«Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα»: Τα 3 ζώδια που παραπονιούνται…για τα πάντα

Τα ζώδια μπορεί να είναι υπέροχα, γοητευτικά και μοναδικά… αλλά κάποια είναι και σταθερά γκρινιάρικα. Δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι τρομερό για να αρχίσουν να σχολιάζουν, αρκεί μια καθυστέρηση τριών λεπτών ή ο καφές που δεν είναι «ακριβώς όπως τον θέλω». Και κάπως έτσι, το σύμπαν αποκτά τα τρία αστέρια της… μόνιμης μουρμούρας.

Κι όμως, αυτή η γκρίνια δεν είναι απαραίτητα κακή! Συχνά κρύβει ευαισθησία, άγχος, τελειομανία και λίγο… παραπάνω ανάγκη για προσοχή. Παρόλα αυτά, τα ζώδια που ακολουθούν έχουν καταφέρει να χτίσουν φήμη, και ομολογουμένως, την έχουν κερδίσει με το σπαθί τους.

Πάμε να δούμε ποιοι είναι οι απόλυτοι πρωταθλητές της γκρίνιας και γιατί έχουν πάντα κάτι να σχολιάσουν, από το καιρό μέχρι το WiFi που «δεν πιάνει καλά».

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που θα ήθελες να έχεις συναδέλφους

1. Παρθένος

Αν υπάρχει ζώδιο που γκρινιάζει «για το καλό σου», αυτό είναι ο Παρθένος. Δεν θα σου πει ποτέ απλά «δεν μου αρέσει», αλλά «δεν είναι πρακτικό, δεν είναι σωστό, δεν είναι οργανωμένο». Η γκρίνια του Παρθένου δεν είναι καθόλου τυχαία, είναι προϊόν παρατήρησης, λεπτομέρειας και μιας μόνιμης ανάγκης να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει.

Αν ο Παρθένος αναστενάζει, βήχει, σηκώνει φρύδι ή τακτοποιεί ψύχραιμα το τραπεζάκι… προετοιμάσου για σχόλιο. Θα σε διορθώσει, θα σε οργανώσει και στο τέλος θα σου πει και «μην παρεξηγείς, για σένα το κάνω». Ναι, έτσι εκδηλώνει την αγάπη του.

2. Σκορπιός

Ο Σκορπιός δεν θα γκρινιάξει απαραίτητα λόγο πρακτικότητας, όχι. Θα γκρινιάξει γιατί «κάπως του έκατσε», γιατί «δεν του βγήκε το vibe», γιατί κάποιος είπε μια κουβέντα που δεν του άρεσε. Η γκρίνια του Σκορπιού είναι… καλλιτεχνική. Έχει δραματικότητα, έχει βλέμμα, έχει intensity.

Δεν θα σε «μουρμουρίσει». Θα σε κοιτάξει. Και αυτό το βλέμμα είναι ολόκληρη γκρίνια από μόνο του. Ο Σκορπιός θέλει η ενέργεια γύρω του να ταιριάζει με τη δική του. Αν κάτι χαλάσει τη ροή, το αναφέρει μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία.

3. Καρκίνος

Ο Καρκίνος είναι το ζώδιο που μπορεί να γκρινιάξει για κάτι που έγινε πριν τρεις μέρες, πριν τρία χρόνια ή που δεν έγινε ποτέ, αλλά πιστεύει ότι θα έπρεπε να γίνει. Είναι γλυκός, τρυφερός και ευαίσθητος, αλλά και ο απόλυτος πρωταγωνιστής της παρεξήγησης.

Αν τον αγνοήσεις, γκρινιάζει. Αν του δώσεις προσοχή… πάλι γκρινιάζει αλλά πιο τρυφερά. Αν συμφωνήσεις μαζί του, θα σου πει «ναι, αλλά δεν με άκουσες όταν στο έλεγα». Ο Καρκίνος δεν γκρινιάζει επειδή θέλει. Γκρινιάζει επειδή νιώθει…και νιώθει πολύ. Και αυτή η συναισθηματική καταιγίδα βγαίνει συχνά σε μορφή… μικρών, τρυφερών μονολόγων.

Όσο κι αν γκρινιάζουν, τα τρία αυτά ζώδια έχουν κάτι κοινό: το κάνουν επειδή νοιάζονται. Θέλουν πράγματα που λειτουργούν, σχέσεις που έχουν ειλικρίνεια και ανθρώπους που τους προσέχουν. Κάθε γκρίνια τους, είτε λογική είτε υπερβολική, είναι μέρος του χαρακτήρα που τους κάνει τόσο μοναδικούς και ας μας ζορίζουν καμιά φορά.

Οπότε, την επόμενη φορά που ένας Καρκίνος θυμηθεί κάτι από το 2018, ένας Παρθένος διορθώσει τη θέση του ποτηριού σου ή ένας Σκορπιός αλλάξει διάθεση από το πουθενά… απλά χαμογέλα. Είναι η προσωπική τους γλώσσα επικοινωνίας και κατά βάθος, είναι αξιολάτρευτοι.

Τα 6 πιο party animals ζώδια – Το πάρτι ξεκινά όταν εμφανίζονται