτο εκπλήξεις, αγαπημένα τραγούδια και δυνατές στιγμές.

Στο 7ο Live, το κέφι απογειώνεται με ξεχωριστές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο Λευτέρης Πανταζής ανεβαίνει στο πιο λαμπερό stage της τηλεόρασης για να μας πάει στον «έβδομο ουρανό» με τις ανεπανάληπτες επιτυχίες του, αλλά παίρνει θέση και στην κριτική επιτροπή ως guest, δίνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα!

Ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος και η Γωγώ Τσαμπά φέρνουν στο πλατό το αυθεντικό λαϊκό και νησιώτικο γλέντι, για να μας ξεσηκώσουν μετατρέποντάς το σε μία μεγάλη γιορτή.
Στην κριτική επιτροπή, δίπλα στη Βίκυ Σταυροπούλου, τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή, επιστρέφει ως guest κριτής, η αγαπημένη του J2US, Μαρία Μπακοδήμου, έτοιμη για όλα , και κυρίως για να αποκαλύψει τον πιο «αδύναμο κρίκο» της βραδιάς, σχολιάζοντας με το δικό της στυλ, την άποψη και το χαρακτηριστικό καυστικό της χιούμορ!

Τα αγαπημένα μας ζευγάρια επιστρέφουν στη σκηνή με νέα acts, εντυπωσιακές ερμηνείες και στόχο να κερδίσουν τις εντυπώσεις, σε ένα live όπου ο ανταγωνισμός κορυφώνεται και οι ανατροπές είναι δεδομένες.

Τα τραγούδια της βραδιάς:

Μαίρη Αργυριάδου – Stan
Θυμός – Πάολα
Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους
Στίχοι: Θάνος Παπανικολάου

Mary Vitynaros – Steve Provis
Poker Face – Lady Gaga
Μουσική / Στίχοι: RedOne, Lady Gaga

Λάκης Γαβαλάς- SHAYA
Vogue – Madonna
Μουσική/ Στίχοι: Madonna, Shep Pettibone

Ηλίας Γκότσης – Θωμαή Απέργη
Είσαι παιδί μου πειρασμός – Αλέξια & Βλάσσης Μπονάτσος
Μουσική: Τάκης Μωράκης
Στίχοι: Γιώργος Οικονομίδης

DJ Deleasis – Έφη Θώδη
Γυφτοπούλα στο χαμάμ – Γλυκερία
Μουσική: Γιώργος Μπάτης
Στίχοι: Γιώργος Μπάτης

Gio Kay – Αγγελική Ηλιάδη
Μα εγώ είμαι Έλληνας – Νότης Σφακιανάκης
Μουσική: Κώστας Χορλιαφάκης – Στράτος Κουμπάς
Στίχοι: Κώστας Χορλιαφάκης

Χάρης Λεμπιδάκης – Φαίη Θεοχάρη
Ο Παπαγάλος – Λευτέρης Πανταζής
Μουσική: Κατερίνα Κόρου
Στίχοι: Γιάννης Β. Παπαϊωάννου

Δημήτρης Σκουλός – Δανιέλα Χατζή
Ελεύθερος (Μενεξέδες και ζουμπούλια) – Κωνσταντίνος Αργυρός
Μουσική: Διασκευή παραδοσιακού τραγουδιού- Κωνσταντίνος Αργυρός
Στίχοι: Χάρης Σαβαλάνος

Όπως πάντα, στο backstage, ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Cinderella μεταφέρουν όλη την ένταση και την ενέργεια πίσω από τις κάμερες, με αυθόρμητες στιγμές, χιούμορ και αποκλειστικά στιγμιότυπα από τους διαγωνιζόμενους

Με ρυθμό, λάμψη και ατελείωτη διασκέδαση, το J2US υπόσχεται ακόμη ένα «καυτό» Σαββατόβραδο που θα συζητηθεί!
J2US! Το τηλεοπτικό πάρτυ που περιμένουμε όλη την εβδομάδα!

