Η Lindsey Vonn μιλά για τον σοβαρό τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Lindsey Vonn επέστρεψε στο σπίτι της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά από εβδομάδες νοσηλείας, έπειτα από τη σοβαρή πτώση που υπέστη στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αποκαλύπτοντας ότι κινδύνεψε ακόμη και με ακρωτηριασμό στο πόδι της. Η 41χρονη Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του αλπικού σκι, η οποία θεωρούνταν από τα φαβορί στην κατάβαση γυναικών, έχασε τον έλεγχο όταν χτύπησε σε πύλη στην Cortina και μεταφέρθηκε άμεσα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων εβδομάδων, η Lindsey Vonn υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερα σύνθετου κατάγματος στο πόδι. Η ίδια αποκάλυψε ότι επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την 5η και τελευταία επέμβαση, ενώ πλέον έχει λάβει εξιτήριο και ξεκινά μια μακρά περίοδο αποκατάστασης.

Σε βίντεο που δημοσίευσε από το σπίτι της στο Colorado, η Lindsey Vonn εμφανίστηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο και μίλησε συγκινημένη για τη δοκιμασία που πέρασε, τονίζοντας ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ χειρότερα. Η Lindsey Vonn εξήγησε ότι «είχα ένα πολύπλοκο κάταγμα κνήμης και η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή επειδή εμφάνισα σύνδρομο διαμερίσματος». Περιγράφοντας τη φύση του τραυματισμού, σημείωσε ότι «το σύνδρομο διαμερίσματος εμφανίζεται όταν υπάρχει υπερβολικό τραύμα σε μια περιοχή και το αίμα παγιδεύεται, ασκώντας πίεση που καταστρέφει μύες, νεύρα και τένοντες». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον γιατρό Tom Hackett, ο οποίος βρισκόταν στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή. Η Lindsey Vonn δήλωσε ότι «ο Dr Tom Hackett έσωσε το πόδι μου από ακρωτηριασμό. Πραγματοποίησε μια φασιοτομή, άνοιξε και τις δύο πλευρές του ποδιού μου για να αναπνεύσει και ουσιαστικά με έσωσε».

Η αποκατάσταση αναμένεται να είναι μακρά και απαιτητική. Σύμφωνα με την ίδια, θα χρειαστεί περίπου 1 χρόνος για να επουλωθούν πλήρως τα οστά, ενώ στη συνέχεια θα αποφασίσει αν θα αφαιρεθούν τα μεταλλικά υλικά και αν θα προχωρήσει σε νέα επέμβαση για την αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. «Η ζωή είναι ζωή και πρέπει να αντιμετωπίζουμε ό,τι μας φέρνει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Lindsey Vonn αγωνίστηκε στην κατάβαση γυναικών παρότι είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου μόλις 9 ημέρες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, γεγονός που οδήγησε στην παρουσία του Tom Hackett στην αποστολή. Η ίδια θεωρεί ότι αυτή η συγκυρία αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της υγείας της, καθώς ο γιατρός βρισκόταν δίπλα της από τη στιγμή που απομακρύνθηκε με ελικόπτερο από την πίστα. «Αν δεν είχα υποστεί τη ρήξη πρόσθιου χιαστού, ο Dr Tom Hackett δεν θα ήταν εκεί και δεν θα μπορούσε να σώσει το πόδι μου», είπε η Lindsey Vonn, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «τυχερή και βαθιά ευγνώμων» για την πολύωρη επέμβαση διάρκειας 6 ωρών.

Πέρα από το σοβαρό κάταγμα στο πόδι, η Lindsey Vonn αποκάλυψε ότι υπέστη και κάταγμα στον αστράγαλο, ενώ χρειάστηκε μετάγγιση αίματος εξαιτίας της σημαντικής απώλειας που προκάλεσαν οι επεμβάσεις. «Έμεινα στο νοσοκομείο περισσότερο από όσο περίμενα, επειδή η αιμοσφαιρίνη μου έπεσε σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι «ο πόνος ήταν δύσκολο να ελεγχθεί και τελικά χρειάστηκε μετάγγιση αίματος». Η Αμερικανίδα αθλήτρια βρίσκεται πλέον στην αρχή μιας απαιτητικής διαδικασίας αποκατάστασης, με στόχο να επανέλθει σταδιακά στην καθημερινότητά της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο των επόμενων αποφάσεων για την πορεία της καριέρας της.

