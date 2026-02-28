Διακόσμηση 28.02.2026

5 tips για να καθαρίσεις εύκολα και αποτελσματικά τον καναπέ σου

kanapes
Πώς να αφαιρέσεις μυρωδιές και να φρεσκάρεις τον καναπέ σου εύκολα και γρήγορα, χωρίς πολύ κόπο, για ένα σπίτι που μυρίζει καθαριότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά από χειμωνιάτικες μέρες γεμάτες κουβέρτες, σνακ και αγκαλιές με κατοικίδια, ο καναπές σου μάλλον χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα. Οι μυρωδιές και οι λεκέδες συσσωρεύονται χωρίς να το καταλαβαίνεις, κάνοντας τον χώρο λιγότερο cozy και χαλαρωτικό. Η άνοιξη είναι η τέλεια ευκαιρία να τον ανανεώσεις και να κάνεις το καθιστικό σου ξανά το αγαπημένο σου σημείο στο σπίτι.

Δεν χρειάζεται να περάσεις ώρες ή να ξοδέψεις μια περιουσία. Μερικές έξυπνες κινήσεις μπορούν να κάνουν τον καναπέ σου να μυρίζει καθαριότητα και να φαίνεται σαν καινούριος. Το αποτέλεσμα; Ένα σαλόνι που σε προσκαλεί να καθίσεις, να χαλαρώσεις και να απολαύσεις κάθε στιγμή.

kanapes
pexels

Διάβασε επίσης: Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Πώς να φρεσκάρεις τον καναπέ σου:

1. Πλύσιμο καλυμμάτων

Αν ο καναπές σου έχει αφαιρούμενα καλύμματα, αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία να τα πλύνεις. Απόφυγε τα πολύ ευαίσθητα υφάσματα και επίλεξε αυτά που πλένονται στο πλυντήριο σε ήπιο πρόγραμμα. Τα πλυμένα καλύμματα ανανεώνουν αμέσως τη μυρωδιά και την αίσθηση καθαριότητας.

2. Μαγειρική σόδα

Η σόδα είναι ιδανική για να αφαιρέσεις δυσάρεστες μυρωδιές. Ρίξε λίγη πάνω στα μαξιλάρια και στο ύφασμα, άφησέ την για 20 λεπτά και μετά τρίψε ή σκούπισε με ηλεκτρική σκούπα. Δεν την χρησιμοποιούμε σε δερμάτινους καναπέδες γιατί αφήνει υπόλειμμα.

kanapes
pexels

3.Ψεκασμός με ξύδι

Βάλε 1 μέρος λευκού ξυδιού με 3 μέρη νερό και ψέκασε ελαφρά τον καναπέ. Μην μουλιάσεις το ύφασμα. Το ξύδι εξατμίζεται αφήνοντας τα μαξιλάρια καθαρά χωρίς έντονη μυρωδιά.

4.Καθαρισμός με ατμό

Η ατμοκαθαριστική συσκευή αναζωογονεί τον καναπέ, αφαιρεί βακτήρια και ακάρεα, και φρεσκάρει τα υφάσματα σε βάθος.

kanapes
unsplash

5.Ήλιος και αέρας

Το φυσικό φως είναι εξαιρετικός αποσμητικός παράγοντας. Βγάλε τα μαξιλάρια στον ήλιο ή άφησε τον καναπέ σε φωτεινή γωνία του σπιτιού για λίγες ώρες. Μικρές ποσότητες καθαρού αέρα κάνουν θαύματα για κάθε τύπο καναπέ.

Διάβασε επίσης: To 2026 οι πιο trendy κουζίνες «φορούν» κασμίρ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

40 days better you detox διακόσμηση καθαριότητα νηστεία ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ σπίτι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτή η συνταγή θα κάνει τα ρεβύθια το αγαπημένο σου σνακ

Αυτή η συνταγή θα κάνει τα ρεβύθια το αγαπημένο σου σνακ

28.02.2026

Δες επίσης

Αυτή η συνταγή θα κάνει τα ρεβύθια το αγαπημένο σου σνακ
Food

Αυτή η συνταγή θα κάνει τα ρεβύθια το αγαπημένο σου σνακ

28.02.2026
Γιατί αξίζει να προσθέσεις έναν ορό ματιών στη skincare ρουτίνα σου
Beauty

Γιατί αξίζει να προσθέσεις έναν ορό ματιών στη skincare ρουτίνα σου

28.02.2026
Το vintage fashion item που δάνεισε η Hailey Bieber στην Kylie Jenner
Fashion

Το vintage fashion item που δάνεισε η Hailey Bieber στην Kylie Jenner

28.02.2026
Αυτό είναι το πιο ακραίο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας Λέων για να τραβήξει την προσοχή
Life

Αυτό είναι το πιο ακραίο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας Λέων για να τραβήξει την προσοχή

28.02.2026
Έχεις dating apps; Τότε πρέπει να αποφύγεις αυτά τα 3 συνηθισμένα λάθη
Life

Έχεις dating apps; Τότε πρέπει να αποφύγεις αυτά τα 3 συνηθισμένα λάθη

27.02.2026
Αυτό είναι το σημείο του σπίτιου που πρέπει να καθαρίσεις πριν μπει η άνοιξη
Life

Αυτό είναι το σημείο του σπίτιου που πρέπει να καθαρίσεις πριν μπει η άνοιξη

27.02.2026
Πες αντίο στην κυτταρίτιδα μέσα σε 2 μήνες κάνοντας αυτές τις 3 ασκήσεις
Fitness

Πες αντίο στην κυτταρίτιδα μέσα σε 2 μήνες κάνοντας αυτές τις 3 ασκήσεις

27.02.2026
Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ για τον Marc Jacobs της Sofia Coppola (video)
Cinema

Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ για τον Marc Jacobs της Sofia Coppola (video)

27.02.2026
7 πράγματα που δεν πρόκειται ποτέ να παραδεχτεί ένας Καρκίνος
Life

7 πράγματα που δεν πρόκειται ποτέ να παραδεχτεί ένας Καρκίνος

27.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού