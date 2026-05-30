Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 30.05.2026

«Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα»: Τα 3 ζώδια που παραπονιούνται…για τα πάντα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αυτά είναι τα 3 ζώδια που κρατούν τα πρωτεία στη γκρίνια - Μάθε γιατί παραπονιούνται συνεχώς
Ειρήνη Στόφυλα

Τα ζώδια μπορεί να είναι υπέροχα, γοητευτικά και μοναδικά… αλλά κάποια είναι και σταθερά γκρινιάρικα. Δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι τρομερό για να αρχίσουν να σχολιάζουν, αρκεί μια καθυστέρηση τριών λεπτών ή ο καφές που δεν είναι «ακριβώς όπως τον θέλω». Και κάπως έτσι, το σύμπαν αποκτά τα τρία αστέρια της… μόνιμης μουρμούρας.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Κι όμως, αυτή η γκρίνια δεν είναι απαραίτητα κακή! Συχνά κρύβει ευαισθησία, άγχος, τελειομανία και λίγο… παραπάνω ανάγκη για προσοχή. Παρόλα αυτά, τα ζώδια που ακολουθούν έχουν καταφέρει να χτίσουν φήμη, και ομολογουμένως, την έχουν κερδίσει με το σπαθί τους.

Πάμε να δούμε ποιοι είναι οι απόλυτοι πρωταθλητές της γκρίνιας και γιατί έχουν πάντα κάτι να σχολιάσουν, από το καιρό μέχρι το WiFi που «δεν πιάνει καλά».

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που θα ήθελες να έχεις συναδέλφους

1. Παρθένος

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Αν υπάρχει ζώδιο που γκρινιάζει «για το καλό σου», αυτό είναι ο Παρθένος. Δεν θα σου πει ποτέ απλά «δεν μου αρέσει», αλλά «δεν είναι πρακτικό, δεν είναι σωστό, δεν είναι οργανωμένο». Η γκρίνια του Παρθένου δεν είναι καθόλου τυχαία,  είναι προϊόν παρατήρησης, λεπτομέρειας και μιας μόνιμης ανάγκης να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει.

Αν ο Παρθένος αναστενάζει, βήχει, σηκώνει φρύδι ή τακτοποιεί ψύχραιμα το τραπεζάκι… προετοιμάσου για σχόλιο. Θα σε διορθώσει, θα σε οργανώσει και στο τέλος θα σου πει και «μην παρεξηγείς, για σένα το κάνω». Ναι, έτσι εκδηλώνει την αγάπη του.

2. Σκορπιός

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Ο Σκορπιός δεν θα γκρινιάξει απαραίτητα λόγο πρακτικότητας, όχι. Θα γκρινιάξει γιατί «κάπως του έκατσε», γιατί «δεν του βγήκε το vibe», γιατί κάποιος είπε μια κουβέντα που δεν του άρεσε. Η γκρίνια του Σκορπιού είναι… καλλιτεχνική. Έχει δραματικότητα, έχει βλέμμα, έχει intensity.

Δεν θα σε «μουρμουρίσει». Θα σε κοιτάξει. Και αυτό το βλέμμα είναι ολόκληρη γκρίνια από μόνο του. Ο Σκορπιός θέλει η ενέργεια γύρω του να ταιριάζει με τη δική του. Αν κάτι χαλάσει τη ροή, το αναφέρει  μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία.

3. Καρκίνος

Πηγή: Magnific
Πηγή: Magnific

Ο Καρκίνος είναι το ζώδιο που μπορεί να γκρινιάξει για κάτι που έγινε πριν τρεις μέρες, πριν τρία χρόνια ή που δεν έγινε ποτέ, αλλά πιστεύει ότι θα έπρεπε να γίνει. Είναι γλυκός, τρυφερός και ευαίσθητος, αλλά και ο απόλυτος πρωταγωνιστής της παρεξήγησης.

Αν τον αγνοήσεις, γκρινιάζει. Αν του δώσεις προσοχή… πάλι γκρινιάζει αλλά πιο τρυφερά. Αν συμφωνήσεις μαζί του, θα σου πει «ναι, αλλά δεν με άκουσες όταν στο έλεγα». Ο Καρκίνος δεν γκρινιάζει επειδή θέλει. Γκρινιάζει επειδή νιώθει…και νιώθει πολύ. Και αυτή η συναισθηματική καταιγίδα βγαίνει συχνά σε μορφή… μικρών, τρυφερών μονολόγων.

Πηγή Pexels
Πηγή Pexels

Όσο κι αν γκρινιάζουν, τα τρία αυτά ζώδια έχουν κάτι κοινό: το κάνουν επειδή νοιάζονται. Θέλουν πράγματα που λειτουργούν, σχέσεις που έχουν ειλικρίνεια και ανθρώπους που τους προσέχουν. Κάθε γκρίνια τους, είτε λογική είτε υπερβολική, είναι μέρος του χαρακτήρα που τους κάνει τόσο μοναδικούς και ας μας ζορίζουν καμιά φορά.

Οπότε, την επόμενη φορά που ένας Καρκίνος θυμηθεί κάτι από το 2018, ένας Παρθένος διορθώσει τη θέση του ποτηριού σου ή ένας Σκορπιός αλλάξει διάθεση από το πουθενά… απλά χαμογέλα. Είναι η προσωπική τους γλώσσα επικοινωνίας και κατά βάθος, είναι αξιολάτρευτοι.

Τα 6 πιο party animals ζώδια – Το πάρτι ξεκινά όταν εμφανίζονται

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

γκρίνια ζώδια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πού θα πάτε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος; 4 αποδράσεις για να μυρίσει καλοκαίρι

Πού θα πάτε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος; 4 αποδράσεις για να μυρίσει καλοκαίρι

30.05.2026
Επόμενο
3 μικρά βιβλία για να διαβάσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

3 μικρά βιβλία για να διαβάσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

30.05.2026

Δες επίσης

Πού θα πάτε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος; 4 αποδράσεις για να μυρίσει καλοκαίρι
Life

Πού θα πάτε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος; 4 αποδράσεις για να μυρίσει καλοκαίρι

30.05.2026
5 ασιατικά συστατικά ομορφιάς που θα γίνουν ο επόμενος εθισμός σου
Beauty

5 ασιατικά συστατικά ομορφιάς που θα γίνουν ο επόμενος εθισμός σου

30.05.2026
Τα μυστικά των supermodels για να πακετάρεις τη βαλίτσα σου σαν επαγγελματίας
Fashion

Τα μυστικά των supermodels για να πακετάρεις τη βαλίτσα σου σαν επαγγελματίας

30.05.2026
Η άσκηση που «χτίζει» πλάτη για το καλοκαίρι
Fitness

Η άσκηση που «χτίζει» πλάτη για το καλοκαίρι

29.05.2026
Θες περισσότερες ζουμερές ντομάτες στον κήπο σου; Δες τι πρέπει να κάνεις
Life

Θες περισσότερες ζουμερές ντομάτες στον κήπο σου; Δες τι πρέπει να κάνεις

29.05.2026
Ήρθε η εποχή του κερασιού – Πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη σπιτική μαρμελάδα;
Food

Ήρθε η εποχή του κερασιού – Πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη σπιτική μαρμελάδα;

29.05.2026
Πώς να φτιάξεις την πιο όμορφη βιβλιοθήκη στο σπίτι σου
Life

Πώς να φτιάξεις την πιο όμορφη βιβλιοθήκη στο σπίτι σου

29.05.2026
Millennial mint: Η τάση που πρέπει να δοκιμάσεις αν θέλεις να ξεχωρίσεις φέτος!
Fashion

Millennial mint: Η τάση που πρέπει να δοκιμάσεις αν θέλεις να ξεχωρίσεις φέτος!

29.05.2026
FREZYDERM: Anti-Aging Liquid Sunscreen – Η απόλυτη καινοτομία στην αντηλιακή προστασία
Beauty

FREZYDERM: Anti-Aging Liquid Sunscreen – Η απόλυτη καινοτομία στην αντηλιακή προστασία

29.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο