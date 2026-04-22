EUROVISION 22.04.2026

Akylas: Η εξομολόγηση για το Sing for Greece και την Queer κοινότητα

Οι δηλωσεις του Akyla για τη νίκη στο Sing for Greece, τον φόβο του hate και τη μεγάλη αποδοχή που τελικά βίωσε
Ειρήνη Στόφυλα

Η νίκη του Akyla στο «Sing for Greece» δεν ήταν απλώς μια προσωπική επιτυχία, αλλά μια στιγμή που φαίνεται να ανακατεύει την τράπουλα στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα ορατότητας που μέχρι πρότινος έμοιαζαν με «αγκάθια».

Ο Akylas, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star  για όλα εκείνα που ένιωσε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, εκφράζοντας την έκπληξή του για την απρόσμενα θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο κόσμος.

Φωκάς Ευαγγελινός: Οι δηλώσεις του για τη Eurovision και τη σχέση του με τον Akyla

Με μια δόση αυθορμητισμού και αφοπλιστικής ειλικρίνειας, μοιράστηκε τις σκέψεις του για την οικογένειά του, το άγχος της έκθεσης, αλλά και την πεποίθησή του πως το δικό του παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει φάρο για πολλά νέα παιδιά που αναζητούν τη δική τους θέση κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, μακριά από τον φόβο της κριτικής.

Η νίκη ως σύμβολο ορατότητας

Ο Akylas δεν δίστασε να αναφερθεί στη βαρύτητα που έχει η επικράτησή του στο show για την Queer κοινότητα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το ότι κέρδισα στο Sing for Greece ανοίγει το δρόμο στην Queer κοινότητα… Φοβόμουν ότι θα είχα κράξιμο». Όταν μάλιστα ρωτήθηκε αν αισθάνεται ότι ως Queer καλλιτέχνης στέλνει ένα παραπάνω μήνυμα, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Σίγουρα!  Kαι πιστεύω ότι πραγματικά το ότι έγινε αυτό το show στο Sing for Greece και βγήκα εγώ, ανοίγει έναν δρόμο. Θα βοηθήσω πολλά παιδιά να νιώσουν ότι τα πάντα είναι δυνατά!».

Η έκπληξη από την ελληνική κοινωνία και το «hate» που δεν ήρθε

Παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις, ο Akylas παραδέχτηκε πως η εικόνα που είχε για την αποδοχή του κόσμου ανατράπηκε ευχάριστα. «Είμαστε αρκετά μπροστά σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. Είμαι τελείως ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι θα είχα τόσο μεγάλη αποδοχή. Πίστευα ότι θα είχα περισσότερο κράξιμο και hate. Μου έκανε εντύπωση…ότι δεν τους ένοιαξε ποιος είμαι, τι κάνω στο κρεβάτι μου… μα και εγώ τη μουσική μου θέλω να περάσω από όλο αυτό», εξήγησε ο ίδιος, τονίζοντας πως η ουσία παραμένει η καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Οι γονείς του και το άγχος της δημοσιότητας

Πέρα από τα φώτα της σκηνής, ο Akylas παραμένει ένα παιδί που νοιάζεται για την οικογένειά του. «Οι γονείς μου είναι πολύ περήφανοι και χαρούμενοι, αλλά είναι λίγο αγχωμένοι γιατί βλέπουν ότι είμαι στην «πρέσα»», ανέφερε, περιγράφοντας την πίεση που φέρνει η απότομη δημοσιότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μητέρα του που θα είναι στο πλευρό του στη Βιέννη, σημειώνοντας όμως την απουσία του πατέρα του: «Η μαμά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη Βιέννη… ο μπαμπάς μου έχει κάποια προβλήματα καρδιάς, οπότε του είναι δύσκολο να μετακινηθεί».

Το μυστήριο με τον Γιώργο Καπουτζίδη

Τέλος, το ενδιαφέρον στράφηκε και στα μελλοντικά του επαγγελματικά βήματα, ειδικά μετά τις φήμες που τον θέλουν να συνεργάζεται με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Έφη Παπαθεοδώρου (Θεοπούλα).. Στην ερώτηση αν υπάρχει κάποια σχέση ή αν ετοιμάζουν κάτι μαζί, ο Akylas επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, απαντώντας με ένα λιτό αλλά γεμάτο νόημα: «Θα δούμε». Μια ατάκα που σίγουρα αφήνει πολλά περιθώρια για συζητήσεις το επόμενο διάστημα.

Eurovision Press Day: Όλα όσα αποκάλυψαν Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός για την ελληνική συμμετοχή στη Βιέννη

 

Eurovision 2026 Sing for Greece Ακύλας
«Αν άκουγα τα σχόλια, δεν θα είχα κάνει τίποτα» – Ο Σάκης Ρουβάς μιλά για την κριτική που έχει δεχτεί

«Αν άκουγα τα σχόλια, δεν θα είχα κάνει τίποτα» – Ο Σάκης Ρουβάς μιλά για την κριτική που έχει δεχτεί

«Από το Coachella στα charts» – Ο Justin Bieber επαναφέρει τα classics στο Hot 100

«Από το Coachella στα charts» – Ο Justin Bieber επαναφέρει τα classics στο Hot 100

22.04.2026

X by Adriatique: Το απόλυτο audiovisual experience επιστρέφει στην Αθήνα
City Guide

X by Adriatique: Το απόλυτο audiovisual experience επιστρέφει στην Αθήνα

22.04.2026
Akylas και Παρθένα Χοροζίδου τα «σπάνε» σε νέο Instagram post
EUROVISION

Akylas και Παρθένα Χοροζίδου τα «σπάνε» σε νέο Instagram post

22.04.2026
Η «Θεοπούλα» στο πλευρό του Akyla; Η δήλωση της Έφης Παπαθεοδώρου
EUROVISION

Η «Θεοπούλα» στο πλευρό του Akyla; Η δήλωση της Έφης Παπαθεοδώρου

22.04.2026
Eurovision 2026: Το fashion brand που θα ντύσει την Αντιγόνη στη Βιέννη
Celeb News

Eurovision 2026: Το fashion brand που θα ντύσει την Αντιγόνη στη Βιέννη

22.04.2026
«Ferto the Game»: Ο Akylas έγινε ηλεκτρονικό παιχνίδι και ήδη κερδίζει το κοινό
EUROVISION

«Ferto the Game»: Ο Akylas έγινε ηλεκτρονικό παιχνίδι και ήδη κερδίζει το κοινό

22.04.2026
Olivia Dean: Το «Man I Need» γράφει ιστορία στο Spotify με 1 δισ. streams
Μουσικά Νέα

Olivia Dean: Το «Man I Need» γράφει ιστορία στο Spotify με 1 δισ. streams

22.04.2026
Eminem: 18 χρόνια νηφάλιος – Μιλά χωρίς λόγια για τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του
Μουσικά Νέα

Eminem: 18 χρόνια νηφάλιος – Μιλά χωρίς λόγια για τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του

22.04.2026
«Αιγαίο»: Το νέο κομμάτι της Άννας Βίσση που σαρώνει TikTok πριν καν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

«Αιγαίο»: Το νέο κομμάτι της Άννας Βίσση που σαρώνει TikTok πριν καν κυκλοφορήσει

22.04.2026
«Από το Coachella στα charts» – Ο Justin Bieber επαναφέρει τα classics στο Hot 100
Μουσικά Νέα

«Από το Coachella στα charts» – Ο Justin Bieber επαναφέρει τα classics στο Hot 100

22.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!