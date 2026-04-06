Celeb World 06.04.2026

Η ιστορία χρόνων πίσω από τη συνάντηση στο μαιευτήριο: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν μπορούσε να λείπει

Από την εποχή του ALTER μέχρι τις σημερινές πρωινές εκπομπές, η σχέση μεταξύ της Τσιμτσιλή και της Καινούργιου έχει διαμορφωθεί με τρόπους που αξίζει να θυμηθείς.
Πόπη Βασιλείου

Μπορεί να έχεις δει ξανά ένα συγκεκριμένο απόσπασμα με την Κατερίνα Καινούργιου και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή που κυκλοφορεί εδώ και καιρό στα social media — ένα στιγμιότυπο από παλιά εκπομπή στο ALTER που, αν και «απλό», είναι ένα από τα τηλεοπτικά clips που θυμίζουν πώς ήταν η ελληνική TV πριν την ψηφιακή έκρηξη των social media και των online προγραμμάτων. Σε αυτό το απόσπασμα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, τότε νέα και πολλά υποσχόμενη στον χώρο, σχολιάζει με το δικό της χαρακτηριστικό τρόπο τη συμμετοχή ή την παρουσία της Καινούργιου στην τηλεόραση, με έναν τόνο που σήμερα μοιάζει νοσταλγικός αλλά και αποκαλυπτικός για την τηλεοπτική κουλτούρα της εποχής.

Ροζ μπαλόνια, λουλούδια και συγκίνηση – Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου που μαγνήτισε τα βλέμματα

Τότε, η Κατερίνα Καινούργιου δεν ήταν ακόμη η πρωινή παρουσιάστρια που γνωρίζεις σήμερα μέσα από το «Super Katerina» στον Alpha, αλλά βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο της καριέρας της. Το ALTER ήταν ένα από τα κανάλια που έδινε χώρο σε νέα πρόσωπα και διαφορετικά formats, πριν από την απόλυτη κυριαρχία των μεγάλων καναλιών και των streaming πλατφορμών. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα στιγμιότυπο ανάμεσα στην Τσιμτσιλή και την Καινούργιου, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, αποκτά σήμερα μια ιδιαίτερη αξία, καθώς συνδέει δύο γυναίκες που αργότερα απέκτησαν ισχυρή παρουσία στην ελληνική τηλεόραση.

Η σχέση της Τσιμτσιλή και της Καινούργιου δεν είναι μια σχέση κολλητών φίλων αλλά μέσα από δηλώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι υπάρχει σεβασμός και αμοιβαία εκτίμηση. Η Τσιμτσιλή έχει μιλήσει με θετικό τρόπο για την εξέλιξη της Καινούργιου, αναγνωρίζοντας την επαγγελματική της πορεία και τη σκληρή δουλειά που έχει πραγματοποιήσει. Αυτή η στάση έγινε εμφανής και σε παλαιότερη δήλωσή της, όταν αναφέρθηκε στην εγκυμοσύνη της Καινούργιου με ένα τρυφερό και υποστηρικτικό σχόλιο — μια στιγμή που επίσης είχε τραβήξει την προσοχή στα media και στα social.

Σήμερα, η σχέση της Σταματίνας Τσιμτσιλή με την Κατερίνα Καινούργιου έχει εξελιχθεί σε φιλική και αμοιβαία υποστηρικτική. Μετά τη γέννηση του παιδιού της Καινούργιου, η Τσιμτσιλή δεν δίστασε να την επισκεφθεί στο μαιευτήριο, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη και τη ζεστασιά που υπάρχει πλέον μεταξύ τους. Η στιγμή αυτή, γεμάτη συγκίνηση και τρυφερότητα, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την εικόνα της στενής φιλίας που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις δύο παρουσιάστριες.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο σύζυγος της Κατερίνας Καινούργιου μετά τη γέννηση!

Η Σίσσυ Χρηστίδου ετοιμάζει πασχαλινή απόδραση στην Κέρκυρα μαζί με τους κουμπάρους της

