Celeb News 26.02.2026

Η Lindsey Vonn μιλά για τον σοβαρό τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Αμερικανίδα σκιέρ Lindsey Vonn περιγράφει τη δύσκολη μάχη της μετά την πτώση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lindsey Vonn επέστρεψε στο σπίτι της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά από εβδομάδες νοσηλείας, έπειτα από τη σοβαρή πτώση που υπέστη στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αποκαλύπτοντας ότι κινδύνεψε ακόμη και με ακρωτηριασμό στο πόδι της. Η 41χρονη Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του αλπικού σκι, η οποία θεωρούνταν από τα φαβορί στην κατάβαση γυναικών, έχασε τον έλεγχο όταν χτύπησε σε πύλη στην Cortina και μεταφέρθηκε άμεσα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων εβδομάδων, η Lindsey Vonn υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερα σύνθετου κατάγματος στο πόδι. Η ίδια αποκάλυψε ότι επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την 5η και τελευταία επέμβαση, ενώ πλέον έχει λάβει εξιτήριο και ξεκινά μια μακρά περίοδο αποκατάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Madonna στέλνει μήνυμα στην Amber Glenn πριν αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Σε βίντεο που δημοσίευσε από το σπίτι της στο Colorado, η Lindsey Vonn εμφανίστηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο και μίλησε συγκινημένη για τη δοκιμασία που πέρασε, τονίζοντας ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ χειρότερα.  Η Lindsey Vonn εξήγησε ότι «είχα ένα πολύπλοκο κάταγμα κνήμης και η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή επειδή εμφάνισα σύνδρομο διαμερίσματος». Περιγράφοντας τη φύση του τραυματισμού, σημείωσε ότι «το σύνδρομο διαμερίσματος εμφανίζεται όταν υπάρχει υπερβολικό τραύμα σε μια περιοχή και το αίμα παγιδεύεται, ασκώντας πίεση που καταστρέφει μύες, νεύρα και τένοντες». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον γιατρό Tom Hackett, ο οποίος βρισκόταν στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή. Η Lindsey Vonn δήλωσε ότι «ο Dr Tom Hackett έσωσε το πόδι μου από ακρωτηριασμό. Πραγματοποίησε μια φασιοτομή, άνοιξε και τις δύο πλευρές του ποδιού μου για να αναπνεύσει και ουσιαστικά με έσωσε».

Η αποκατάσταση αναμένεται να είναι μακρά και απαιτητική. Σύμφωνα με την ίδια, θα χρειαστεί περίπου 1 χρόνος για να επουλωθούν πλήρως τα οστά, ενώ στη συνέχεια θα αποφασίσει αν θα αφαιρεθούν τα μεταλλικά υλικά και αν θα προχωρήσει σε νέα επέμβαση για την αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. «Η ζωή είναι ζωή και πρέπει να αντιμετωπίζουμε ό,τι μας φέρνει», τόνισε χαρακτηριστικά.

www.instagram.com/lindseyvonn/

Η Lindsey Vonn αγωνίστηκε στην κατάβαση γυναικών παρότι είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου μόλις 9 ημέρες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, γεγονός που οδήγησε στην παρουσία του Tom Hackett στην αποστολή. Η ίδια θεωρεί ότι αυτή η συγκυρία αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της υγείας της, καθώς ο γιατρός βρισκόταν δίπλα της από τη στιγμή που απομακρύνθηκε με ελικόπτερο από την πίστα. «Αν δεν είχα υποστεί τη ρήξη πρόσθιου χιαστού, ο Dr Tom Hackett δεν θα ήταν εκεί και δεν θα μπορούσε να σώσει το πόδι μου», είπε η Lindsey Vonn, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «τυχερή και βαθιά ευγνώμων» για την πολύωρη επέμβαση διάρκειας 6 ωρών.

www.instagram.com/lindseyvonn/

Πέρα από το σοβαρό κάταγμα στο πόδι, η Lindsey Vonn αποκάλυψε ότι υπέστη και κάταγμα στον αστράγαλο, ενώ χρειάστηκε μετάγγιση αίματος εξαιτίας της σημαντικής απώλειας που προκάλεσαν οι επεμβάσεις. «Έμεινα στο νοσοκομείο περισσότερο από όσο περίμενα, επειδή η αιμοσφαιρίνη μου έπεσε σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι «ο πόνος ήταν δύσκολο να ελεγχθεί και τελικά χρειάστηκε μετάγγιση αίματος». Η Αμερικανίδα αθλήτρια βρίσκεται πλέον στην αρχή μιας απαιτητικής διαδικασίας αποκατάστασης, με στόχο να επανέλθει σταδιακά στην καθημερινότητά της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο των επόμενων αποφάσεων για την πορεία της καριέρας της.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Milano Cortina 2026: Η Mariah Carey ξεσήκωσε το San Siro με το «Volare» – Το Auto Cue που έγινε viral

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Lindsey Vonn ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ολυμπιακοί Αγώνες ΥΓΕΙΑ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Britney Spears: Χορεύει σχεδόν γυμνή στην τραπεζαρία και οι θαυμαστές ανησυχούν

Britney Spears: Χορεύει σχεδόν γυμνή στην τραπεζαρία και οι θαυμαστές ανησυχούν

26.02.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

26.02.2026

Δες επίσης

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης
Celeb News

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης

26.02.2026
Η αλλαγή στην εμφάνιση της Emma Stone που ανησύχησε τους θαυμαστές στα BAFTA 2026
Celeb News

Η αλλαγή στην εμφάνιση της Emma Stone που ανησύχησε τους θαυμαστές στα BAFTA 2026

26.02.2026
Κώστας Δόξας: Η πρώτη δήλωση όλο νόημα μετά την καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία
Celeb News

Κώστας Δόξας: Η πρώτη δήλωση όλο νόημα μετά την καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία

26.02.2026
Britney Spears: Χορεύει σχεδόν γυμνή στην τραπεζαρία και οι θαυμαστές ανησυχούν
Celeb News

Britney Spears: Χορεύει σχεδόν γυμνή στην τραπεζαρία και οι θαυμαστές ανησυχούν

26.02.2026
Ο Bill Gates ομολογεί σχέσεις εκτός γάμου και απολογείται για το παρελθόν με τον Jeffrey Epstein
Celeb News

Ο Bill Gates ομολογεί σχέσεις εκτός γάμου και απολογείται για το παρελθόν με τον Jeffrey Epstein

26.02.2026
Η Christina Applegate αποκαλύπτει την καθημερινότητά της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας
Celeb News

Η Christina Applegate αποκαλύπτει την καθημερινότητά της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

25.02.2026
Το πρώτο κοινό βίντεο Δημήτρη Αλεξάνδρου και Ρίας Ελληνίδου από τις διακοπές τους στην Ταϊλάνδη
Celeb News

Το πρώτο κοινό βίντεο Δημήτρη Αλεξάνδρου και Ρίας Ελληνίδου από τις διακοπές τους στην Ταϊλάνδη

25.02.2026
Brad Pitt: Τα γυρίσματα στο λιμάνι της Ύδρας και ο ερχομός του στην Αθήνα
Celeb News

Brad Pitt: Τα γυρίσματα στο λιμάνι της Ύδρας και ο ερχομός του στην Αθήνα

25.02.2026
Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Η αποκάλυψη για τα σχόλια που δέχτηκε μετά τη γέννηση του παιδιού της
Celeb News

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Η αποκάλυψη για τα σχόλια που δέχτηκε μετά τη γέννηση του παιδιού της

25.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης