Αυτή η συνταγή θα κάνει τα ρεβύθια το αγαπημένο σου σνακ

Με λίγα μπαχαρικά και λίγη ώρα στο φούρνο, τα ρεβύθια γίνονται το πιο νόστιμο και θρεπτικό σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας

Τα ρεβύθια δεν είναι μόνο για χούμους ή σούπες! Με λίγα μπαχαρικά και λίγο ψήσιμο στον φούρνο, μεταμορφώνονται σε ένα τραγανό και πικάντικο σνακ που μπορεί να απολαύσεις μόνο του ή να προσθέσεις σε σαλάτες και bowls. Είναι μια υγιεινή, φυτική επιλογή γεμάτη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, ιδανική για το σπίτι ή για το γραφείο.

Η παρασκευή τους είναι απλή και γρήγορη. Δεν χρειάζεσαι πολλά υλικά, και μπορείς να προσαρμόσεις τα μπαχαρικά ανάλογα με το πόσο πικάντικα θέλεις να τα κάνεις. Αυτά τα τραγανά ρεβύθια μπορούν να γίνουν το αγαπημένο σου σνακ, προσφέροντας γεύση και ενέργεια κάθε στιγμή της ημέρας.

Υλικά:

400 γρ. ρεβίθια βρασμένα ή από κονσέρβα, στραγγισμένα

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

½ κ.γ. τσίλι σε σκόνη (ή περισσότερο, ανάλογα με τη γεύση)

½ κ.γ. σκόρδο σε σκόνη

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, κατά προτίμηση

Εκτέλεση:

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 200°C και στρώνεις λαδόκολλα σε ένα ταψί.

Σε ένα μπολ, ανακατεύεις τα ρεβίθια με το ελαιόλαδο και όλα τα μπαχαρικά, μέχρι να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Απλώνεις τα ρεβίθια στο ταψί σε ένα στρώμα, φροντίζοντας να μην επικαλύπτονται μεταξύ τους.

Ψήνεις για 25-30 λεπτά, ανακινώντας το ταψί στο μέσο του χρόνου, μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσαφένια.

Αφήνεις να κρυώσουν για 5 λεπτά πριν τα σερβίρεις.

