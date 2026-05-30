Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 30.05.2026

Πού θα πάτε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος; 4 αποδράσεις για να μυρίσει καλοκαίρι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το τριήμερο πλησιάζει και αυτά τα 4 μέρη υπόσχονται ακριβώς όσα χρειάζεσαι για reset, βόλτες, καλό φαγητό και καταγάλανη θάλασσα
Πόπη Βασιλείου

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι πάντα εκείνη η μικρή «ανάσα» πριν ξεκινήσει επίσημα το καλοκαίρι. Είναι η στιγμή που αρχίζεις να ψάχνεις παραλίες, να σκέφτεσαι βαλίτσες, να χαζεύεις ακτοπλοϊκά και να λες μέσα σου ότι χρειάζεσαι έστω τρεις μέρες μακριά από τη ρουτίνα. Και κάπου εκεί ξεκινά το αιώνιο δίλημμα: βουνό ή νησί; Ήρεμα σοκάκια ή κοσμική ενέργεια; Road trip ή καράβι;

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Αν δεν έχεις αποφασίσει ακόμα πού θα πας του Αγίου Πνεύματος 2026, υπάρχουν 4 ελληνικοί προορισμοί που καταφέρνουν να συνδυάζουν χαλάρωση, καλοκαιρινό vibe, ωραίο φαγητό και εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από Instagram feed. Άλλοι είναι ιδανικοί για παρέα, άλλοι για ζευγάρια και άλλοι για εκείνη τη low key απόδραση που τελικά θυμάσαι περισσότερο απ’ όλες.

Η βαλίτσα σου δεν κλείνει; Αυτά τα 5 travel hacks θα σου αλλάξουν τα ταξίδια

1. Πάργα: Το «νησί» της Ηπείρου που κάθε καλοκαίρι γίνεται ανάρπαστο

Αν θέλεις χρώμα, βόλτες δίπλα στη θάλασσα και νησιώτικη αισθητική χωρίς να μπεις σε καράβι, η Πάργα είναι η απόλυτη επιλογή. Τα πολύχρωμα σπίτια, τα στενά σοκάκια και το ενετικό κάστρο δημιουργούν ένα σκηνικό που σε κάνει να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στην Ήπειρο. Το πρωί μπορείς να βουτήξεις στον Βάλτο ή στο Σαρακήνικο και το βράδυ να χαθείς στα μαγαζιά του λιμανιού με cocktail στο χέρι. Η Πάργα είναι από εκείνα τα μέρη που συνδυάζουν χαλαρότητα και ζωντάνια στην τέλεια ισορροπία.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

2. Μήλος: Το κυκλαδίτικο νησί που δεν σταματά να γίνεται viral

Η Μήλος παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ελληνικά νησιά και όχι άδικα. Οι εξωπραγματικές παραλίες, τα λευκά βράχια στο Σαρακήνικο και τα μικρά ψαροχώρια δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει κινηματογραφικό. Αν ψάχνεις ένα τριήμερο γεμάτο εικόνες, καλό φαγητό και ατελείωτες βουτιές, τότε δύσκολα θα βρεις καλύτερη επιλογή. Και ναι, το ηλιοβασίλεμα στην Πλάκα είναι από εκείνα που δεν χορταίνεις να βλέπεις.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Πήλιο: Η απόδραση που συνδυάζει βουνό και θάλασσα στο ίδιο πλάνο

Για πολλούς, το Πήλιο είναι ο ιδανικός ελληνικός προορισμός για κάθε εποχή. Το Αγίου Πνεύματος όμως αποκτά άλλη ομορφιά. Μέσα σε λίγα χιλιόμετρα μπορείς να βρεθείς από πέτρινα χωριά με πλατάνια σε παραλίες με τιρκουάζ νερά. Η Τσαγκαράδα, η Μακρινίτσα και οι Μηλιές είναι ιδανικές για χαλαρές βόλτες και παραδοσιακό φαγητό, ενώ παραλίες όπως ο Μυλοπόταμος και ο Άγιος Ιωάννης σε βάζουν κατευθείαν σε summer mode.

Τραπεζάκια και καρέκλες σε γραφικό σοκάκι με θέα τη θάλασσα, ιδανικός προορισμός για το Πάσχα.
Πηγή: Unsplash

4. Μονεμβασιά: Το πέτρινο μέρος που μοιάζει σαν να σταμάτησε ο χρόνος

Αν θέλεις μια πιο ρομαντική και ατμοσφαιρική απόδραση, τότε η Μονεμβασιά είναι αυτό που ψάχνεις. Η καστροπολιτεία με τα πέτρινα σοκάκια και τη θέα στη θάλασσα δημιουργεί μια εμπειρία τελείως διαφορετική από τους κλασικούς καλοκαιρινούς προορισμούς. Εδώ δεν χρειάζεσαι πολλά. Μια βόλτα μέσα στο κάστρο, ένα δείπνο με θέα το πέλαγος και λίγες στιγμές ηρεμίας αρκούν για να νιώσεις ότι έκανες πραγματικές διακοπές, ακόμα κι αν έφυγες μόνο για τρεις μέρες.

Πανοραμική άποψη της Μονεμβασιάς, ενός από τους ελληνικούς προορισμούς που κάνουν το Πάσχα αξέχαστο.
Πηγή: Unsplash

Το μόνο σίγουρο είναι πως το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δεν θέλει υπερβολές. Θέλει καλή παρέα, λίγο ήλιο, ωραίες εικόνες και εκείνη την αίσθηση ότι το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε.

Η Αθήνα «κλέβει» τη δόξα από Ρώμη και Βαρκελώνη – Η απρόσμενη ανατροπή στα city breaks

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διακοπές ταξίδι τριήμερο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 ασιατικά συστατικά ομορφιάς που θα γίνουν ο επόμενος εθισμός σου

5 ασιατικά συστατικά ομορφιάς που θα γίνουν ο επόμενος εθισμός σου

30.05.2026
Επόμενο
«Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα»: Τα 3 ζώδια που παραπονιούνται…για τα πάντα

«Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα»: Τα 3 ζώδια που παραπονιούνται…για τα πάντα

30.05.2026

Δες επίσης

«Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα»: Τα 3 ζώδια που παραπονιούνται…για τα πάντα
Life

«Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα»: Τα 3 ζώδια που παραπονιούνται…για τα πάντα

30.05.2026
5 ασιατικά συστατικά ομορφιάς που θα γίνουν ο επόμενος εθισμός σου
Beauty

5 ασιατικά συστατικά ομορφιάς που θα γίνουν ο επόμενος εθισμός σου

30.05.2026
Τα μυστικά των supermodels για να πακετάρεις τη βαλίτσα σου σαν επαγγελματίας
Fashion

Τα μυστικά των supermodels για να πακετάρεις τη βαλίτσα σου σαν επαγγελματίας

30.05.2026
Η άσκηση που «χτίζει» πλάτη για το καλοκαίρι
Fitness

Η άσκηση που «χτίζει» πλάτη για το καλοκαίρι

29.05.2026
Θες περισσότερες ζουμερές ντομάτες στον κήπο σου; Δες τι πρέπει να κάνεις
Life

Θες περισσότερες ζουμερές ντομάτες στον κήπο σου; Δες τι πρέπει να κάνεις

29.05.2026
Ήρθε η εποχή του κερασιού – Πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη σπιτική μαρμελάδα;
Food

Ήρθε η εποχή του κερασιού – Πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη σπιτική μαρμελάδα;

29.05.2026
Πώς να φτιάξεις την πιο όμορφη βιβλιοθήκη στο σπίτι σου
Life

Πώς να φτιάξεις την πιο όμορφη βιβλιοθήκη στο σπίτι σου

29.05.2026
Millennial mint: Η τάση που πρέπει να δοκιμάσεις αν θέλεις να ξεχωρίσεις φέτος!
Fashion

Millennial mint: Η τάση που πρέπει να δοκιμάσεις αν θέλεις να ξεχωρίσεις φέτος!

29.05.2026
FREZYDERM: Anti-Aging Liquid Sunscreen – Η απόλυτη καινοτομία στην αντηλιακή προστασία
Beauty

FREZYDERM: Anti-Aging Liquid Sunscreen – Η απόλυτη καινοτομία στην αντηλιακή προστασία

29.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο