Akylas: Η εξομολόγηση για το Sing for Greece και την Queer κοινότητα

Οι δηλωσεις του Akyla για τη νίκη στο Sing for Greece, τον φόβο του hate και τη μεγάλη αποδοχή που τελικά βίωσε

Η νίκη του Akyla στο «Sing for Greece» δεν ήταν απλώς μια προσωπική επιτυχία, αλλά μια στιγμή που φαίνεται να ανακατεύει την τράπουλα στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα ορατότητας που μέχρι πρότινος έμοιαζαν με «αγκάθια».

Ο Akylas, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star για όλα εκείνα που ένιωσε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, εκφράζοντας την έκπληξή του για την απρόσμενα θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο κόσμος.

Φωκάς Ευαγγελινός: Οι δηλώσεις του για τη Eurovision και τη σχέση του με τον Akyla

Με μια δόση αυθορμητισμού και αφοπλιστικής ειλικρίνειας, μοιράστηκε τις σκέψεις του για την οικογένειά του, το άγχος της έκθεσης, αλλά και την πεποίθησή του πως το δικό του παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει φάρο για πολλά νέα παιδιά που αναζητούν τη δική τους θέση κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, μακριά από τον φόβο της κριτικής.

Η νίκη ως σύμβολο ορατότητας

Ο Akylas δεν δίστασε να αναφερθεί στη βαρύτητα που έχει η επικράτησή του στο show για την Queer κοινότητα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το ότι κέρδισα στο Sing for Greece ανοίγει το δρόμο στην Queer κοινότητα… Φοβόμουν ότι θα είχα κράξιμο». Όταν μάλιστα ρωτήθηκε αν αισθάνεται ότι ως Queer καλλιτέχνης στέλνει ένα παραπάνω μήνυμα, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Σίγουρα! Kαι πιστεύω ότι πραγματικά το ότι έγινε αυτό το show στο Sing for Greece και βγήκα εγώ, ανοίγει έναν δρόμο. Θα βοηθήσω πολλά παιδιά να νιώσουν ότι τα πάντα είναι δυνατά!».

Η έκπληξη από την ελληνική κοινωνία και το «hate» που δεν ήρθε

Παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις, ο Akylas παραδέχτηκε πως η εικόνα που είχε για την αποδοχή του κόσμου ανατράπηκε ευχάριστα. «Είμαστε αρκετά μπροστά σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. Είμαι τελείως ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι θα είχα τόσο μεγάλη αποδοχή. Πίστευα ότι θα είχα περισσότερο κράξιμο και hate. Μου έκανε εντύπωση…ότι δεν τους ένοιαξε ποιος είμαι, τι κάνω στο κρεβάτι μου… μα και εγώ τη μουσική μου θέλω να περάσω από όλο αυτό», εξήγησε ο ίδιος, τονίζοντας πως η ουσία παραμένει η καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Οι γονείς του και το άγχος της δημοσιότητας

Πέρα από τα φώτα της σκηνής, ο Akylas παραμένει ένα παιδί που νοιάζεται για την οικογένειά του. «Οι γονείς μου είναι πολύ περήφανοι και χαρούμενοι, αλλά είναι λίγο αγχωμένοι γιατί βλέπουν ότι είμαι στην «πρέσα»», ανέφερε, περιγράφοντας την πίεση που φέρνει η απότομη δημοσιότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μητέρα του που θα είναι στο πλευρό του στη Βιέννη, σημειώνοντας όμως την απουσία του πατέρα του: «Η μαμά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη Βιέννη… ο μπαμπάς μου έχει κάποια προβλήματα καρδιάς, οπότε του είναι δύσκολο να μετακινηθεί».

Το μυστήριο με τον Γιώργο Καπουτζίδη

Τέλος, το ενδιαφέρον στράφηκε και στα μελλοντικά του επαγγελματικά βήματα, ειδικά μετά τις φήμες που τον θέλουν να συνεργάζεται με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Έφη Παπαθεοδώρου (Θεοπούλα).. Στην ερώτηση αν υπάρχει κάποια σχέση ή αν ετοιμάζουν κάτι μαζί, ο Akylas επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, απαντώντας με ένα λιτό αλλά γεμάτο νόημα: «Θα δούμε». Μια ατάκα που σίγουρα αφήνει πολλά περιθώρια για συζητήσεις το επόμενο διάστημα.

