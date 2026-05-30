Πού θα πάτε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος; 4 αποδράσεις για να μυρίσει καλοκαίρι

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι πάντα εκείνη η μικρή «ανάσα» πριν ξεκινήσει επίσημα το καλοκαίρι. Είναι η στιγμή που αρχίζεις να ψάχνεις παραλίες, να σκέφτεσαι βαλίτσες, να χαζεύεις ακτοπλοϊκά και να λες μέσα σου ότι χρειάζεσαι έστω τρεις μέρες μακριά από τη ρουτίνα. Και κάπου εκεί ξεκινά το αιώνιο δίλημμα: βουνό ή νησί; Ήρεμα σοκάκια ή κοσμική ενέργεια; Road trip ή καράβι;

Αν δεν έχεις αποφασίσει ακόμα πού θα πας του Αγίου Πνεύματος 2026, υπάρχουν 4 ελληνικοί προορισμοί που καταφέρνουν να συνδυάζουν χαλάρωση, καλοκαιρινό vibe, ωραίο φαγητό και εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από Instagram feed. Άλλοι είναι ιδανικοί για παρέα, άλλοι για ζευγάρια και άλλοι για εκείνη τη low key απόδραση που τελικά θυμάσαι περισσότερο απ’ όλες.

1. Πάργα: Το «νησί» της Ηπείρου που κάθε καλοκαίρι γίνεται ανάρπαστο

Αν θέλεις χρώμα, βόλτες δίπλα στη θάλασσα και νησιώτικη αισθητική χωρίς να μπεις σε καράβι, η Πάργα είναι η απόλυτη επιλογή. Τα πολύχρωμα σπίτια, τα στενά σοκάκια και το ενετικό κάστρο δημιουργούν ένα σκηνικό που σε κάνει να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στην Ήπειρο. Το πρωί μπορείς να βουτήξεις στον Βάλτο ή στο Σαρακήνικο και το βράδυ να χαθείς στα μαγαζιά του λιμανιού με cocktail στο χέρι. Η Πάργα είναι από εκείνα τα μέρη που συνδυάζουν χαλαρότητα και ζωντάνια στην τέλεια ισορροπία.

2. Μήλος: Το κυκλαδίτικο νησί που δεν σταματά να γίνεται viral

Η Μήλος παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ελληνικά νησιά και όχι άδικα. Οι εξωπραγματικές παραλίες, τα λευκά βράχια στο Σαρακήνικο και τα μικρά ψαροχώρια δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει κινηματογραφικό. Αν ψάχνεις ένα τριήμερο γεμάτο εικόνες, καλό φαγητό και ατελείωτες βουτιές, τότε δύσκολα θα βρεις καλύτερη επιλογή. Και ναι, το ηλιοβασίλεμα στην Πλάκα είναι από εκείνα που δεν χορταίνεις να βλέπεις.

3. Πήλιο: Η απόδραση που συνδυάζει βουνό και θάλασσα στο ίδιο πλάνο

Για πολλούς, το Πήλιο είναι ο ιδανικός ελληνικός προορισμός για κάθε εποχή. Το Αγίου Πνεύματος όμως αποκτά άλλη ομορφιά. Μέσα σε λίγα χιλιόμετρα μπορείς να βρεθείς από πέτρινα χωριά με πλατάνια σε παραλίες με τιρκουάζ νερά. Η Τσαγκαράδα, η Μακρινίτσα και οι Μηλιές είναι ιδανικές για χαλαρές βόλτες και παραδοσιακό φαγητό, ενώ παραλίες όπως ο Μυλοπόταμος και ο Άγιος Ιωάννης σε βάζουν κατευθείαν σε summer mode.

4. Μονεμβασιά: Το πέτρινο μέρος που μοιάζει σαν να σταμάτησε ο χρόνος

Αν θέλεις μια πιο ρομαντική και ατμοσφαιρική απόδραση, τότε η Μονεμβασιά είναι αυτό που ψάχνεις. Η καστροπολιτεία με τα πέτρινα σοκάκια και τη θέα στη θάλασσα δημιουργεί μια εμπειρία τελείως διαφορετική από τους κλασικούς καλοκαιρινούς προορισμούς. Εδώ δεν χρειάζεσαι πολλά. Μια βόλτα μέσα στο κάστρο, ένα δείπνο με θέα το πέλαγος και λίγες στιγμές ηρεμίας αρκούν για να νιώσεις ότι έκανες πραγματικές διακοπές, ακόμα κι αν έφυγες μόνο για τρεις μέρες.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δεν θέλει υπερβολές. Θέλει καλή παρέα, λίγο ήλιο, ωραίες εικόνες και εκείνη την αίσθηση ότι το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε.

