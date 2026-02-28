Food 28.02.2026

Αυτή η συνταγή θα κάνει τα ρεβύθια το αγαπημένο σου σνακ

revithia
Με λίγα μπαχαρικά και λίγη ώρα στο φούρνο, τα ρεβύθια γίνονται το πιο νόστιμο και θρεπτικό σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα ρεβύθια δεν είναι μόνο για χούμους ή σούπες! Με λίγα μπαχαρικά και λίγο ψήσιμο στον φούρνο, μεταμορφώνονται σε ένα τραγανό και πικάντικο σνακ που μπορεί να απολαύσεις μόνο του ή να προσθέσεις σε σαλάτες και bowls. Είναι μια υγιεινή, φυτική επιλογή γεμάτη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, ιδανική για το σπίτι ή για το γραφείο.

Η παρασκευή τους είναι απλή και γρήγορη. Δεν χρειάζεσαι πολλά υλικά, και μπορείς να προσαρμόσεις τα μπαχαρικά ανάλογα με το πόσο πικάντικα θέλεις να τα κάνεις. Αυτά τα τραγανά ρεβύθια μπορούν να γίνουν το αγαπημένο σου σνακ, προσφέροντας γεύση και ενέργεια κάθε στιγμή της ημέρας.

revithia
unsplash

Διάβασε επίσης: Οι πιο νόστιμες γλυκές μπουκιές με τον χαλβά που έχει περισσέψει

Υλικά:

  • 400 γρ. ρεβίθια βρασμένα ή από κονσέρβα, στραγγισμένα
  • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα
  • ½ κ.γ. τσίλι σε σκόνη (ή περισσότερο, ανάλογα με τη γεύση)
  • ½ κ.γ. σκόρδο σε σκόνη
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, κατά προτίμηση
revithia
unsplash

Εκτέλεση:

  • Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 200°C και στρώνεις λαδόκολλα σε ένα ταψί.
  • Σε ένα μπολ, ανακατεύεις τα ρεβίθια με το ελαιόλαδο και όλα τα μπαχαρικά, μέχρι να καλυφθούν ομοιόμορφα.
  • Απλώνεις τα ρεβίθια στο ταψί σε ένα στρώμα, φροντίζοντας να μην επικαλύπτονται μεταξύ τους.
  • Ψήνεις για 25-30 λεπτά, ανακινώντας το ταψί στο μέσο του χρόνου, μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσαφένια.
  • Αφήνεις να κρυώσουν για 5 λεπτά πριν τα σερβίρεις.

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το superfood που έχει περισσότερη βιταμίνη C και από το πορτοκάλι

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

40 days better you food νηστεία Ρεβύθια ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ φαγητό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι BLACKPINK, ο πρώτος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube

Οι BLACKPINK, ο πρώτος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube

28.02.2026
Επόμενο
5 tips για να καθαρίσεις εύκολα και αποτελσματικά τον καναπέ σου

5 tips για να καθαρίσεις εύκολα και αποτελσματικά τον καναπέ σου

28.02.2026

Δες επίσης

5 tips για να καθαρίσεις εύκολα και αποτελσματικά τον καναπέ σου
Life

5 tips για να καθαρίσεις εύκολα και αποτελσματικά τον καναπέ σου

28.02.2026
Γιατί αξίζει να προσθέσεις έναν ορό ματιών στη skincare ρουτίνα σου
Beauty

Γιατί αξίζει να προσθέσεις έναν ορό ματιών στη skincare ρουτίνα σου

28.02.2026
Το vintage fashion item που δάνεισε η Hailey Bieber στην Kylie Jenner
Fashion

Το vintage fashion item που δάνεισε η Hailey Bieber στην Kylie Jenner

28.02.2026
Αυτό είναι το πιο ακραίο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας Λέων για να τραβήξει την προσοχή
Life

Αυτό είναι το πιο ακραίο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας Λέων για να τραβήξει την προσοχή

28.02.2026
Έχεις dating apps; Τότε πρέπει να αποφύγεις αυτά τα 3 συνηθισμένα λάθη
Life

Έχεις dating apps; Τότε πρέπει να αποφύγεις αυτά τα 3 συνηθισμένα λάθη

27.02.2026
Αυτό είναι το σημείο του σπίτιου που πρέπει να καθαρίσεις πριν μπει η άνοιξη
Life

Αυτό είναι το σημείο του σπίτιου που πρέπει να καθαρίσεις πριν μπει η άνοιξη

27.02.2026
Πες αντίο στην κυτταρίτιδα μέσα σε 2 μήνες κάνοντας αυτές τις 3 ασκήσεις
Fitness

Πες αντίο στην κυτταρίτιδα μέσα σε 2 μήνες κάνοντας αυτές τις 3 ασκήσεις

27.02.2026
Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ για τον Marc Jacobs της Sofia Coppola (video)
Cinema

Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ για τον Marc Jacobs της Sofia Coppola (video)

27.02.2026
7 πράγματα που δεν πρόκειται ποτέ να παραδεχτεί ένας Καρκίνος
Life

7 πράγματα που δεν πρόκειται ποτέ να παραδεχτεί ένας Καρκίνος

27.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού